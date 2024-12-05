Новый «Мобильный воин Гандам» — от создателя «Евангелиона». Есть трейлер — и премьера не за горами

Потрясающая новость для любителей залезать в человекоподобных роботов: компания Bandai Namco Group
на мероприятии Gundam Conference WINTER 2024
анонсировала новый сериал «Мобильный воин Гандам: GQuuuuuuX
» (Kidou Senshi Gundam: GQuuuuuuX). Сценарий написал создатель «Евангелиона
» Хидэаки Анно
, главная роль в сюжете, как и в недавней «Ведьме с Меркурия
», отведена девушке, а премьера запланирована на начало 2025 года. Уже 17 января в кинотеатрах Японии для разогрева выйдет фильм-компиляция с подзаголовком «Начало»
(Beginning), состоящий из нескольких эпизодов, адаптированных для большого экрана.
Старшеклассница Аматэ Юдзуриха живет в колонии, дрейфующей по бескрайним просторам космоса. Познакомившись с беженкой Няан, она открывает мир незаконного спорта, известного как Битва кланов. Под псевдонимом «Мачу» Аматэ вступает в жестокие сражения, управляя мобильным доспехом GQuuuuuuX (читается как джи-квакс). Вскоре ей суждено пересечься с таинственным пилотом Сюдзи Ито, за которым охотятся космические силы и полиция.
Читать
«Ведьма с Меркурия» — простейший способ погрузиться в легендароную франшизу
Роли озвучивают:
Мачу — Томоё Куросава
(Ребекка
из сериала «Киберпанк: Бегущие по краю
», Ая Риндо
из «Фарса убитой нежити
»).
Няан — Юи Исикава
(Микаса Аккерман
из «Атаки титанов
», Саку Фукудзава
из «Кота, мастера на все лапки
»).
Сюдзи — Симба Цутия
(Цутому Госики из «Решающей игры на свалке
», Нао Саэки
из «Синего оркестра
»).
Проект станет первой совместной работой студий Sunrise
, ответственной за франшизу «Гандам
», и Khara
, трудившейся над ребилдами
«Евангелиона». Большинство специалистов из творческой команды закалены работой над magnum opus Хидэаки Анно: режиссером выступил Кадзуя Цурумаки
(«Евангелион 2.22: Ты (не) пройдёшь
», «Фури-Кури
»), а с написанием сценария мастеру помогал Ёдзи Энокидо
(«Евангелион 1.11: Ты (не) один
», «Драконий дантист
»). Дизайн меха
придумал Икуто Ямасита
(«Конец Евангелиона
», «Ганбастер: Дотянись до неба!
»), а персонажей — художница take
. Ранее она занималась иллюстрациями к ранобэ «Зарэгото
» и «Истории мечей
», а также — ролевыми играми Pokemon
(поколения Sun & Moon и Sword & Shield) и Bravely Default
.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на Покебол с предсказанием. Например, там вы можете прочитать, каково работать с Хидэаки Анно, или увлекательный разговор автора «Евангелиона» с демиургом «Гандама».
обсуждение >>