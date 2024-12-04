Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дмитрий Харатьян и Николай Добрынин возглавили «ВИА "Васильки"»

4 декабря
2024 год

Новости кино >>
4 декабря 2024
В Москве подошли к концу съемки восьмисерийного музыкального драмеди «ВИА "Васильки"», над которым работает «Руки вверх! Продакшн» при поддержке «‎НМГ Студии»‎. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а после в эфире СТС. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Дмитрий Харатьян и Николай Добрынин возглавили «ВИА Васильки»
фото: пресс-служба телеканала СТС

Главные роли в сериале исполнили Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Анна Котова, Кай Гетц, Дарья Петриченко, Алевтина Тукан и другие актеры. В роли антагониста Валентина Бестужева в разные периоды его жизни появятся Игорь и Григорий Верники. Режиссером выступил Юрий Шаров, а композитором и музыкальным продюсером — Сергей Жуков.

«Думал ли маленький Сережа Жуков, слушая винил групп ВИА "Цветы" и "Синяя птица", что когда-нибудь и его пластинки будут издаваться многомиллионными тиражами? Конечно же, нет, поэтому для меня "Васильки" — своего рода закрытие детского гештальта и большое желание показать, что музыка может объединить такие разные поколения, абсолютно непохожих друг на друга людей со своим воспитанием и статусом. Это был вызов мне как композитору — написать песни в стиле собственного детства, чтобы никто не слышал их ранее, но сразу же узнавал», — признался Жуков.

Дмитрий Харатьян и Николай Добрынин возглавили «ВИА Васильки»
фото: пресс-служба телеканала СТС

По сюжету в конце 70-х популярность экранного ансамбля «Васильки» стремительно растет. Студентка журфака Лена (Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно «Васильки» (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя 45 лет дочки Лены (Котова, Тукан) и внук Рома (Гетц) отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов (Харатьян, Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин), чтобы собрать «Васильки» на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие в завещании Лены (Розанова).

«С Жуковым и его командой работаю не первый год. И Сережа не перестает удивлять своей работоспособностью и талантом. Сначала написал мелодии для нашей "Плаксы", порвавшей все рейтинги, и теперь вот для "Васильков" — невероятные песни, вызывающие ностальгию. На съемках я, конечно, вспоминала то время, когда была студенткой», — поделилась Ирина Розанова.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дмитрий Харатьян станет солистом «ВИА "Васильки"»
Поиск по меткам
winkСТС
персоны
Григорий ВерникИгорь ВерникВладислав ВетровКай Алекс ГетцНиколай ДобрынинСергей Жуков (II)Олег Комаров (II)Анна Котова (II)Олег ОтсДарья ПетриченкоНикита ПлахотнюкИрина РозановаИван РысинСевастьян СмышниковАлевтина ТуканАлександр ТютинДмитрий ХаратьянАнтон ШавринЮрий Шаров
фильмы
ВИА «Васильки»Плакса

фотографии >>
Дмитрий Харатьян и Николай Добрынин возглавили «ВИА "Васильки"» фотографии
Дмитрий Харатьян и Николай Добрынин возглавили «ВИА "Васильки"» фотографии
Дмитрий Харатьян и Николай Добрынин возглавили «ВИА "Васильки"» фотографии
Дмитрий Харатьян и Николай Добрынин возглавили «ВИА "Васильки"» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Денис Казаков
2 декабря ушёл из жизни актёр Денис Казаков.

День рождения >>

Наталья Архангельская
Даниил Белых
Сергей Бызгу
Григорий Гладий
Тыну Карк
Юрий Кормушин
Андрей Подошьян
Николай Сергеев
Николай Симонов
Джефф Бриджес
Хорст Бухгольц
Дина Дурбин
Здзислав Козень
Тони Тодд
Мариса Томей
Жерар Филип
все родившиеся 4 декабря >>

Афиша кино >>

Ариэтти из страны лилипутов
драма, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, Франция, США, 2010
Пятый битл
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, 2023
Безмолвное братство
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Операция «Панда»
боевик, комедия, приключения, фильм о животных
Китай, 2024
Заклятье. Обитель дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Германия, 2023
Возвращение Одиссея
драма, исторический фильм
Великобритания, Греция, Италия, США, Франция, 2024
Хаяо Миядзаки и Птица
биография
Япония, 2024
Дикий алмаз
драма
Франция, 2024
Хороший мальчик
драма, комедия
Франция, 2024
Арман
драма
Норвегия, Нидерланды, Швеция, Германия, 2024
Другой мир: Год волка
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Звёзды в Сибири
комедия
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?