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Юрий Стоянов станет «Артистом с большой дороги» во второй день Нового года

31 декабря
2024 год

Новости кино >>
31 декабря 2024
На «России» 2 января в 21.30 стартует комедия Дмитрия Грибанова «Артист с большой дороги» с Юрием Стояновым в главной роли. Согласно пресс-службе телеканала, в сериале также играют Филипп Бледный, Юрий Ицков, Анна Глаубэ, Наталья Щукина, Антон Шаврин, Владислав Воробей, Алексей Демидов, Александр Самойленко, Арина Савостьянова, Севастьян Бугаев и Ольга Лапшина.

Юрий Стоянов станет «Артистом с большой дороги» во второй день Нового года
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Мне кажется, для героя Юрия Стоянова эта история — вечный саспенс. Из раза в раз он попадает в ситуации, из которых очень тяжело выкрутиться, и зритель в принципе до последнего момента не будет понимать, как же Артист найдет выход. У нас и локации соответствующие, очень атмосферные: заброшенный пионерлагерь, тюрьма, автомастерская, детский дом, банк, натурные объекты. Это очень многогранная история, с одной стороны — веселая, приключенческая, с другой — немного грустная и даже криминальная», — рассказал режиссер Дмитрий Грибанов.

Читать рецензию «Артист с большой дороги»: Здравствуйте, я ваш рецидивист
По сюжету вор-рецидивист по кличке Артист (Стоянов) выходит из тюрьмы после третьего срока. Он решает завязать с криминальным прошлым, но для этого ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем доме. К этому времени там живут невестка и внуки Артиста, и, чтобы забрать свои воровские трофеи, ему приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.

«Артист с большой дороги»

Главная роль в сценарии изначально была написала под Юрия Стоянова. В «Артисте с большой дороги» его герою предстоит примерить на себя сразу 10 разных образов, среди которых священник, сантехник, следователь, помощник депутата и строгая няня. По словам актера, «это авантюрная история, которая предполагает много перевоплощений, переодеваний, игры. Артист — это не просто кличка главного героя. Это прозвище иллюстрирует возможности этого человека: он очень артистичная натура. Свое умение быть разным он использовал не всегда во благо, но теперь ему предстоит сыграть няню собственных внуков. Роль няни в "Артисте с большой дороги" – это продолжение мировой кинотрадиции таких фильмов как "Тутси", "В джазе только девушки", "Здравствуйте, я ваша тетя!". Важно сказать, что мой герой — это не мужчина, который хочет быть женщиной, это мужчина, который вынужден переодеться и сыграть роль няни, потому что это единственная возможность попасть в дом и семью своего сына и остаться неузнанным».

Сериал является совместным проектом телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра START, созданным при поддержке Института развития интернета.
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Юрий Стоянов станет «Артистом с большой дороги» во второй день Нового года фотографии
Юрий Стоянов станет «Артистом с большой дороги» во второй день Нового года фотографии
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