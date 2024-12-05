К Сергею Волкову приедет «Родня» 8 декабря

По сюжету в дом к Косте (Сергей Волков), интеллигентному столичному айтишнику, заявились дальние родственники – семья Шмаковых. Не виделись они лет двадцать и никак не поддерживали общение. Шмаковы приехали с Урала сниматься в телешоу про таланты страны, но уже на вокзале лишились денег и документов. Костя пускает родню переночевать в свой шикарный загородный дом, но идет время, а выселяться Шмаковы не собираются. Идеальная жизнь Кости постепенно разрушается, и ему приходится столкнуться со своими главными страхами, чтобы защитить себя и свою семью. Действие разворачивается в двух временных плоскостях – в наше время и в начале нулевых, когда Костя и его двоюродный брат Вова были детьми и проводили вместе лето у бабушки. Именно то, как складывались отношения персонажей в прошлом, продолжает влиять на героев годы спустя.
«За основу сюжета взята интересная ситуация, когда в жизнь моего героя Кости, московского парня, врывается его прошлое в лице двоюродного брата. У них разный культурный код, разные привычки, вкусы и контекст. Но так как они родственники, они вынуждены вновь соприкоснуться, пообжигаться друг о друга. Костя хочет быть лучшим папой и лучшим мужем, но вся его жизнь не является настоящей и полнокровной, потому что он бежит от самого себя, пытается закрыться от травмы, однако ему приходиться столкнуться с последствиями спустя много лет», — рассказывает Сергей Волков.
Режиссерское кресло занял Станислав Светлов, а над сценарием работал Кирилл Дышловой, который также выступил креативным продюсером проекта. «"Родня" получилась во многом экспериментальной историей. Это и мистический триллер, и комедия, и драма. Думаю, в фильме найдется много узнаваемых тем и образов для поколения 30-35-летних – в частности наше общее детство в нулевые и постоянное туда возвращение. Другая важная для меня тема «Родни» – общественное и семейное разобщение. Иногда мы настолько разные даже внутри одной семьи, не говоря уже о людях на улице, что, кажется, найти общий язык невозможно. Но хочется, чтобы мы к этому стремились: старались лучше понять себя и другого», — добавляет Кирилл Дышловой.
обсуждение >>