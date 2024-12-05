Егор Бероев оформил «Золотой дубль»

В Москве завершились съемки полнометражного фильма «Золотой дубль», совместного проекта кинокомпании AP Cinema и онлайн-кинотеатра START, при поддержке Министерства культуры. Главную роль легенды советского футбола сыграл Егор Бероев, уточняет пресс-служба видеосервиса.
фото: онлайн-кинотеатр START и AP Cinema
«Золотой дубль» посвящен одному из этапов блестящей тренерской карьеры Никиты Симоняна. Именно под руководством легендарного спартаковца футбольный клуб «Арарат» смог добиться высшего результата в истории советского футбола — сделать «золотой дубль», став в один год чемпионом СССР и обладателем кубка СССР.
«Вспоминая те времена, я понимаю, что приехать в Ереван, принять команду и заявить, что мы должны стать и чемпионами, и обладателями кубка, было очень амбициозно и даже немного нахально с моей стороны. Конечно, поначалу было непросто, но моей основной задачей было создать в команде необходимую обстановку. И мы справились благодаря большому труду, сплоченности команды и вере в победу и друг друга», — говорит игрок, тренер, чемпион Олимпийских игр Никита Симонян.
Во время работы над фильмом кубок СССР впервые в истории музея ФК «Спартак» отсутствовал на своем стенде и принимал участие в съемках. В картине было задействовано порядка 170 локаций.
фото: онлайн-кинотеатр START и AP Cinema
«Когда мне рассказали про фильм и прислали сценарий, я понял, что это больше, чем просто художественный фильм или история про футбольную команду. Для меня наше кино являет собой все-таки сверхзамысел глубочайшей дружбы и взаимоотношений людей советского периода, где их очень многое связывало. Мне очень хочется, чтобы наша картина рассказала российскому зрителю о потрясающей, удивительной, талантливой стране Армении, где проходили съемки в течение двух месяцев. Мне очень понравилась атмосфера на съемочной площадке. Это было интеллигентно, уважительно, нравственно и даже целомудренно. Такое редко бывает на съемках», — вспоминает Егор Бероев.
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