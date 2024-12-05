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Владимир Веревочкин, Александр Лойе и Мария Лисовая вернулись на съемочную площадку сериала «Операция "Карпаты"»

5 декабря
2024 год

Новости кино >>
5 декабря 2024
Стартовали съемки остросюжетного исторического сериала «Операция "Карпаты"-2». К актерскому составу проекта, продолжение которого снимает Михаил Агранович, присоединились Евгений Сидихин, Гела Месхи и Иван Оганесян. Главные роли исполняют Владимир Веревочкин, Александр Лойе и Мария Лисовая. Об этом сообщает пресс-служба телеканала РЕН ТВ, где и состоится телевизионная премьера сериала.

Владимир Веревочкин, Александр Лойе и Мария Лисовая вернулись на съемочную площадку сериала «Операция Карпаты»
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

Действие разворачивается в 1949 году. Диверсант по кличке Ворон (Владимир Веревочкин) заброшен в Карпаты для проведения диверсий и саботажа. Его кураторам из британской разведки MI6 невдомек, что Ворон на самом деле – советский разведчик, лейтенант МГБ, раздобывший сверхсекретную информацию, которая поможет разоблачить агентов иностранных разведок в СССР. Но добиться желаемого оказывается непросто – против Ворона работает другой высококлассный профессионал, давно внедренный в структуры МГБ. С помощью своей возлюбленной Ангелины (Мария Лисовая) и вора-рецидивиста Чумы (Александр Лойе) Ворону предстоит сорвать планы «крота» и работающих на него бандитов.

«Вернуться к роли Ворона было очень интересно. Мне очень понравилось, что в сценарии второго сезона стало больше приключений, в сюжете много хитроумных завязок и развязок. Мой персонаж действует согласно утвержденного плана, у него нет вчера или завтра. У Ворона есть только здесь и сейчас – в абсолютном приоритете задача, которую надо выполнить. Но в этом сезоне в его жизни происходит определенное событие, в результате которого Ворон столкнется с внутренней борьбой – сердца с разумом. И его убеждения дают серьезную трещину. Что это за событие, я раскрывать не стану, чтобы сохранить интригу», — рассказывает Владимир Веревочкин.

Михаил Агранович («Приходи на меня посмотреть») выступает не только режиссером, но и оператором-постановщиком сериала. Как рассказывает генеральный продюсер проекта Тим Шевцов, Агранович собрал на площадке бригаду молодых операторов, только что окончивших его курс во ВГИКе, которые привносят свое новое, свежее видение. Съемки сериала пройдут в Москве и Подмосковье. Онлайн-премьера проекта состоится на Wink.ru.
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Владимир Веревочкин, Александр Лойе и Мария Лисовая вернулись на съемочную площадку сериала «Операция "Карпаты"» фотографии
Владимир Веревочкин, Александр Лойе и Мария Лисовая вернулись на съемочную площадку сериала «Операция "Карпаты"» фотографии
Владимир Веревочкин, Александр Лойе и Мария Лисовая вернулись на съемочную площадку сериала «Операция "Карпаты"» фотографии
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