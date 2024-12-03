Сериал «13 Клиническая. Начало» с Павлом Прилучным и Викторией Исаковой выйдет 19 декабря

Предыстория первого сезона перенесет зрителя в 1976 год и покажет, как создавалась первая в мире мистическая больница. 13-й клинической больницы, какой мы ее знаем, еще не существует, а человечество только начинает входить в контакт со сверхъестественными явлениями. Чтобы оказаться впереди планеты всей, в СССР начинают искать врачей, готовых выйти за рамки обычной медицины. Одним из таких специалистов оказывается Яна, психоневролог, переживающая семейную драму. Прибыв в больницу, чтобы спасти Брежнева после фатального контакта генсека с демоном, она неожиданно выясняет, что ее сын — в заложниках у Люцифера. Теперь Яне предстоит не только вызволить своего ребенка, но и взять на себя роль главврача первой в мире мистической больницы. Так начинает свою работу 13-я Клиническая, какой все ее знают. Яне и ее коллегам придется потратить немало сил на освоение экспериментальных методов лечения и изучение сущностей. А руководству страны — выяснить, возможно ли использовать паранормальные явления для обороны от внешних угроз.
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