«Снежная королева», «Сказка о царе Салтане» и «Тайна третьей планеты» в новогодние каникулы получат второе дыхание на «Первом канале»

ЧитатьПосле войны они создавали самые добрые и гуманные мультфильмы
По словам председателя Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой, «в новогодние праздники зрители будут иметь возможность увидеть настоящие шедевры отечественной и мировой анимации, которые в последние годы вернулись на большой экран благодаря восстановительным работам, проделанным специалистами "Союзмультфильма". Эти сказочные фильмы станут частью уютных праздничных дней, позволят детям познакомиться с замечательной классикой нашей анимации, а взрослым – раскрыть ее новые грани».
Всего на «Союзмультфильме» за последние годы было восстановлено свыше 80 мультфильмов общим хронометражем более 25 часов.
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