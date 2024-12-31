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«Снежная королева», «Сказка о царе Салтане» и «Тайна третьей планеты» в новогодние каникулы получат второе дыхание на «Первом канале»

31 декабря
2024 год

Новости кино >>
31 декабря 2024
Полнометражные анимационные шедевры «Союзмультфильма» появятся в эфире «Первого канала» со 2 по 8 января, сообщает пресс-служба телеканала.

«Снежная королева»
фото: пресс-служба киностудии «Союзмультфильма»

Каждое утро юные зрители смогут посмотреть по одной картине в восстановленном качестве – с устранением технических повреждений, возникших на пленках с течением времени. Второе дыхание получили «Снежная королева» Льва Атаманова, «Сказка о царе Салтане» Ивана Иванова-Вано и Льва Мильчина, «Щелкунчик» Бориса Степанцева, «Золушка» Ивана Аксенчука, «Дед Мороз и серый волк», «Конек-Горбунок» Иванова-Вано, Виктора Громова и Александры Снежко-Блоцкой, «Двенадцать месяцев» Иванова-Вано и «Тайна третьей планеты» Романа Качанова.

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По словам председателя Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой, «в новогодние праздники зрители будут иметь возможность увидеть настоящие шедевры отечественной и мировой анимации, которые в последние годы вернулись на большой экран благодаря восстановительным работам, проделанным специалистами "Союзмультфильма". Эти сказочные фильмы станут частью уютных праздничных дней, позволят детям познакомиться с замечательной классикой нашей анимации, а взрослым – раскрыть ее новые грани».

Всего на «Союзмультфильме» за последние годы было восстановлено свыше 80 мультфильмов общим хронометражем более 25 часов.
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№ 1
Мария_2191   31.12.2024 - 11:50
Это как вдохнули второе дыхание в "Иронию судьбы", так и здесь. С радостью посмотрю советские мультики. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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