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Научно-популярный проект «За ширмой тысячного ли: это вам не фантастика!» с Климом Жуковым набрал более 5 млн просмотров в сети

4 декабря
2024 год

Новости кино >>
4 декабря 2024
Второй сезон проекта «За ширмой тысячного ли» под названием «За ширмой тысячного ли: это вам не фантастика!» поставил рекорд по популярности среди научно-популярных шоу подобного формата. Суммарное количество просмотров текущего сезона превысило пять миллионов, он получил более 26 тысяч реакций и лайков, а также свыше 2000 комментариев. А книгу по проекту прочитали уже более 9000 раз. Эти результаты были представлены на пресс-конференции в Общественной палате РФ, организованной Комиссией по культуре и сохранению духовного наследия, порталом «Кино-Театр.Ру» и Союзом литераторов РФ. В беседе с журналистами приняли участие генеральный продюсер и режиссер проекта Сергей Боград, литературный продюсер, сценарист проекта Сергей Чекмаев и председатель Союза литераторов России Николай Калиниченко.


«За ширмой тысячного ли» — уникальный проект, который объединяет науку и фантастику. Во втором сезоне создатели выбрали формат, где реальные достижения российских ученых становятся вдохновением для писателей-фантастов. Каждая серия документального шоу раскрывает передовые научные разработки, которые затем интерпретируются в фантастических рассказах. Эти истории объясняют сложные концепции простым языком, помогают зрителям представить, как научные открытия могут изменить жизнь общества, повлиять на будущее человечества, а также осмыслить этические вызовы и риски. «Наш проект — это уникальная коллаборация, где наука вдохновляет литературу, а литература помогает науке стать понятной и доступной для широкой аудитории. Проект выступает пионером в этом поджанре — мы создаем настоящую, основанную на реальных научных достижениях, такую твердую-твердую научную фантастику», — отметил Сергей Боград.

Проект поднимает важные вопросы: как научные открытия изменят повседневность, какие новые возможности откроются для человечества, и с какими рисками и этическими вызовами оно может столкнуться. Этот формат побуждает зрителя размышлять о значении науки в современной жизни и о том, каким будет мир завтрашнего дня

Научно-популярный проект «За ширмой тысячного ли: это вам не фантастика!» с Климом Жуковым набрал более 5 млн просмотров в сети

Проект реализован порталом «Кино-Театр.Ру» при поддержке «Института развития Интернета» и содействии Союза Литераторов РФ и агентства STAYERS. Среди авторов литературной части – признанные мастера отечественной фантастики: Сергей Чекмаев, Николай Калиниченко, Александр Пелевин, Олег Кожин, Алексей Гравицкий, Ирина Лазаренко, Дарья Зарубина, Антон Первушин и другие. Проект также был представлен на Форуме молодых ученых стран БРИКС и высоко оценен зарубежными коллегами. Киночасть проекта представлена в формате документального шоу, где ведущий — популярный блогер, историк и писатель Клим Жуков, а также команда известных фантастов посещали передовые научные центры России, чтобы лично встретиться с учеными и узнать о важных изобретениях и открытиях. Вместе они исследовали реальные технологии, тестировали гипотезы и размышляли, каким может быть будущее человечества. После каждой поездки писатели создавали фантастические рассказы, вдохновленные увиденным. Итогом проекта стал сборник фантастических рассказов, созданных писателями на основе их путешествий и общения с учеными, где они раскрывают научные идеи, делая их доступными и понятными для широкой аудитории.

Как отметил Сергей Боград, популярность проекта была достигнута благодаря мультиформатному подходу: через формат документальных серий и фантастические рассказы зрители и читатели получают доступ к знаниям, которые обычно остаются за пределами их повседневной жизни. Каждая серия показывает, что наука — это не просто абстрактные исследования, а реальные решения актуальных проблем человечества. По словам Николая Калиниченко, проект продолжает традиции Жюля Верна, который консультировался с учеными, обрабатывал их прогнозы и доносил эти идеи до людей, размышляя о том, как может измениться их жизнь после таких открытий: «Фантаст занимается именно такой работой. Фантастика здесь становится мостом между наукой и обществом. И проект "За ширмой тысячного ли" соединил как раз ученых и литераторов».

Научно-популярный проект «За ширмой тысячного ли: это вам не фантастика!» с Климом Жуковым набрал более 5 млн просмотров в сети
фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

Создатели проекта выбрали пять наиболее востребованных научных направлений: химию (новые материалы), физику (ядерные исследования), медицину, IT и исследование космоса. И затем привезли около 15 авторов на встречу с учеными из этих областей, чтобы они могли познакомиться с этими разработками, изучить исследования и прикоснуться к инновациям. Сергей Чекмаев подробно рассказал, где побывали писатели, о каких открытиях они узнали и чему посвятили свои рассказы. В частности, они посетили Институт ядерной физики имени Будкера в Новосибирске, где узнали, что такое мирный атом и существует ли полезная радиация, способная лечить людей, пообщались в SberDevices с нейросетью, в Университете науки и технологий МИСИС увидели, как выращивают органы, в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне узнали о жизни вне планеты Земля и о колонизации космоса, на Химфаке МГУ им рассказали о новых формах антибиотиков и других лекарств для борьбы с опасными бактериями и вирусами, а в НИТУ МИСИС узнали, какие человеческие органы можно печатать уже сейчас.

В третьем сезоне проекта, анонсиованном авторами, будет усилена художественная составляющая и расширены форматы. Проект продолжит исследовать тему научной фантастики, создавая уже целые миры, при этом особое внимание будет уделено внедрению новых медиа-форматов, что сделает его еще более увлекательным и доступным для широкой аудитории.
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Научно-популярный проект «За ширмой тысячного ли: это вам не фантастика!» с Климом Жуковым набрал более 5 млн просмотров в сети фотографии
Научно-популярный проект «За ширмой тысячного ли: это вам не фантастика!» с Климом Жуковым набрал более 5 млн просмотров в сети фотографии
Научно-популярный проект «За ширмой тысячного ли: это вам не фантастика!» с Климом Жуковым набрал более 5 млн просмотров в сети фотографии
Научно-популярный проект «За ширмой тысячного ли: это вам не фантастика!» с Климом Жуковым набрал более 5 млн просмотров в сети фотографии
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