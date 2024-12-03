Гарем и горемыка: второй сезон остроумного ромкома обзавелся новым трейлером

Продолжение сериала про любовь «Ста девушек
» очень-очень-очень-очень-очень близко подобралось к премьере. Зрители узнают, какие еще амурные приключения ждут Рэнтаро Айдзё
, уже 12 января. Студия Bibury Animation Studios
(«Пять невест
», «Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы
») поделилась новым трейлером второго сезона, где звучит кусочек опенинга Arigato, Daisuki ni Nattekurete
в исполнении группы Rentaro Family
, состоящей из многочисленных подружек протагониста.
Рэнтаро Айдзё
катастрофически не везет в любви. Получив сотый отказ, он отправляется в храм, чтобы вымолить пару. К (не)счастью бог любви
внимает отчаянной просьбе и дарует нечто большее: сразу 100 родственных душ. Разумеется, есть нюанс: если Рэнтаро не сможет ответить взаимностью, отвергнутая девушка трагически погибнет. Не желая брать ответственность за чью-то смерть, юноша вступает в полиаморные отношения и старается всех суженых любить одинаково.
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Обзор первого сезона «Ста девушек...»
Во втором сезоне к гарему присоединятся новые возлюбленные:
Куруми Харага — Аманэ Синдо
(Масиро Курата из «Ура мечте! Девушки из группы
»).
Мэй Мэйдо — Судзуко Мимори
(Гамма
из «Восхождения в тени!
»).
Ику Судо — Риэ Такахаси
(Ай Хосино
из «Звездного дитя
»).
Мэмэ Какурэ — Канон Такао
(Хина Цуруги
из «Рыбалки для школьниц после занятий
»).
Мимими Уцукусисуги — Lynn
(Сакура Ямаути из драмы «Я хочу съесть твою поджелудочную
»).
Манга, написанная Рикито Накамурой
и проиллюстрированная Юкико Нодзавой
публикуется в сэйнен
-журнале Weekly Young Jump
(издательство Shueisha
) с декабря 2019 года и на сегодняшний день разрослась до 19 танкобонов. Аниме стартовало в октябре прошлого года под чутким руководством Хикару Сато
(«Дропкик злого духа
», помреж «Повара-бойца Сомы
»).
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