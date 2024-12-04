«Мастер и Маргарита» и «Воздух» номинированы на премию «Белый слон»

Объявлен шорт-лист премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» за 2024 год. В него включено 25 фильмов, семь неигровых картин и по шесть сериалов и мультфильмов, чьи премьеры состоялись с 1 декабря 2023-го по 30 ноября уходящего года. Больше всего номинаций — 14 — у «Мастера и Маргариты
» Михаила Локшина
. Голосование Экспертного совета продлится до 19 января. Победителей назовут в конце января. Организаторами второй год принято решение подряд не проводить конкурс среди игровых короткометражек, уточняет пресс-служба премии.
За звание лучшего фильма поборются картины «Вечная зима
» Николая Ларионова
, «Воздух
» Алексея Германа-младшего
, «Кончится лето
» Максима Арбугаева
и Владимира Мункуева
, «Папа умер в субботу
» Заки Абдрахмановой
, «Снег в моем дворе
» Бакура Бакурадзе
и «Мастер и Маргарита». Среди сериалов победителем могут объявить «Детей перемен
» Сергея Тарамаева
и Любови Львовой
, «Калимбу
» Нурбека Эгена
, «Лихие
» Юрия Быкова
, «Преступление и наказание
» Владимира Мирзоева
, «Трассу
» Душана Глигорова
и «Чистых
» Николая Хомерики
. В анимационную секцию включены «Дождь-подросток» Марии Савенковой, «Ее электрический свет» Анастасии Лисовец, «Не включайте свет» Алексея Игнатова, «Ода парфюму» Максима Литвинова, «Папины письма» Алексея Евстигнеева
и «Ручей, бегущий в горы» Александра Храмцова. В документальной номинации представлены «Вечно живой
» Алексея Ханютина
, «#подногами
» Алексея Федорченко
, «Последний материк
» Василисы Юренковой
и Григория Ярошенко, «Против ветра
» Татьяны Соболевой
, «Гидроэлектросчастье» Александра Маркова
, «Последнее лето» Виталия Акимова и «У ветра нет хвоста» Ивана Власова и Никиты Сташкевича. На звание лучшего полнометражного игрового дебюта претендуют «Вечная зима», «Папа умер в субботу», «Кукушка
» Евгения Николаева
, «Мы жили счастливо
» Ильи Леутина
, «На этой земле
» Ренаты Джало
, «Ровесник
» Федора Кудрявцева
и «Чистый лист
» Полины Кондратьевой
.
Лучшим актером могут назвать Юру Борисова
, Макара Хлебникова
(«Кончится лето»), Микиту Воронова
(«Наступит лето
»), Александра Робака
(«Вечная зима»), Максима Стоянова
(«Джекпот
», «Пришелец
») и Евгения Цыганова
(«Мастер и Маргарита»), а лучшей актрисой — Александру Киселеву
(«Жар-птица
»), Юлию Марченко
(«Вечная зима»), Марию Смольникову
(«Все нормально
»), Юлию Снигирь
(«Мастер и Маргарита»), Анастасию Талызину
(«Воздух»), Лауру Турсунканову
(«Папа умер в субботу») и Алину Ходжеванову
(«Филателия
»). За роли второго плана номинированы Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»), Алексей Гуськов
, Аугуст Диль
, Алексей Розин
, Полина Ауг
(«Мастер и Маргарита»), Дмитрий Поднозов
(«Кончится лето»), Самал Еслямова
(«Папа умер в субботу»), Елена Лядова
(«Воздух», «Чистый лист»), Полина Цыганова
(«110
») и Зинаида Ястржембская
(«Чистый лист»).
Среди режиссеров на награду претендуют Зака Абдрахманова, Максим Арбугаев, Владимир Мункуев, Бакур Бакурадзе, Алексей Герман-младший, Михаил Локшин, Рената Джало и Наталья Назарова
, снявшая «Филателию». Ленты «Папа умер в субботу», «Снег в моем дворе», «Мастер и Маргарита», «Кончится лето» и «Панические атаки
» номинированы за сценарий. В категории «Лучшая операторская работа» представлены Анна Далингер
, Станислав Фомичев
, Дмитрий Коньков («Угол наклона
»), Максим Жуков
(«Мастер и Маргарита»), Артем Исаев
(«Ласточка
»), Наталья Макарова
, Константин Постников
, Юлия Галочкина
(«Воздух»), Екатерина Смолина
(«На этой земле»), Алишер Хамидходжаев
(«Снег в моем дворе») и Максим Арбугаев. На звание художника года претендуют Артем Груздев, Алексей Дударев
, Мария Орлова
(«Пришелец»), Денис Лищенко
(«Мастер и Маргарита»), Сергей Макаров
, Анна Брауде («Белый пароход»
), Рузанна Оганесян, Анастасия Токарева
(«На этой земле») и Елена Окопная
(«Воздух»). В номинацию «Лучшая музыка» попали Олег Гудачев, Наталья Соловьева («Жар-птица»), Павел Додонов («Кончится лето», «Надо снимать фильмы о любви
»), Анна Друбич
(«Мастер и Маргарита») и Кирилл Широков
(«Белый пароход»). За звук номинированы ленты «Пепел и доломит
», «Воздух», «Снег в моем дворе», «На этой земле» и «Мастер и Маргарита».
Событием года могут назвать актерский дуэт Юры Борисова и Макара Хлебникова, дебют в кино театрального режиссера Дмитрия Крымова
, производство и прокат «Мастера и Маргариты», российский актерский «квартет» в «Аноре
» Шона Бэйкера
, появление нового поколения документалистов, ярко заявившего о себе в студенческих работах («Блуждающая боль», «Ночь накануне», «Прощай, мое море», «Путь»), и феномен Романа Михайлова
, снявшего картины «Жар-птица», «Надо снимать фильмы о любви» и «Поедем с тобой в Макао
», вышедшие в прокат в один год и высоко оцененные зрителями и критикой.
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