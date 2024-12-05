Дарья Белодед и Родион Галюченко запустят «Бумеранг любви»

Болезнь дочери стала лакмусовой бумажкой для отношений Милы и ее мужа. Антон не смог принять ситуацию и оставил жену один на один с бедой. В поисках донора Мила обращается к своей сестре Карине и ее мужу Диме. Выясняется, что он идеально подходит. Происходит грандиозный скандал, Карина обвиняет сестру и мужа в предательстве и делает ДНК-тест, который подтверждает отцовство Димы. Мила уверяет, что не предавала сестру и решает докопаться до правды, ведь в семье Димы и Карины тоже растет дочь.
«Основная мысль сериала, на мой взгляд в том, что все мы способны на большее. Жизнь часто приносит испытания, но через все трудности можно пройти и все пережить, если хранится вера и, если рядом находятся люди, готовые поддержать. Каждая преграда, каждое испытание — это лишь временное явление, ускоряющее наш рост», — делится Дарья Белодед.
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