Как литераторы ходят в гости к ученым: итоги второго сезона «За ширмой тысячного ли: это вам не фантастика!»

4 декабря в Общественной палате РФ прошла пресс-конференция проекта «За ширмой тысячного ли: это вам не фантастика!», реализованного порталом «Кино-Театр.Ру» при поддержке АНО «ИРИ», содействии Союза Литераторов РФ и агентства STAYERS. Сюжет научно-популярного шоу, которое ведет Клим Жуков, сосредоточен на взаимодействии писателей-фантастов (Сергей Чекмаев, Николай Калиниченко, Александр Пелевин, Олег Кожин, Алексей Гравицкий, Дарья Зарубина) с российскими учеными, создающими будущее прямо сейчас. Мини-сериала сразу снискал популярность: в прошлом году он попал в шорт-лист Премии Рунета, а второй сезон набрал более пяти миллионов просмотров и более 2000 комментариев. Авторы проекта делятся рецептами, как сегодня показывать будущее, говорить о научных открытиях и искать вдохновение для написания фантастики.
Член правления Союза литераторов России, сценарист и литературный продюсер Сергей Чекмаев рассказал о выборе ведущего, которым стал блогер-историк Клим Жуков. Это не только позволяет сделать доступным сложный материал, но и внушает доверие к происходящему на экране: «Есть миф о том, что лидерам общественного мнения не верят, так как считают, что они не интересуются наукой. Однако есть Клим Жуков, человек с миллионной аудиторией, который с восторгом и любопытством бегает между синхрофазотронами. Сразу видно, что это не скучная принудиловка. Еще в первом сезоне мы поняли, что человек, который увлекательно рассказывает про прошлое, может не менее интересно рассказывать и про будущее
».
Создатели «За ширмой тысячного ли» отмечают, как важно, что в кадре показывают не только изобретения и гипотезы, но и писателей, которые с увлечением слушают ученых. Это помогает аудитории эмоционально привязаться к героям. Генеральный продюсер и режиссер проекта Сергей Боград
также отметил, что в процессе съемок удалось разрушить стереотип, якобы писатели-фантасты — это только мужчины: «Я боялся чрезмерной маскулинной атмосферы, но у нас было задействовано много женщин — как авторов, так и ученых. Это придало проекту особый шарм
».
Также он указал, что важную роль сыграла мультиформатность проекта: «Чтобы достучаться до молодежи, нам надо появляться в разных медиа: это не только видео, но и подкасты, статьи на молодежных ресурсах. Например, проект поддержали друзья из “Канобу” и ”Мира фантастики”
». Создатели уверены, что именно разные форматы позволяют охватывать широкую аудиторию, набирая большое количество реакций и просмотров. И те и другие значительно выросли во втором сезоне.
Громкой новинкой стала и книга с фантастическими рассказами. Писателей так впечатлили общение с учеными и увиденные инновации, что каждый сочинил небольшое произведение, где задействовал новые изобретения, о которых узнал. Цепочка взаимного вдохновения продолжилась иллюстрациями к изданию, над которыми работала Анна Дербенёва
. Художница прониклась историями и создала аутентичные работы в советском стиле, которые высоко оценили литераторы. Когда молодая писательница под псевдонимом «Черный июль
» увидела детализированную иллюстрацию, она воскликнула: «Боже, художник прочитал мой рассказ!
» Сергей Чекмаев также делится радостью: «Автором обложки для книги стал один из самых популярных фантастических художников, создатель карточек для настольной игры “Имаджинариум” — Алексей Андреев
».
Безусловно, при всей мультиформатности, бал правит видео. В сравнению с его аудиторией бумажный сборник наименее популярен, но, по словам Сергея Чекмаева, он служит главным артефактом проекта. Это «премиумный подарочный сюрпризный товар», который остается на память авторам и ученым. К тому же это одна из немногих книг, выпущенных при поддержке «ИРИ». Куда популярнее стала электронная версия, которую можно бесплатно найти на портале Литмаркет.
Чекмаев также делится мыслями о пользе мультиформатности: «В литературной среде часто спорят о том, что сейчас желание читать у молодежи отбивают компьютерные игры, короткие видео и социальные сети. Однако, несмотря на это, мы в Союзе Литераторов поддерживаем новые медиа. Главная наша идея заключается в том, что все кросс-медийные проекты, будь то ролик, игра, анимация, так или иначе основываются на тексте. Поэтому сейчас идет борьба за то, чтобы литература становилась частью мультиформатных вещей. Это поможет заинтересовать аудиторию молодых людей
».
Писателям точно удалось найти вдохновение и немало интересных знакомств. Например, Сергея Чекмаева больше всего удивило устройство, побеждающее рак: «Мое любимое — это установка бор-нейтронозахватной терапии рака VITA. Это штука захватила мой разум. Она лечит рак, в том числе до четвертой степени. Да, работает не на 100%, но результаты внушительны: 86% успешных ремиссий. Ученый Сергей Таскаев — мой герой. Десять лет назад, когда он только подавал идею такого лечения, ему говорили, что это никогда не будет работать. А однажды даже разбежалась вся команда, и пришлось набирать новую из студентов. Они не знали, что это почти невозможно. А теперь это реально работающая установка!
»
Молодые авторы также ярко проявили себя в команде литераторов. Помимо признанных мастеров фантастики в проекте участвовали и начинающие писатели, которые с не меньшим энтузиазмом посещали научные учреждения, погружаясь в исследования и черпая вдохновение для рассказов. Председатель Союза литераторов России Николай Калиниченко в связи с этим вспоминает: «Первый научный фантаст Жюль Верн начинал работу над произведениями с консультаций с учеными. Он платил им, чтобы те рассказывали о перспективных разработках, а дальше делал литературную обработку научных прогнозов, донося до аудитории передовые и популярные идеи ученых. И сейчас нужен переводчик сложного научного языка на язык широких масс. Именно такой работой и занимается фантаст
».
В команду фантастов вошло 15 человек, которые ходили в гости к ученым и могли во всех смыслах прикоснуться к инновациям. Так и получилось пять тематических выпусков. Первую серию под названием «Радиация здорового человека» снимали в институте ядерной физики им. Будкера. Там радиация действительно служит человеку, а не пугает его. Сергей Чекмаев сообщил, что даже местные тату-салоны присылают в институт инструменты для обеззараживания при помощи облучения.
Второй выпуск посвятили генеративным технологиям и искусственному интеллекту. Участники изучали «Лабиринты новых умных реальностей» в SberDevices, недалеко от Москва-Сити. Николай Калиниченко рассказал, что будущее надо показывать визуально: «Люди верят глазами. Ощущение будущего появляется, например, когда мы видим проезжающих рядом роботов-доставщиков
». И футуристический офис «Сбера» — небоскреб с вертикальными садами и висящими в воздухе переговорными — с этой задачей справляется. Диалоги вели с ведущими специалистами, которые буквально дрессируют ИИ. Особенно увлекательной получилась беседа с Сергеем Марковым — управляющим директором и начальником управления экспериментальных систем машинного обучения в Департаменте общих сервисов «Салют» «Сбера», одним из разработчиков сервисов ChatGPT и GigaChat. Он рассказал, что нейросети точно не подчинят себе человечество в ближайшие десять лет.
Сергей Боград отметил, что об ИИ рассуждать не так просто: «Емко про нейросети не расскажешь. Но у нас не было задачи что-то срежиссировать. Меня радует, что диалог между писателем и ученым был настоящим. Мы наснимали пять часов живого материала, который потом пришлось сокращать до одного». После этого выпуска в очередной раз удостоверились в том, что писатель-фантаст — это хороший интервьюер для ученого.
На вопрос, помогают ли нейросети непосредственно во время создания выпусков, спикер ответил, что, если они и используются, то не целенаправленно: «Нейросети сейчас встроены и в видео, и в фоторедакторы
». По словам Сергея Чекмаева, пока внедрение искусственного интеллекта не сильно облегчит задачу: «Это весело и интересно для гиков, но для нас важнее целесообразность
».
Третий выпуск отвечает на вопрос «Как напечатать человека?» В НИТУ МИСИС усиленно развиваются технологии биопечати. Фантастам показали, как работает биогель, ускоряющий регенерацию организма в четыре раза, а также искусственное ухо. Единственное, что нельзя вырастить, — это мозг. Николай Калиниченко по этому поводу шутит: «Поэтов и литераторов больше интересует печень
».
Сергей Чекмаев, объясняя заинтересованность ученых в съемках, подводит к мысли, что многие из них не доживут до момента, когда будет использоваться то, над чем они трудятся: «Люди работают на 2100 год, но с таким остервенением, что мы от них не могли выйти два часа». Такие программы, как «За ширмой тысячного ли», помогают разрушить невидимую стену между фантастами и учеными, доказать, фундаментальная наука жива, и повлиять на медиапространство.
Четвертый эпизод «На пыльных тропинках далеких планет... оставим ли наши следы?» посвящен колонизации космоса. Оказывается, в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне давно изучают следы на одном из метеоритов, упавших во Франции в XIX веке. Ученые пытаются понять, какая конкретно форма жизни существовала на другой планете. Там же люди работают над картой Марса и думают, как использовать тихоходок — самых живучих существ Земли. Например, их готовы подселять в организм космонавтов, чтобы те спокойно переносили погодные условия на других планетах.
Завершила сезон поездка на химфак МГУ для съемки выпуска «Искусство превращения простых веществ… во что-то полезное». Поиск новых химических материалов обусловлен потребностью человечества: все больше микробов и вирусов становятся резистентными к антибиотикам. Сергей Чекмаев рассказывает, что химики уже создали «искусственный нос»: «Это шланг, который анализирует запахи вокруг. Применений масса. В шахту теперь можно не брать канарейку, а таскать этот хобот
».
О стольких деталях рассказывали неслучайно. Сергей Боград отмечает, что главный козырь проекта — реальные факты: «Сейчас есть тренд на докудрамы, то есть фильмы, основанные на реальных событиях. Когда их смотришь, есть ощущение, что чему-то научился. Выдумка автора уже не так интересна современному поколению. Особенно ярко это иллюстрирует популярный сериал “Черное зеркало”, который рисовал картину обозримого будущего
».
Завершили разговор о науке словами Клима Жукова: «Главная особенность фантастики состоит в том, что она может создавать непротиворечивую картину будущего
». В третьем сезоне, который уже находится в работе, как раз сохранят научную составляющую, но и планируют немало нового. «Сейчас мы шагнули в сторону художественной литературы. После полученного фидбэка мы поняли, что идем в нужном направлении и сейчас будем расширять разнообразие медиаформатов», — делится Сергей Боград. Что касается будущего Вселенной «За ширмой тысячного ли», то Сергей Чекмаев уверен, что оно придется зрителям по вкусу: «Создавать миры мы можем, как никто
».
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