Как литераторы ходят в гости к ученым: итоги второго сезона «За ширмой тысячного ли: это вам не фантастика!»

Член правления Союза литераторов России, сценарист и литературный продюсер Сергей Чекмаев рассказал о выборе ведущего, которым стал блогер-историк Клим Жуков. Это не только позволяет сделать доступным сложный материал, но и внушает доверие к происходящему на экране: «».Создатели «За ширмой тысячного ли» отмечают, как важно, что в кадре показывают не только изобретения и гипотезы, но и писателей, которые с увлечением слушают ученых. Это помогает аудитории эмоционально привязаться к героям. Генеральный продюсер и режиссер проектатакже отметил, что в процессе съемок удалось разрушить стереотип, якобы писатели-фантасты — это только мужчины: «».Также он указал, что важную роль сыграла мультиформатность проекта: «». Создатели уверены, что именно разные форматы позволяют охватывать широкую аудиторию, набирая большое количество реакций и просмотров. И те и другие значительно выросли во втором сезоне.Громкой новинкой стала и книга с фантастическими рассказами. Писателей так впечатлили общение с учеными и увиденные инновации, что каждый сочинил небольшое произведение, где задействовал новые изобретения, о которых узнал. Цепочка взаимного вдохновения продолжилась иллюстрациями к изданию, над которыми работала. Художница прониклась историями и создала аутентичные работы в советском стиле, которые высоко оценили литераторы. Когда молодая писательница под псевдонимом «» увидела детализированную иллюстрацию, она воскликнула: «» Сергей Чекмаев также делится радостью: «».Безусловно, при всей мультиформатности, бал правит видео. В сравнению с его аудиторией бумажный сборник наименее популярен, но, по словам Сергея Чекмаева, он служит главным артефактом проекта. Это «премиумный подарочный сюрпризный товар», который остается на память авторам и ученым. К тому же это одна из немногих книг, выпущенных при поддержке «ИРИ». Куда популярнее стала электронная версия, которую можно бесплатно найти на портале Литмаркет.Чекмаев также делится мыслями о пользе мультиформатности: «».Писателям точно удалось найти вдохновение и немало интересных знакомств. Например, Сергея Чекмаева больше всего удивило устройство, побеждающее рак: «Молодые авторы также ярко проявили себя в команде литераторов. Помимо признанных мастеров фантастики в проекте участвовали и начинающие писатели, которые с не меньшим энтузиазмом посещали научные учреждения, погружаясь в исследования и черпая вдохновение для рассказов. Председатель Союза литераторов России Николай Калиниченко в связи с этим вспоминает: «».В команду фантастов вошло 15 человек, которые ходили в гости к ученым и могли во всех смыслах прикоснуться к инновациям. Так и получилось пять тематических выпусков. Первую серию под названием «Радиация здорового человека» снимали в институте ядерной физики им. Будкера. Там радиация действительно служит человеку, а не пугает его. Сергей Чекмаев сообщил, что даже местные тату-салоны присылают в институт инструменты для обеззараживания при помощи облучения.Второй выпуск посвятили генеративным технологиям и искусственному интеллекту. Участники изучали «Лабиринты новых умных реальностей» в SberDevices, недалеко от Москва-Сити. Николай Калиниченко рассказал, что будущее надо показывать визуально: «». И футуристический офис «Сбера» — небоскреб с вертикальными садами и висящими в воздухе переговорными — с этой задачей справляется. Диалоги вели с ведущими специалистами, которые буквально дрессируют ИИ. Особенно увлекательной получилась беседа с Сергеем Марковым — управляющим директором и начальником управления экспериментальных систем машинного обучения в Департаменте общих сервисов «Салют» «Сбера», одним из разработчиков сервисов ChatGPT и GigaChat. Он рассказал, что нейросети точно не подчинят себе человечество в ближайшие десять лет.Сергей Боград отметил, что об ИИ рассуждать не так просто: «Емко про нейросети не расскажешь. Но у нас не было задачи что-то срежиссировать. Меня радует, что диалог между писателем и ученым был настоящим. Мы наснимали пять часов живого материала, который потом пришлось сокращать до одного». После этого выпуска в очередной раз удостоверились в том, что писатель-фантаст — это хороший интервьюер для ученого.На вопрос, помогают ли нейросети непосредственно во время создания выпусков, спикер ответил, что, если они и используются, то не целенаправленно: «». По словам Сергея Чекмаева, пока внедрение искусственного интеллекта не сильно облегчит задачу: «».Третий выпуск отвечает на вопрос «Как напечатать человека?» В НИТУ МИСИС усиленно развиваются технологии биопечати. Фантастам показали, как работает биогель, ускоряющий регенерацию организма в четыре раза, а также искусственное ухо. Единственное, что нельзя вырастить, — это мозг. Николай Калиниченко по этому поводу шутит: «».Сергей Чекмаев, объясняя заинтересованность ученых в съемках, подводит к мысли, что многие из них не доживут до момента, когда будет использоваться то, над чем они трудятся: «Люди работают на 2100 год, но с таким остервенением, что мы от них не могли выйти два часа». Такие программы, как «За ширмой тысячного ли», помогают разрушить невидимую стену между фантастами и учеными, доказать, фундаментальная наука жива, и повлиять на медиапространство.Четвертый эпизод «На пыльных тропинках далеких планет... оставим ли наши следы?» посвящен колонизации космоса. Оказывается, в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне давно изучают следы на одном из метеоритов, упавших во Франции в XIX веке. Ученые пытаются понять, какая конкретно форма жизни существовала на другой планете. Там же люди работают над картой Марса и думают, как использовать тихоходок — самых живучих существ Земли. Например, их готовы подселять в организм космонавтов, чтобы те спокойно переносили погодные условия на других планетах.Завершила сезон поездка на химфак МГУ для съемки выпуска «Искусство превращения простых веществ… во что-то полезное». Поиск новых химических материалов обусловлен потребностью человечества: все больше микробов и вирусов становятся резистентными к антибиотикам. Сергей Чекмаев рассказывает, что химики уже создали «искусственный нос»: «».О стольких деталях рассказывали неслучайно. Сергей Боград отмечает, что главный козырь проекта — реальные факты: «».Завершили разговор о науке словами Клима Жукова: «». В третьем сезоне, который уже находится в работе, как раз сохранят научную составляющую, но и планируют немало нового. «Сейчас мы шагнули в сторону художественной литературы. После полученного фидбэка мы поняли, что идем в нужном направлении и сейчас будем расширять разнообразие медиаформатов», — делится Сергей Боград. Что касается будущего Вселенной «За ширмой тысячного ли», то Сергей Чекмаев уверен, что оно придется зрителям по вкусу: «».