Денис Васильев притворится «Знахарем»

Телеканал ТНТ и кинокомпания 1-2-3 Production начали съемки комедийного сериала «Знахарь» о приключениях легкомысленного врача-самозванца с Денисом Васильевым в главной роли. Режиссером сериала выступает Никита Андриенко, а автором сценария и креативным продюсером стал Иван Баранов, сообщает пресс-служба кинокомпании.
фото: пресс-служба 1-2-3 Production
«"Знахарь" — это еще один взгляд на популярный конфликт между городом и деревней. Вместе с нами зритель перенесется в мир, где царит колорит казачества и местных обычаев, но с ироничной огранкой. Уверен, что "Знахарь" станет любимым семейным сериалом. В каждом эпизоде зрители будут переживать яркие эмоции и влюбляться в персонажей», — рассказывает Иван Баранов.
В центре сюжета история водителя скорой помощи Кости (Денис Васильев). Молодой человек привык жить одним днем, не сильно заботясь о будущем. Погрязнув в долгах и кредитах, он не придумал ничего лучше, чем сесть в первый попавшийся автобус и уехать подальше от Москвы и своих проблем. Так Костя оказывается южной станице, где его по ошибке принимают за долгожданного врача Христофора Сергеевича. Местные встретили Костю со всем радушием, даже предоставили ему жилье. Кажется, парню выпал идеальный шанс, чтобы быстро решить вопрос с деньгами и вернуться в Москву. Вот только притворяться опытным знахарем, ничего не понимая в медицине, – задачка не из легких, так что Косте придется как-то выкручиваться.
«Меня в этой истории в первую очередь зацепил мой герой – Костя. Это молодой пацан, которого никогда ничего не волнует. В чем-то он похож на Хлестакова из "Ревизора" Гоголя. Мне очень интересно вместе с нашей командой пройти его путь и увидеть, к чему он приведет. Хорошая комедийная история, отличная команда, Сочи — что еще нужно для идеальной работы?», — говорит Денис Васильев.
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