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Дарья Белодед и Родион Галюченко запустят «Бумеранг любви»

5 декабря
2024 год

Новости кино >>
5 декабря 2024
«Dомашний» завершил съемки четырехсерийной мелодрамы «Бумеранг любви». Главные роли исполнили Дарья Белодед и Родион Галюченко, сообщает пресс-служба телеканала.

Дарья Белодед и Родион Галюченко запустят «Бумеранг любви»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Болезнь дочери стала лакмусовой бумажкой для отношений Милы и ее мужа. Антон не смог принять ситуацию и оставил жену один на один с бедой. В поисках донора Мила обращается к своей сестре Карине и ее мужу Диме. Выясняется, что он идеально подходит. Происходит грандиозный скандал, Карина обвиняет сестру и мужа в предательстве и делает ДНК-тест, который подтверждает отцовство Димы. Мила уверяет, что не предавала сестру и решает докопаться до правды, ведь в семье Димы и Карины тоже растет дочь.

«Основная мысль сериала, на мой взгляд в том, что все мы способны на большее. Жизнь часто приносит испытания, но через все трудности можно пройти и все пережить, если хранится вера и, если рядом находятся люди, готовые поддержать. Каждая преграда, каждое испытание — это лишь временное явление, ускоряющее наш рост», — делится Дарья Белодед.

Режиссером проекта выступил Павел Снисаренко. В мелодраме также сыграли Анна Шкиль, Валерий Смекалов и другие.
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№ 1
Тульский парень   5.12.2024 - 20:43
Болезнь детей подается как проблема для семьи. Решили показать жизненные прелести во всей красе. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Дарья Белодед и Родион Галюченко запустят «Бумеранг любви» фотографии
Дарья Белодед и Родион Галюченко запустят «Бумеранг любви» фотографии
Дарья Белодед и Родион Галюченко запустят «Бумеранг любви» фотографии
Дарья Белодед и Родион Галюченко запустят «Бумеранг любви» фотографии
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