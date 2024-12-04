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Илья Шакунов стал «Отцом» для снайперов

4 декабря
2024 год

Новости кино >>
4 декабря 2024
Завершились съемки военной драмы Павла Иванова «Отец». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion, главную роль в фильме сыграл Илья Шакунов, а компанию ему составили Роман Васильев, Владислав Тирон, Егор Абрамов, Алина Дулова, Екатерина Чаннова, Никита Тарасов, Татьяна Яковенко и другие актеры. За производство отвечает «Продюсерская Кинокомпания Киномир» при поддержке Министерства культуры РФ.

По словам Владислава Тирона, его «персонаж — интеллигент, воспитан в культурной семье. Ему сложно проявлять свои эмоции, у него есть свои комплексы. Вероятно, ему хочется быть с кем-то, но в силу своего закрытого состояния моему герою легче быть одному. По мере развития сюжета он учится говорить о своих чувствах и совершать правильные поступки. Это история про открытие богатства внутреннего мира. Всех героев я черпаю из собственного опыта и мировоззрения, из взглядов, которые меняются по мере моего взросления. Этот герой стал частичкой меня. У меня было несколько экспедиций, и больше всего запомнились съемки в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что мы постоянно бегали и ползали в грязи, ощущения были замечательными. Одним из самых ярких воспоминаний стало обучение основам строевой подготовки и работы с оружием в военной части. Уже после съемок у меня осталось ощущение легкой и приятной грусти».

Илья Шакунов стал «Отцом» для снайперов
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion

События картины разворачиваются в 1942 году. Опытный сибирский охотник Гавриил узнает, что его сын числится пропавшим без вести. В отчаянии и ярости главный герой уходит на фронт добровольцем — он верит, что Семен жив, и намерен найти его. Но вместо отправки на передовую его назначают старшиной группы снайперов — совсем молодых и неопытных ребят. Гавриил обучает бойцов снайперскому искусству и постепенно заменяет им отца. Вот только в сердце еще теплится надежда найти сына. И ради этой цели он готов выдержать все. «Вместе со сценаристами, режиссером и оператором мы наделили моего героя своими особенными качествами. От меня, конечно, в персонаже тоже что-то есть — все чувства и эмоции взяты из моего существования. Самыми запоминающимися для меня стали съемки в Волгоградских степях, что сделало последние съемочные дни ярче и интереснее», — вспоминает Илья Шакунов.

«Мой герой ничем не отличается от молодых ребят, которые находятся под его командованием. Он испытывает боль и ужас от обстоятельств, в которых он чаще всего не может ничего сделать. Это бессилие ему приходится преодолевать каждый день. Мой герой закрыт и скрытен, любое сближение добавляет в его жизнь боль. Во время съемочного процесса мне очень запомнилась экспедиция в Волгоградскую область, она приняла нас тепло и открыто. Трудности возникали, но мы преодолевали их вместе с командой. Это нас сблизило и положительно повлияло на итоговый результат», — рассказал Роман Васильев.
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Илья Шакунов, Роман Васильев и Владислав Тирон снимаются в военной драме «Отец»
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Илья Шакунов стал «Отцом» для снайперов фотографии
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