Сергей Горобченко вновь возглавит «Наш спецназ»

В центре сюжета — группа немедленного реагирования петербуржского СОБРа «Трефы». В отряде служат лучшие из лучших, которые славятся своей дисциплиной и умением справиться с любой поставленной задачей. Командир отряда Илья Фомин — человек, о котором ходят легенды. Его коллеги из угрозыска и Следственного комитета называют его безбашенным. Однако за его рискованными поступками стоят опыт и мастерство, которые позволяют ему принимать сложные решения в самых критических ситуациях.
Но вот в личной жизни Илья далеко не так уверен в себе. В новом сезоне его отношения со следователем Натальей Зубковой остаются неопределенными, несмотря на долгое время совместной работы. Ситуация осложняется еще больше после приезда в город его бывшей жены Риммы Фоминой. Она не против вернуть былую любовь и отношения с Ильей. Других членов группы быстрого реагирования тоже ждут изменения в личной жизни.
фото: пресс-служба Пятого канала
«Первый съемочный день нового сезона точно запомнится. Вокруг уже ставшие родными и близкими люди, снова звучат шутки, смех, улыбки, долгожданные объятия! Я безумно рад ворваться вновь в этот водоворот событий, закрученных сюжетов, взаимоотношений и новых историй команды "Трефы". Миша Пряников стал полноценной частью меня, и нам с ним очень комфортно! Я уверен, что наши зрители останутся довольны, потому что их ждет много сюрпризов», — рассказывает Никита Василевский.
Михаил Пряников «Туча» станет отцом, а потому ему придется забыть о беззаботных посиделках в баре с друзьями. В прошлом и шутки над Сергеем Богатовым, ведь теперь «Туча» как никто другой понимает его семейные проблемы. Для «Отца» наступят «тяжелые» дни. Его жена Светлана теперь служит в отряде СОБР, а дочь Диана встречается с отъявленным сердцеедом Колодиным «Ромео». Затишье только у Юры Агеева «Ланцета». После предательства невесты Алины он не спешит строить новые отношения и все время посвящает работе, в которой всегда есть место для подвигов.
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