Максим Лагашкин, Вячеслав Чепурченко и Екатерина Стулова окажутся в «Новых Жуках» 16 декабря

16 декабря на ТНТ стартует продолжение комедийного хита «Жуки», четвертый сезон которого получил название «Новые Жуки». Зрители узнают, как сложилась судьба главных героев после полуторагодовой разлуки и получат ответы на неразрешенные вопросы, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
По сюжету альтернативная служба московских айтишников подошла к концу, поэтому Никита (Вячеслав Чепурченко) вернется в Жуки, чтобы оформить дембель, однако нельзя просто взять и уехать из деревни. Обстоятельства сложатся таким образом, что парню придется там задержаться. Ситуация усложнится еще и из-за беременности возлюбленной Никиты Кати (Дарья Алыпова). По какой-то причине пара попытается скрыть «интересное положение» от отца девушки Маслова (Максим Лагашкин). У Артемия (Вадим Дубровин) другие детские трудности – парень остается с Ириной (Екатерина Стулова), но не знает, кто отец ее ребенка – он сам или бывший муж продавщицы Толик (Владимир Епифанцев). Ну, а Денис (Павел Комаров) и Дина (Елизавета Гончаренко) начнут переживать, что все вокруг либо уже стали родителями, либо близки к этому, и тоже постараются как можно скорее обзавестись младенцем. Между тем, в Жуках неспокойно – новый губернатор задумает построить в деревне научный кластер, а существующее поселение снести до основания. Политику объявит войну бывший участковый Маслов, а помогать в его нелегком деле спасения Жуков будет вся честная компания друзей.
В режиссерском кресле четвертого сезона оказался Максим Пешков, который также выступил соавтором сценария вместе с Сергеем Нотариусом. «Мы думали, что прошлый сезон – финальный, и есть какие-то вопросы, на которые и не надо отвечать, пусть зритель сам додумает. Но успех и народная любовь к проекту заставили нас написать продолжение. Мы встретились с Сергеем Нотариусом, всё обсудили и задумались: "А есть ли еще какое-то большое приключение, о котором можно было бы написать еще целый сезон?!". Мы решили, что оно есть. Мы нашли злодея, которому будут противостоять наши любимые персонажи, и новые обстоятельства, куда они попадут», — говорит режиссер.
Производством сериала занимается Телеканал ТНТ и Norm Production по заказу Comedy Club Production.
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