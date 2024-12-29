Дмитрий Губерниев будет комментировать анимационные матчи «Чемпионов»

Премьера спортивного мультсериала «Чемпионы» от киностудии «Союзмультфильм» состоится 31 декабря в Okko. Выполненный в жанре буффонада проект вдохновлен классическими анимационными фильмами режиссера Бориса Дежкина («Шайбу! Шайбу!»). Зрители вновь увидят на экранах противостояние знаменитых команд – «Синих вымпелов» и «Красных метеоров», уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
«"Союзмультфильм" впервые за долгие годы возвращается к анимации спортивной тематики – в этом жанре у студии очень богатые традиции. Мы долго готовили этот проект, искали визуальный стиль, изучали видеозаписи спортивных состязаний. В результате получился мультсериал, наполненный остроумным юмором, визуальными гэгами, и увлекательными сюжетами. Каждая серия проекта – яркая зарисовка противостояния двух команд, которые сразятся не только за титул победителя, но и за честную игру», — отмечает председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
По сюжету первой серии игроки «Синих вымпелов» усердно готовятся к предстоящему матчу на ледовой площадке, в то время как участники «Красных метеоров» для быстрого наращивания мышечной массы налегают на фастфуд. Каждая из команд уверена в верности своего подхода. Кто из них окажется прав – покажет исход непростого поединка. Хоккейным баталиям будет посвящен первый сезон проекта, в дальнейшем зрители увидят эпизоды, где команды будут соревноваться в других видах спорта – футболе, волейболе, баскетболе и даже дзюдо.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Спорт должен проникать и укореняться в нашей бытовой культуре, становиться нормой жизни для детей и взрослых. Кинематограф, мультипликация, как и другие художественные формы, – это отличный инструмент для этого. Поэтому возвращение "Союзмультфильма" к спортивной анимации происходит при полной поддержке Минспорта», — отметил Министр спорта Российской Федерации Михаил Дягтерев.
Одним из героев мультсериала стал грузовик «Валдай» от группы компаний «Современные транспортные технологии». 31 декабря первую серию «Чемпионов» можно будет увидеть также на телеканале «Карусель».
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