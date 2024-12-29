Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Конфуций»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Марш праздновать!»: Иван Охлобыстин, Анна Хилькевич и Дмитрий Харатьян в трейлере «Новогоднего экспресса»

29 декабря
2024 год

Новости кино >>
29 декабря 2024
В сети появился трейлер праздничного музыкального фильма «Новогодний экспресс», в котором сыграли Ефим Петрунин, Иван Охлобыстин, Анна Хилькевич и Дмитрий Харатьян. Премьера проекта состоится 30 декабря на платформе RUTUBE.



По сюжету, главный герой Витя (Ефим Петрунин) тайно садится на поезд без билета, чтобы добраться до семьи и провести Новый год с женой и сыном. Однако строгий начальник поезда в исполнении Ивана Охлобыстина следует уставу даже в самый волшебный праздник в году и всеми силами пытается поймать нарушителя и высадить его из поезда. Вите помогает добрая проводница в исполнении Анны Хилькевич, которая верит, что в Новый год каждый имеет право на чудо.

Съемки фильма прошли на новой площадке «Москино», которая открылась в сентябре этого года. На студии были выстроены полномерные декорации вокзала, а сцены в поезде снимались в настоящих вагонах. Часть съемок прошла под открытым небом, так что зрители увидят на экранах настоящую снежную зиму.

«Марш праздновать!»: Иван Охлобыстин, Анна Хилькевич и Дмитрий Харатьян в трейлере «Новогоднего экспресса»
фото: пресс-служба RUTUBE

Режиссером фильма «Новогодний экспресс» стал Эльдар Шарифф. В проекте также снялись Олег Газманов, Екатерина Моргунова, Юта, Юлия Сулес, группа «Зверобой», Radio Tapok, Наташа Медведева и другие.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Иван Охлобыстин, Анна Хилькевич и Дмитрий Харатьян сядут в «Новогодний экспресс»
персоны
Олег ГазмановНаталия Медведева (III)Екатерина МоргуноваИван ОхлобыстинЕфим ПетрунинЮлия СулесДмитрий ХаратьянАнна ХилькевичЮта
фильмы
Новогодний экспресс

фотографии >>
«Марш праздновать!»: Иван Охлобыстин, Анна Хилькевич и Дмитрий Харатьян в трейлере «Новогоднего экспресса» фотографии
«Марш праздновать!»: Иван Охлобыстин, Анна Хилькевич и Дмитрий Харатьян в трейлере «Новогоднего экспресса» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Конфуций»

Скорбим

Михаил Чекалин
28 декабря ушёл из жизни композитор Михаил Чекалин.
Оливия Хасси
27 декабря ушла из жизни актриса Оливия Хасси.

День рождения >>

Всеволод Абдулов
Елена Аминова
Руслан Барабанов
Екатерина Кистень
Эдуард Марцевич
Сергей Проханов
Дарья Семёнова
Вадим Сквирский
Виктор Тарасов
Альфонсо Бассаве
Патрисия Кларксон
Джейн Леви
Джуд Лоу
Диего Луна
Мекхи Файфер
Дженнифер Эль
все родившиеся 29 декабря >>

Афиша кино >>

Иллюзия контроля
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2024
Расскажи мне кино
драма
Чили, Испания, Франция, 2023
Рождественские истории Астрид Линдгрен
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Швеция, Норвегия, 2023
Свадьба на Рождество
комедия, семейное кино
Италия, 2023
Синистер. Новые души
фильм ужасов
Испания, 2023
Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден»
триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Постучись в мою Тверь
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Финист. Первый богатырь
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2024
Театр в кино: Щелкунчик
музыкальный фильм
Россия, 2022
Последний Ронин
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, 2024
Новогодние истории зверушек
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Германия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?