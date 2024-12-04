Дмитрий Харатьян и Николай Добрынин возглавили «ВИА "Васильки"»

В Москве подошли к концу съемки восьмисерийного музыкального драмеди «ВИА "Васильки"», над которым работает «Руки вверх! Продакшн» при поддержке «НМГ Студии». Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а после в эфире СТС. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
«Думал ли маленький Сережа Жуков, слушая винил групп ВИА "Цветы" и "Синяя птица", что когда-нибудь и его пластинки будут издаваться многомиллионными тиражами? Конечно же, нет, поэтому для меня "Васильки" — своего рода закрытие детского гештальта и большое желание показать, что музыка может объединить такие разные поколения, абсолютно непохожих друг на друга людей со своим воспитанием и статусом. Это был вызов мне как композитору — написать песни в стиле собственного детства, чтобы никто не слышал их ранее, но сразу же узнавал», — признался Жуков.
фото: пресс-служба телеканала СТС
По сюжету в конце 70-х популярность экранного ансамбля «Васильки» стремительно растет. Студентка журфака Лена (Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно «Васильки» (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя 45 лет дочки Лены (Котова, Тукан) и внук Рома (Гетц) отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов (Харатьян, Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин), чтобы собрать «Васильки» на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие в завещании Лены (Розанова).
«С Жуковым и его командой работаю не первый год. И Сережа не перестает удивлять своей работоспособностью и талантом. Сначала написал мелодии для нашей "Плаксы", порвавшей все рейтинги, и теперь вот для "Васильков" — невероятные песни, вызывающие ностальгию. На съемках я, конечно, вспоминала то время, когда была студенткой», — поделилась Ирина Розанова.
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