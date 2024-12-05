Владимир Веревочкин, Александр Лойе и Мария Лисовая вернулись на съемочную площадку сериала «Операция "Карпаты"»

Действие разворачивается в 1949 году. Диверсант по кличке Ворон (Владимир Веревочкин) заброшен в Карпаты для проведения диверсий и саботажа. Его кураторам из британской разведки MI6 невдомек, что Ворон на самом деле – советский разведчик, лейтенант МГБ, раздобывший сверхсекретную информацию, которая поможет разоблачить агентов иностранных разведок в СССР. Но добиться желаемого оказывается непросто – против Ворона работает другой высококлассный профессионал, давно внедренный в структуры МГБ. С помощью своей возлюбленной Ангелины (Мария Лисовая) и вора-рецидивиста Чумы (Александр Лойе) Ворону предстоит сорвать планы «крота» и работающих на него бандитов.
«Вернуться к роли Ворона было очень интересно. Мне очень понравилось, что в сценарии второго сезона стало больше приключений, в сюжете много хитроумных завязок и развязок. Мой персонаж действует согласно утвержденного плана, у него нет вчера или завтра. У Ворона есть только здесь и сейчас – в абсолютном приоритете задача, которую надо выполнить. Но в этом сезоне в его жизни происходит определенное событие, в результате которого Ворон столкнется с внутренней борьбой – сердца с разумом. И его убеждения дают серьезную трещину. Что это за событие, я раскрывать не стану, чтобы сохранить интригу», — рассказывает Владимир Веревочкин.
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