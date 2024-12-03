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Владимир Епифанцев, Анна Снаткина и Светлана Камынина отправятся за пределы «Двух холмов»

3 декабря
2024 год

Новости кино >>
3 декабря 2024
Завершились съемки нового сезона комедийной антиутопии «Два холма». К своим ролям вернутся Пелагея Невзорова, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Светлана Камынина, Андрей Скороход, Жанна Эппле, Филипп Бледный, Ольга Веникова, Дмитрий Белоцерковский, Валерий Скорокосов, Виктор Васильев и другие. К проекту также присоединились Арина Постникова, Владислав Ветров, Илья Лыков и Олег Комаров. Премьера новых серий состоится уже этой весной эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах START и Кинопоиск.

Владимир Епифанцев, Анна Снаткина и Светлана Камынина отправятся за пределы «Двух холмов»
фото: онлайн-кинотеатры START и Кинопоиск

«Третий сезон будет полон динамики и неожиданных поворотов. Зрителей ожидают давно знакомые персонажи, изменившиеся вследствие трансформационных событий. Моя героиня, Вера Надеждовна, предстанет перед зрителями в новом амплуа, которое позволит убедиться в том, что за ее неоднозначной маской скрывается не злодейка, а на самом деле хороший человек», — рассказывает Светлана Камынина.

Действие третьего сезона разворачивается через полгода после событий второго. Приматы и подруги, объединившись на фоне энергетической диверсии «Ларисы», зимуют в московском метро под руководством Барона (Владимир Епифанцев). Каждый переживает этот опыт по-разному, но проблемы ждут всех. Бывшего Хранителя Семени Юлика (Филипп Бледный), потерявшего память, эксплуатируют приматы, но он находит поддержку в лице Рады (Пелагея Невзорова). Неожиданно объявляется бывший начальник Деда — Анатолий (Виктор Васильев), который едет в столицу, чтобы написать новую нейросеть. Главные герои отправляются вслед за ним, хотя путешествие обещает быть не из легких.

«Два холма — очень актуальный сериал в духе того, что привлекает современного человека. Я говорю о стремительных изменениях в сфере компьютерной индустрии и искусственного интеллекта. Уверен, этот сериал станет поводом для свежих размышлений. Я испытал прекрасные эмоции на съемках нового сезона. Будет интересно посмотреть, что получилось и как мои ощущения соотносятся с конечным результатом. Третий сезон проекта мне чем-то напомнил произведения Виктора Пелевина своими безумными драматургическими ходами. Уверен, поклонникам такого странного и сумасшедшего жанра, новый сезон проекта очень зайдет», — добавляет Владимир Епифанцев.

Владимир Епифанцев, Анна Снаткина и Светлана Камынина отправятся за пределы «Двух холмов»
фото: онлайн-кинотеатры START и Кинопоиск

Актриса Полина Невзорова рассказывает, что в продолжении сериала героев ждут новые локации: «В третьем сезоне мы выходим за рамки Двух холмов. Показываем наш мир шире. Зрители увидят не только идеальные города и места обитания Барона и его компании. Появятся новые локации, новые персонажи и обстоятельства, в которых окажутся герои. Моя героиня Рада принимает осознанное решение покинуть тепличную среду и идти в большой мир. Благодаря испытаниям, новым и старым друзьям зрители увидят взрослую, мудрую и сильную духом Раду».

Режиссером проекта выступил Сергей Малюгов. За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Василий Рыжов и художник-постановщик Раиса Заслав.
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Владимир Епифанцев, Анна Снаткина и Светлана Камынина отправятся за пределы «Двух холмов» фотографии
Владимир Епифанцев, Анна Снаткина и Светлана Камынина отправятся за пределы «Двух холмов» фотографии
Владимир Епифанцев, Анна Снаткина и Светлана Камынина отправятся за пределы «Двух холмов» фотографии
Владимир Епифанцев, Анна Снаткина и Светлана Камынина отправятся за пределы «Двух холмов» фотографии
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