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«Мастер и Маргарита» и «Воздух» номинированы на премию «Белый слон»

4 декабря
2024 год

Новости кино >>
4 декабря 2024
Объявлен шорт-лист премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» за 2024 год. В него включено 25 фильмов, семь неигровых картин и по шесть сериалов и мультфильмов, чьи премьеры состоялись с 1 декабря 2023-го по 30 ноября уходящего года. Больше всего номинаций — 14 — у «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина. Голосование Экспертного совета продлится до 19 января. Победителей назовут в конце января. Организаторами второй год принято решение подряд не проводить конкурс среди игровых короткометражек, уточняет пресс-служба премии.


За звание лучшего фильма поборются картины «Вечная зима» Николая Ларионова, «Воздух» Алексея Германа-младшего, «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой, «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе и «Мастер и Маргарита». Среди сериалов победителем могут объявить «Детей перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой, «Калимбу» Нурбека Эгена, «Лихие» Юрия Быкова, «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева, «Трассу» Душана Глигорова и «Чистых» Николая Хомерики. В анимационную секцию включены «Дождь-подросток» Марии Савенковой, «Ее электрический свет» Анастасии Лисовец, «Не включайте свет» Алексея Игнатова, «Ода парфюму» Максима Литвинова, «Папины письма» Алексея Евстигнеева и «Ручей, бегущий в горы» Александра Храмцова. В документальной номинации представлены «Вечно живой» Алексея Ханютина, «#подногами» Алексея Федорченко, «Последний материк» Василисы Юренковой и Григория Ярошенко, «Против ветра» Татьяны Соболевой, «Гидроэлектросчастье» Александра Маркова, «Последнее лето» Виталия Акимова и «У ветра нет хвоста» Ивана Власова и Никиты Сташкевича. На звание лучшего полнометражного игрового дебюта претендуют «Вечная зима», «Папа умер в субботу», «Кукушка» Евгения Николаева, «Мы жили счастливо» Ильи Леутина, «На этой земле» Ренаты Джало, «Ровесник» Федора Кудрявцева и «Чистый лист» Полины Кондратьевой.

Лучшим актером могут назвать Юру Борисова, Макара Хлебникова («Кончится лето»), Микиту ВороноваНаступит лето»), Александра Робака («Вечная зима»), Максима СтояноваДжекпот», «Пришелец») и Евгения Цыганова («Мастер и Маргарита»), а лучшей актрисой — Александру КиселевуЖар-птица»), Юлию Марченко («Вечная зима»), Марию СмольниковуВсе нормально»), Юлию Снигирь («Мастер и Маргарита»), Анастасию Талызину («Воздух»), Лауру Турсунканову («Папа умер в субботу») и Алину ХоджевановуФилателия»). За роли второго плана номинированы Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»), Алексей Гуськов, Аугуст Диль, Алексей Розин, Полина Ауг («Мастер и Маргарита»), Дмитрий Поднозов («Кончится лето»), Самал Еслямова («Папа умер в субботу»), Елена Лядова («Воздух», «Чистый лист»), Полина Цыганова110») и Зинаида Ястржембская («Чистый лист»).

«Мастер и Маргарита» и «Воздух» номинированы на премию «Белый слон»
фото: cultureural.ru

Среди режиссеров на награду претендуют Зака Абдрахманова, Максим Арбугаев, Владимир Мункуев, Бакур Бакурадзе, Алексей Герман-младший, Михаил Локшин, Рената Джало и Наталья Назарова, снявшая «Филателию». Ленты «Папа умер в субботу», «Снег в моем дворе», «Мастер и Маргарита», «Кончится лето» и «Панические атаки» номинированы за сценарий. В категории «Лучшая операторская работа» представлены Анна Далингер, Станислав Фомичев, Дмитрий Коньков («Угол наклона»), Максим Жуков («Мастер и Маргарита»), Артем ИсаевЛасточка»), Наталья Макарова, Константин Постников, Юлия Галочкина («Воздух»), Екатерина Смолина («На этой земле»), Алишер Хамидходжаев («Снег в моем дворе») и Максим Арбугаев. На звание художника года претендуют Артем Груздев, Алексей Дударев, Мария Орлова («Пришелец»), Денис Лищенко («Мастер и Маргарита»), Сергей Макаров, Анна Брауде («Белый пароход»), Рузанна Оганесян, Анастасия Токарева («На этой земле») и Елена Окопная («Воздух»). В номинацию «Лучшая музыка» попали Олег Гудачев, Наталья Соловьева («Жар-птица»), Павел Додонов («Кончится лето», «Надо снимать фильмы о любви»), Анна Друбич («Мастер и Маргарита») и Кирилл Широков («Белый пароход»). За звук номинированы ленты «Пепел и доломит», «Воздух», «Снег в моем дворе», «На этой земле» и «Мастер и Маргарита».

Событием года могут назвать актерский дуэт Юры Борисова и Макара Хлебникова, дебют в кино театрального режиссера Дмитрия Крымова, производство и прокат «Мастера и Маргариты», российский актерский «квартет» в «Аноре» Шона Бэйкера, появление нового поколения документалистов, ярко заявившего о себе в студенческих работах («Блуждающая боль», «Ночь накануне», «Прощай, мое море», «Путь»), и феномен Романа Михайлова, снявшего картины «Жар-птица», «Надо снимать фильмы о любви» и «Поедем с тобой в Макао», вышедшие в прокат в один год и высоко оцененные зрителями и критикой.
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№ 1
Igor D.88   4.12.2024 - 14:40
кого еще номинируют, самые распиаренные фильмы года. без вариантов, по актерам аналогичная история. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фильмы
#подногами110АнораБелый пароходВечная зимаВечно живойВоздухВсё нормальноДети переменДжекпотЖар-птицаКалимбаКончится летоКукушкаЛасточкаЛихиеМастер и МаргаритаМы жили счастливоНа этой землеНадо снимать фильмы о любвиНаступит летоПанические атакиПапа умер в субботуПепел и доломитПоедем с тобой в МакаоПоследний материкПреступление и наказаниеПришелецПротив ветраРовесникСнег в моем двореТрассаУгол наклонаФилателияЧистыеЧистый лист

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