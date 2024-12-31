Юрий Стоянов станет «Артистом с большой дороги» во второй день Нового года

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Рецензии на фильмы «Властелин колец: Война рохирримов» — странная предыстория легендарной трилогии Что не так с американизированным аниме о битве за Хельмову Падь

Спутник телезрителя «По щучьему велению»: Рыба моей мечты 30 декабря, 20:30, Россия 1

Интервью «Мы не называем наши фильмы ремейками»: Максим Ткаченко, Роман Ким и Миша Семичев о «Небриллиантовой руке» и работе с советской классикой Сценарист и режиссеры «Самоиронии судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё» о новом новогоднем мюзикле