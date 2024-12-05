К Сергею Волкову приедет «Родня» 8 декабря

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Владимир Веревочкин, Александр Лойе и Мария Лисовая вернулись на съемочную площадку сериала «Операция "Карпаты"»

Продолжение уже в работе

Как литераторы ходят в гости к ученым: итоги второго сезона «За ширмой тысячного ли: это вам не фантастика!»

Подпольные бои, голос Ребекки из «Киберпанка» и внушительная команда авторов

Новый «Мобильный воин Гандам» — от создателя «Евангелиона». Есть трейлер — и премьера не за горами

4 декабря

Научно-популярный проект «За ширмой тысячного ли: это вам не фантастика!» с Климом Жуковым набрал более 5 млн просмотров в сети

Он также получил свыше 2000 комментариев и более 26 тысяч реакций и лайков