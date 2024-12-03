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Анна Ковальчук приступит к новым «Тайнам следствия» 9 декабря

3 декабря
2024 год

Новости кино >>
3 декабря 2024
Премьера 24-го сезона сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук состоится 9 декабря на «России», сообщает пресс-служба телеканала.

Анна Ковальчук приступит к новым «Тайнам следствия» 9 декабря
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету в следственном комитете Заневского района все обсуждают одну новость – Ковин (Вячеслав Захаров) уходит на пенсию. Все предполагали, что его место займет Мария Сергеевна (Анна Ковальчук). Но руководителем неожиданно назначают нового человека – полковника Алексея Горчакова (Сергей Юшкевич), отношения с которым у Швецовой сразу не заладились. В личной жизни Марии Сергеевны тоже происходит знаковое событие: Васнецов (Сергей Перегудов) делает ей предложение и предлагает переехать в новую квартиру, которую он уже успел обставить. Увидев у Швецовой кольцо на пальце, Платонов (Алексей Комашко) осознает, что Мария Сергеевна все еще ему небезразлична.

«Наш сериал славится раскрытием запутанных уголовных дел, но также он прекрасен тем, что отражает нашу жизнь, жизнь простых людей. Здесь все так, как у всех: сегодня любовь, завтра поссорились, тут скандал на любовном фронте, а тут уже снова все хорошо. Зрителям интересно за этим следить и, конечно, интересна личная жизнь Марии Сергеевны. Могу заинтриговать, сказав, что в новом сезоне она будет очень насыщенной. Давненько у моей героини не происходило таких перемен, таких бурь в личной жизни! Но, мне кажется, Мария Сергеевна – и, наверное, это то, что я передала ей от себя – научилась балансировать между работой и отношениями и так выстроила свою жизнь, чтобы нигде не чувствовать провала, чтобы все было в гармонии – и душа, и тело. А еще в этом сезоне в кадре появятся молодые артисты – мои ученики, которым преподаю актерское мастерство. Счастлива с ними поработать! И, конечно, снова в кадре будет Злата. Я ее обожаю! Она снимается в "Тайнах следствия" с самого первого сезона», — отмечает Анна Ковальчук.

Анна Ковальчук приступит к новым «Тайнам следствия» 9 декабря
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Также роли в проекте исполняют Игорь Николаев, Александр Новиков, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Злата Ковальчук и другие. Режиссером выступает Максим Демченко.

«Приступая к съемкам нового сезона, мы всегда думаем о том, чем будем удивлять зрителей. Меняются преступления, меняется среда, объекты, персонажи: в 24-м сезоне появятся очень известные артисты, которые будут решать судьбы наших героев, и, безусловно, своим появлением в кадре повысят интерес к проекту. И, конечно, мы закручиваем интересные интриги, добавляем экшна, трюковых сцен. Вообще, когда в кадр входят Мария Сергеевна, Кораблев, Курочкин, Панов, Платонов, появляется удивительное ощущение уюта. Главный козырь этого проекта в том, что все герои – любимые, домашние в хорошем смысле этого слова. Наблюдая за ними на экране, мы понимаем, что жизнь продолжается. И, конечно, продолжается личная жизнь наших персонажей – это та зона, за которой зритель очень любит следить. В основном, это касается Марии Сергеевны, для нее мы придумали множество различных поворотов и перипетий», — говорит режиссер.

За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Илья Макаров и художник-постановщик Мария Золина. Производством занимается студия «Единственный дубль».
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