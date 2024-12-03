Разрушить вечное: Адам Драйвер в дублированном трейлере нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис»

Кинопрокатная компания «Экспонента фильм» представила локализованный трейлер фантастического эпоса «Мегалополис
» режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы
(«Крёстный отец
»).
«Мегалополис»
Гениальный архитектор Цезарь Катилина пытается превратить разрушенный Новый Рим в идеальный футуристический центр мира, где все будут счастливы. Но у мэра Франклина Цицерона свое представление о будущем мегаполиса и о том, что важнее для его граждан. Он так поглощен враждой, что не замечает, как его родная дочь влюбляется в Цезаря и загорается его идеями. Теперь Цицерон готов пойти на всё, чтобы уничтожить соперника.
«Я вкладывался в этот фильм от всего сердца и понимал, что это должен быть фильм о любви, о верности и обо всех аспектах человеческой жизни
, — рассказал Фрэнсис Форд Коппола. — «Мегалополис» отражает эти чувства. Любовь в нём сложна, как кристаллическая решётка, планета находится в опасности, а человечество — на грани самоубийства. Но всё приходит к оптимистическому разрешению. Ведь я верю, что человеческого гения хватит на то, чтобы разрешить любую вставшую перед нами проблему
».
Роли в картине исполнили Адам Драйвер
, Натали Эммануэль
, Обри Плаза
, Джанкарло Эспозито
, Шайа ЛаБаф
, Лоуренс Фишбёрн
, Джон Войт
, Джейсон Шварцман
, Джеймс Ремар
, Дастин Хоффман
, Талия Шайр
и другие.
Премьера фильма состоялась в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. В российский прокат «Мегалополис
» выйдет 9 января.
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