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Сериал «13 Клиническая. Начало» с Павлом Прилучным и Викторией Исаковой выйдет 19 декабря

3 декабря
2024 год

Новости кино >>
3 декабря 2024
Премьера всех серий мистической медицинской драмы «13 Клиническая. Начало» состоится 19 декабря в онлайн-кинотеатре Иви. Приквел проекта «13 Клиническая» расскажет про первую в мире больницу, где лечат пациентов, одержимых опасными сущностями, уточняет пресс-служба платформы. Главные роли исполняют Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Павел Прилучный и Виктория Исакова.

Сериал «13 Клиническая. Начало» с Павлом Прилучным и Викторией Исаковой выйдет 19 декабря
фото: пресс-служба Иви

Предыстория первого сезона перенесет зрителя в 1976 год и покажет, как создавалась первая в мире мистическая больница. 13-й клинической больницы, какой мы ее знаем, еще не существует, а человечество только начинает входить в контакт со сверхъестественными явлениями. Чтобы оказаться впереди планеты всей, в СССР начинают искать врачей, готовых выйти за рамки обычной медицины. Одним из таких специалистов оказывается Яна, психоневролог, переживающая семейную драму. Прибыв в больницу, чтобы спасти Брежнева после фатального контакта генсека с демоном, она неожиданно выясняет, что ее сын — в заложниках у Люцифера. Теперь Яне предстоит не только вызволить своего ребенка, но и взять на себя роль главврача первой в мире мистической больницы. Так начинает свою работу 13-я Клиническая, какой все ее знают. Яне и ее коллегам придется потратить немало сил на освоение экспериментальных методов лечения и изучение сущностей. А руководству страны — выяснить, возможно ли использовать паранормальные явления для обороны от внешних угроз.

Вместе с онлайн-кинотеатром Иви производством проекта занималась компания Team Films во главе с продюсером Теймуром Джафаровым. Автором сценария выступил Андрей Золотарев, кресло режиссера-постановщика занял Илья Ермолов. В сериале также играют Татьяна Яхина, Павел Попов, Игорь Миркурбанов, Светлана Степанковская и другие.
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Сериал «13 Клиническая. Начало» с Павлом Прилучным и Викторией Исаковой выйдет 19 декабря фотографии
Сериал «13 Клиническая. Начало» с Павлом Прилучным и Викторией Исаковой выйдет 19 декабря фотографии
Сериал «13 Клиническая. Начало» с Павлом Прилучным и Викторией Исаковой выйдет 19 декабря фотографии
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