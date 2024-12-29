«Марш праздновать!»: Иван Охлобыстин, Анна Хилькевич и Дмитрий Харатьян в трейлере «Новогоднего экспресса»

По сюжету, главный герой Витя (Ефим Петрунин) тайно садится на поезд без билета, чтобы добраться до семьи и провести Новый год с женой и сыном. Однако строгий начальник поезда в исполнении Ивана Охлобыстина следует уставу даже в самый волшебный праздник в году и всеми силами пытается поймать нарушителя и высадить его из поезда. Вите помогает добрая проводница в исполнении Анны Хилькевич, которая верит, что в Новый год каждый имеет право на чудо.
Съемки фильма прошли на новой площадке «Москино», которая открылась в сентябре этого года. На студии были выстроены полномерные декорации вокзала, а сцены в поезде снимались в настоящих вагонах. Часть съемок прошла под открытым небом, так что зрители увидят на экранах настоящую снежную зиму.
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