Владимир Епифанцев, Анна Снаткина и Светлана Камынина отправятся за пределы «Двух холмов»

«Третий сезон будет полон динамики и неожиданных поворотов. Зрителей ожидают давно знакомые персонажи, изменившиеся вследствие трансформационных событий. Моя героиня, Вера Надеждовна, предстанет перед зрителями в новом амплуа, которое позволит убедиться в том, что за ее неоднозначной маской скрывается не злодейка, а на самом деле хороший человек», — рассказывает Светлана Камынина.
Действие третьего сезона разворачивается через полгода после событий второго. Приматы и подруги, объединившись на фоне энергетической диверсии «Ларисы», зимуют в московском метро под руководством Барона (Владимир Епифанцев). Каждый переживает этот опыт по-разному, но проблемы ждут всех. Бывшего Хранителя Семени Юлика (Филипп Бледный), потерявшего память, эксплуатируют приматы, но он находит поддержку в лице Рады (Пелагея Невзорова). Неожиданно объявляется бывший начальник Деда — Анатолий (Виктор Васильев), который едет в столицу, чтобы написать новую нейросеть. Главные герои отправляются вслед за ним, хотя путешествие обещает быть не из легких.
«Два холма — очень актуальный сериал в духе того, что привлекает современного человека. Я говорю о стремительных изменениях в сфере компьютерной индустрии и искусственного интеллекта. Уверен, этот сериал станет поводом для свежих размышлений. Я испытал прекрасные эмоции на съемках нового сезона. Будет интересно посмотреть, что получилось и как мои ощущения соотносятся с конечным результатом. Третий сезон проекта мне чем-то напомнил произведения Виктора Пелевина своими безумными драматургическими ходами. Уверен, поклонникам такого странного и сумасшедшего жанра, новый сезон проекта очень зайдет», — добавляет Владимир Епифанцев.
фото: онлайн-кинотеатры START и Кинопоиск
Актриса Полина Невзорова рассказывает, что в продолжении сериала героев ждут новые локации: «В третьем сезоне мы выходим за рамки Двух холмов. Показываем наш мир шире. Зрители увидят не только идеальные города и места обитания Барона и его компании. Появятся новые локации, новые персонажи и обстоятельства, в которых окажутся герои. Моя героиня Рада принимает осознанное решение покинуть тепличную среду и идти в большой мир. Благодаря испытаниям, новым и старым друзьям зрители увидят взрослую, мудрую и сильную духом Раду».
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