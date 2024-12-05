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Опубликован лонг-лист претендентов на Третью национальную премию имени Дзиги Вертова

5 декабря
2024 год

Новости кино >>
5 декабря 2024
Опубликован лонг-лист претендентов на Третью национальную премию имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино. Полный список номинантов доступен на сайте премии. Победителей объявят на торжественной церемонии, которая пройдет 21 декабря в кинотеатре «Иллюзион».

Опубликован лонг-лист претендентов на Третью национальную премию имени Дзиги Вертова
фото: пресс-служба премии

В лонг-лист вошли 17 отечественных картин, выпущенных в 2023-2024 годах в двух категориях «Лучший неигровой фильм года» и «Лучший дебют». Также восемь работ представлено в номинации за «Лучшую публикацию о неигровом кино», которая присуждается начиная с этого года.

В категории «Лучший неигровой фильм года» заявлены картины «Вечно живой» Алексея Ханютина, «Здесь выживут только сарлыки» Светланы Стасенко, «Мельников» Марины Марии Мельник, «Мое заключение» Фаины Музыка, «Можно я не буду умирать?» Елены Ласкари, «Невеста» Инны Омельченко, «Осколки» Маши Черной, «Против ветра» Татьяны Соболевой и «У ветра нет хвоста» Ивана Власова и Никиты Сташкевич. В номинации «Лучший дебют» представлены фильмы «Гнездо из бумаги» Сергея Кальварского, «История одной мечты» Амира Аббясова, «Край ночи» Андрея Натоцинского, «Перевозчик» Кристины Лебедевой, «Последний материк» Василисы Юренковой и Григория Ярошенко, «Привет, пап!» Александры Крецан, «Прощай, мое море» Сергея Кана, «Сделайте красиво» Виталия Афанасьева.

В категории «Лучшая публикация о неигровом кино» заявлены Наум Аврунин, Виктория Белопольская, Карен Калантар, Дарина Поликарпова, Андрей Серов, Кристин Эванс, а также проект «Сеанс реального» (сайт журнала «Сеанс»).

Тройки номинантов премии определит Малое жюри, в которое вошли режиссеры и продюсеры неигрового кино Ангелина Ашман, Ирина Васильева, Владимир Герчиков, оператор Михаил Горобчук, кинокритик Лариса Малюкова. Председателем Малого жюри станет куратор документальных программ Московского международного кинофестиваля Григорий Либергал. Судьбу победителей будет решать Большое жюри премии, в состав которого входят все действительные члены Гильдии неигрового кино и телевидения России, за исключением лиц, участвовавших в производстве фильмов, вошедших в шорт-лист премии.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   5.12.2024 - 17:37
Хорошая премия) Правильный док награждают читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Наум АврунинВиталий АфанасьевИрина ВасильеваАнгелина ГоликоваМихаил ГоробчукКарен КалантарСергей КальварскийЕлена ЛаскариЛариса МалюковаАндрей НатоцинскийАндрей СеровТатьяна СоболеваСветлана СтасенкоНикита СташкевичАлексей ХанютинВасилиса Юренкова
фильмы
Вечно живойЗдесь выживут только сарлыкиКрай ночиМожно я не буду умирать?Последний материкПротив ветра

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