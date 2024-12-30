Валентина Ляпина и Глеб Калюжный озвучили анимационный экшен-сериал «Киберслав»

Премьера анимационного экшен-сериала «Киберслав» состоится 31 декабря на Кинопоиске. Свои голоса героям и обитателям стольного града Китеж подарили актер и режиссер озвучания Иван Жарков, актер озвучания, диктор и актер дубляжа Петр Гланц, актриса театра и кино Валентина Ляпина, актер и музыкант Глеб Калюжный, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба Кинопоиска
Зрители впервые видят юного Киберслава, который пытается спастись от преследования гигантского робота-пса и свиты князя междуречья. Юного Киберслава озвучил Глеб Калюжный, для которого эта работа стала дебютом в озвучании: «"Киберслав" — мой первый опыт озвучания анимационного проекта и, очень надеюсь, не последний. Когда озвучиваешь нарисованного героя, нужно вдохнуть в него жизнь, раскрыть его внутренний мир для зрителей, показать его эмоции — и все это с помощью голоса. Это оказалось очень интересной и необычной актерской задачей».
Возмужавший Киберслав поступает на службу великому князю Драгомиру и отвечает за сохранность таинственного Источника, дающего силу невиданным механизмам и чудесным устройствам. «Сам Киберслав — визуальная смесь Робокопа и богатыря на современный лад. Он огромный, мускулистый, мрачный, и у него отличный, хотя и черный, юмор», — говорит Иван Жарков, подаривший свой голос Киберславу. За свою карьеру Иван озвучил почти 500 фильмов, сериалов и анимационных фильмов,среди его героев Тор, Ламберт, Шэйя Кормак, Дзиан Сакайя, Партурнакс и многие другие персонажи из фильмов и игр: «Здесь моя задача заключалась в том, чтобы голосом подчеркнуть все эти качества героя, сделать нарисованного персонажа живым, чтобы у зрителя не возникало ощущения диссонанса. Даже самый незначительный вздох, не подходящий к изображению, портит погружение. Главное в процессе озвучания — чтобы зритель забыл о том, что слышит озвучку, и сосредоточился на происходящем. Вот такой парадокс».
Единственным человеком, который дружески настроен к богатырю-полукровке Киберславу, стала Милослава. Девушка вынуждена жить в изоляции: дворцовая челядь избегает болезненную и слабую княжну. В голосе умной, доброй и приветливой дочери князя Драгомира зрители узнают Валентину Ляпину: «"Киберслав" — мой первый опыт озвучания мультфильма, и, безусловно, это очень необычно. Вместе с командой и авторами мы импровизировали, полностью с нуля придумывая психофизику, тембр и интонации Милославы. Это было самым сложным, но в то же время невероятно интересным».
фото: пресс-служба Кинопоиска
Отец Милославы — великий князь Драгомир, потомок знатного рода Милорадовичей, Хранителей Источника и победителей Темной войны. Эгоистичен, завистлив, вспыльчив, любит охоту и прочие богемные увеселения. «Драгомир — очень интересный персонаж со сложным характером. Нельзя назвать его однозначно плохим или хорошим. Он — человек, раздираемый внутренними страстями, и важно было показать, как испытания меняют его. Это оказалось сложно и одновременно безумно интересно», — говорит Петр Гланц.
В «Киберславе» он озвучил не только Драгомира, но и загадочное искусственное кибернетическое существо по имени Арт: «Он — облако нано-газа, своеобразный джинн, вынужденный подчиняться хозяину. Однако у него есть собственная, личная цель в этой истории. И да, поскольку он не существует в плоти и крови, его голос звучит необычно, мистически».
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