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У адвоката Елены Радевич появится «Тайный советник» Евгений Шириков

4 декабря
2024 год

Новости кино >>
4 декабря 2024
Режиссер Алан Дзоциев приступил к съемкам 20-серийного детектива «Тайный советник». Согласно пресс-службе телеканала НТВ, в сериале снимаются Евгений Шириков, Елена Радевич, Илья Оболонков, Павел Гайдученко и другие актеры.

По сюжету Павел Костиков (Шириков) работал опером в убойном отделе ГУВД Москвы и был одним из лучших сотрудников. Однако, во время операции по поимке киллера по кличке Палач, он получил тяжелое ранение, а его напарник Дмитрий Смирнов (Максим Линников) погиб. После нескольких месяцев лечения главный герой вернулся на службу, но не в убойный, а в информационно-аналитический отдел: заниматься бумажной работой. Работать в убойном Костиков не может по состоянию здоровья и по прямому указанию отца погибшего напарника – генерала Смирнова (Виктор Рябов), одного из руководителей ГУВД – который считает Костикова отчасти виноватым в гибели сына.

У адвоката Елены Радевич появится «Тайный советник» Евгений Шириков
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Евгения Ширикова сериал «заинтересовал неординарными сюжетными поворотами. Кроме того, мне понравился мой герой Павел Костиков. Он мега крутой, харизматичный опер, всегда докопается до истины, придет на помощь, бывает иногда резким в силу своего характера. В семье у него тоже не все в порядке: с женой разведён и с пасынком отношения тяжелые. В свободное от работы время Костиков любит разгадывать головоломки и собирать пазлы. Но в целом вся его жизнь и ситуация, в которой он оказывается, – это одна сплошная головоломка, которую ему придется разгадать».

Отношения с новыми коллегами не складываются. Кроме того, Костиков испытывает вину перед вдовой напарника – адвокатом Полиной Смирновой (Радевич), в которую он тайно влюблен со времен их юности. Она защищает обвиняемого в убийстве клиента и уверена в его невиновности: в деле много нестыковок и странностей. Костиков по своей инициативе проводит неофициальное расследование, по результатам которого клиент Полины оказывается оправдан, а настоящий преступник – изобличен. После этого случая молодая женщина все чаще обращается к Костикову за помощью, они начинают работать в тандеме. Полина как адвокат работает официально, а Костиков становится ее «тайным советником». Тайным, потому что о его роли никому, кроме нее, не известно. В процессе совместной работы дуэт выходит на могущественную преступную организацию, включающую в себя их бывших и действующих коллег. Кроме того, тандем детективов выходит на след убийцы погибшего мужа Полины.
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У адвоката Елены Радевич появится «Тайный советник» Евгений Шириков фотографии
У адвоката Елены Радевич появится «Тайный советник» Евгений Шириков фотографии
У адвоката Елены Радевич появится «Тайный советник» Евгений Шириков фотографии
У адвоката Елены Радевич появится «Тайный советник» Евгений Шириков фотографии
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