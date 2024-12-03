Максим Лагашкин, Вячеслав Чепурченко и Екатерина Стулова окажутся в «Новых Жуках» 16 декабря

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Том Круз и Даг Лайман дебютируют в хорроре

На Иви выйдет «Последняя клятва Гиппократа» с Максимом Дроздом

Режиссер новеллы «Астрахань» о влиянии рекламы, документалистики и Резо Гигинеишвили

Овез Нарлиев: «Энергия в кадре всегда имеет решающее значение»

Спутник телезрителя

«Приворот. Чёрное венчание»: Не специально, но со зла превращу его в осла

В ночь со 2 на 3 декабря, 01:00, ТВ-3