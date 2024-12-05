Опубликован лонг-лист претендентов на Третью национальную премию имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино. Полный список номинантов доступен на сайте премии. Победителей объявят на торжественной церемонии, которая пройдет 21 декабря в кинотеатре «Иллюзион».
фото: пресс-служба премии
В лонг-лист вошли 17 отечественных картин, выпущенных в 2023-2024 годах в двух категориях «Лучший неигровой фильм года» и «Лучший дебют». Также восемь работ представлено в номинации за «Лучшую публикацию о неигровом кино», которая присуждается начиная с этого года.
В категории «Лучшая публикация о неигровом кино» заявлены Наум Аврунин, Виктория Белопольская, Карен Калантар, Дарина Поликарпова, Андрей Серов, Кристин Эванс, а также проект «Сеанс реального» (сайт журнала «Сеанс»).
Тройки номинантов премии определит Малое жюри, в которое вошли режиссеры и продюсеры неигрового кино Ангелина Ашман, Ирина Васильева, Владимир Герчиков, оператор Михаил Горобчук, кинокритик Лариса Малюкова. Председателем Малого жюри станет куратор документальных программ Московского международного кинофестиваля Григорий Либергал. Судьбу победителей будет решать Большое жюри премии, в состав которого входят все действительные члены Гильдии неигрового кино и телевидения России, за исключением лиц, участвовавших в производстве фильмов, вошедших в шорт-лист премии.
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