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Гарем и горемыка: второй сезон остроумного ромкома обзавелся новым трейлером

3 декабря
2024 год

Новости кино >>
3 декабря 2024
Продолжение сериала про любовь «Ста девушек» очень-очень-очень-очень-очень близко подобралось к премьере. Зрители узнают, какие еще амурные приключения ждут Рэнтаро Айдзё, уже 12 января. Студия Bibury Animation StudiosПять невест», «Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы») поделилась новым трейлером второго сезона, где звучит кусочек опенинга Arigato, Daisuki ni Nattekurete в исполнении группы Rentaro Family, состоящей из многочисленных подружек протагониста.


Рэнтаро Айдзё катастрофически не везет в любви. Получив сотый отказ, он отправляется в храм, чтобы вымолить пару. К (не)счастью бог любви внимает отчаянной просьбе и дарует нечто большее: сразу 100 родственных душ. Разумеется, есть нюанс: если Рэнтаро не сможет ответить взаимностью, отвергнутая девушка трагически погибнет. Не желая брать ответственность за чью-то смерть, юноша вступает в полиаморные отношения и старается всех суженых любить одинаково.

Читать Обзор первого сезона «Ста девушек...»
Во втором сезоне к гарему присоединятся новые возлюбленные:

Куруми Харага — Аманэ Синдо (Масиро Курата из «Ура мечте! Девушки из группы»).
Мэй Мэйдо — Судзуко Мимори (Гамма из «Восхождения в тени!»).
Ику Судо — Риэ Такахаси (Ай Хосино из «Звездного дитя»).
Мэмэ Какурэ — Канон Такао (Хина Цуруги из «Рыбалки для школьниц после занятий»).
Мимими Уцукусисуги — Lynn (Сакура Ямаути из драмы «Я хочу съесть твою поджелудочную»).

Гарем и горемыка: второй сезон остроумного ромкома обзавелся новым трейлером

Манга, написанная Рикито Накамурой и проиллюстрированная Юкико Нодзавой публикуется в сэйнен-журнале Weekly Young Jump (издательство Shueisha) с декабря 2019 года и на сегодняшний день разрослась до 19 танкобонов. Аниме стартовало в октябре прошлого года под чутким руководством Хикару СатоДропкик злого духа», помреж «Повара-бойца Сомы»).

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Гарем и горемыка: второй сезон остроумного ромкома обзавелся новым трейлером фотографии
Гарем и горемыка: второй сезон остроумного ромкома обзавелся новым трейлером фотографии
Гарем и горемыка: второй сезон остроумного ромкома обзавелся новым трейлером фотографии
Гарем и горемыка: второй сезон остроумного ромкома обзавелся новым трейлером фотографии
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