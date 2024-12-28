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«Буратино», «Весельчак У» и «Отель "У погибшего альпиниста"» получат поддержку Фонда кино

28 декабря
2024 год

Новости кино >>
28 декабря 2024
Обнародованы списки фильмов, которые получат поддержку от Фонда кино.

Среди национальных художественных кинокартин лидеров отечественного кинопроизводства было отобрано 13 проектов. Это «Горыныч» и «Космическая собака Лида» от «СТВ», «В списках не значился» и «Умка» от компании 1-2-3 Production, «Василий» и «Приключения старика Хоттабыча» от Art Pictures Studio, «Буратино» и «Весельчак У» от кинокомпании «Водород», «Как Иван в сказку попал», «Рождение империи» от студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и «Битва моторов», «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма» и «Первый на Олимпе» от «Централ Партнершип».

«Буратино», «Весельчак У» и «Отель У погибшего альпиниста» получат поддержку Фонда кино
фото: кадо из фильма «Красный шелк»

На поддержку фонда также могут рассчитывать 20 проектов компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства: «99-й» («Медиа Юниверсал Ивент»), «Авиатор» («Кино ТВ»), «Колотун» («Зебра»), «Красный шелк» («Нота Бене»), «Левша» (Legio Felix), «Отель "У погибшего альпиниста"» («Марс Медиа»), «Паромщик» (Творческая студия «Стелла»), «Роднина» («Голд медиа Продакшн»), «Тимур и его команда» («Кинобаза»), «Батька Минай. Партизанская легенда» (студия «ВоенФильм»), «Боги Кнорозова» («Триикс Медиа»), «Дива» («Киностудия им. М. Горького»), «Малыш» (Бабблгам Продакшн), «Матушка» («А-Продакшн»), «Молодинская битва» («РБ Продакшн»), «Мы из комикса» («Мастерская»), «Падший» («Ирсна Медиа»), «Романовы: Преданность и предательство» (кинокомпания «Соливс»), «Твое сердце будет разбито» (All Media Company) и «Шторм» (Студия Третий Рим).

Кроме того, Фонд кино поддержит на возвратной основе прокат одного отечественного фильма, выходящего на большие экраны в четвертом квартале 2024 года и первом квартале 2025-го. Им стал «Злой город» производства «РБ Продакшн», релиз которого намечен на 30 января.
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