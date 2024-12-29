Дмитрий Губерниев будет комментировать анимационные матчи «Чемпионов»

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Интервью Саша Абдуллаев: «Нам всем хочется найти точку опоры в ежедневно меняющемся мире» Режиссер сериалов «Камера Мотор» и «Демис и Марина» – об опыте КВН, скетчах и добром кино

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Интервью «Мы не называем наши фильмы ремейками»: Максим Ткаченко, Роман Ким и Миша Семичев о «Небриллиантовой руке» и работе с советской классикой Сценарист и режиссеры «Самоиронии судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё» о новом новогоднем мюзикле

Лайфстайл 42-летняя Светлана Устинова родила первенца Актриса и режиссёр поделилась новостью в соцсетях