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Новый «Мобильный воин Гандам» — от создателя «Евангелиона». Есть трейлер — и премьера не за горами

5 декабря
2024 год

Новости кино >>
5 декабря 2024
Потрясающая новость для любителей залезать в человекоподобных роботов: компания Bandai Namco Group на мероприятии Gundam Conference WINTER 2024 анонсировала новый сериал «Мобильный воин Гандам: GQuuuuuuX» (Kidou Senshi Gundam: GQuuuuuuX). Сценарий написал создатель «Евангелиона» Хидэаки Анно, главная роль в сюжете, как и в недавней «Ведьме с Меркурия», отведена девушке, а премьера запланирована на начало 2025 года. Уже 17 января в кинотеатрах Японии для разогрева выйдет фильм-компиляция с подзаголовком «Начало» (Beginning), состоящий из нескольких эпизодов, адаптированных для большого экрана.


Старшеклассница Аматэ Юдзуриха живет в колонии, дрейфующей по бескрайним просторам космоса. Познакомившись с беженкой Няан, она открывает мир незаконного спорта, известного как Битва кланов. Под псевдонимом «Мачу» Аматэ вступает в жестокие сражения, управляя мобильным доспехом GQuuuuuuX (читается как джи-квакс). Вскоре ей суждено пересечься с таинственным пилотом Сюдзи Ито, за которым охотятся космические силы и полиция.

Читать «Ведьма с Меркурия» — простейший способ погрузиться в легендароную франшизу
Роли озвучивают:

Мачу — Томоё Куросава (Ребекка из сериала «Киберпанк: Бегущие по краю», Ая Риндо из «Фарса убитой нежити»).
Няан — Юи Исикава (Микаса Аккерман из «Атаки титанов», Саку Фукудзава из «Кота, мастера на все лапки»).
Сюдзи — Симба Цутия (Цутому Госики из «Решающей игры на свалке», Нао Саэки из «Синего оркестра»).

Новый «Мобильный воин Гандам» — от создателя «Евангелиона». Есть трейлер — и премьера не за горами

Проект станет первой совместной работой студий Sunrise, ответственной за франшизу «Гандам», и Khara, трудившейся над ребилдами «Евангелиона». Большинство специалистов из творческой команды закалены работой над magnum opus Хидэаки Анно: режиссером выступил Кадзуя ЦурумакиЕвангелион 2.22: Ты (не) пройдёшь», «Фури-Кури»), а с написанием сценария мастеру помогал Ёдзи ЭнокидоЕвангелион 1.11: Ты (не) один», «Драконий дантист»). Дизайн меха придумал Икуто ЯмаситаКонец Евангелиона», «Ганбастер: Дотянись до неба!»), а персонажей — художница take. Ранее она занималась иллюстрациями к ранобэ «Зарэгото» и «Истории мечей», а также — ролевыми играми Pokemon (поколения Sun & Moon и Sword & Shield) и Bravely Default.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на Покебол с предсказанием. Например, там вы можете прочитать, каково работать с Хидэаки Анно, или увлекательный разговор автора «Евангелиона» с демиургом «Гандама».
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Новый «Мобильный воин Гандам» — от создателя «Евангелиона». Есть трейлер — и премьера не за горами фотографии
Новый «Мобильный воин Гандам» — от создателя «Евангелиона». Есть трейлер — и премьера не за горами фотографии
Новый «Мобильный воин Гандам» — от создателя «Евангелиона». Есть трейлер — и премьера не за горами фотографии
Новый «Мобильный воин Гандам» — от создателя «Евангелиона». Есть трейлер — и премьера не за горами фотографии
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