Научно-популярный проект «За ширмой тысячного ли: это вам не фантастика!» с Климом Жуковым набрал более 5 млн просмотров в сети

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Проект из шести серий выйдет на Иви

Бурак Озчивит сыграл в российском романтическом скетчкоме «Я к тебе надолго»

Сериал «13 Клиническая. Начало» с Павлом Прилучным и Викторией Исаковой выйдет 19 декабря

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Жена Бурака Озчивита впервые побывала в Москве

Вместе с мужем она посетила Третьяковскую галерею, Театр Станиславского и другие знаковые места