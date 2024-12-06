Анастасия Морозовская и Олег Назаров узнали «Нечаянную правду»

«В этом проекте рассказываются очень жизненные, трогательные и вечные истории: любви мужчины и женщины, а также взаимоотношения мамы и ребенка. В сценарии переплетаются разные жизненные темы и герои, поэтому каждый зритель сможет найти для себя что-то интересное в этом сериале. У нас была довольно большая съемочная группа, многие рассказывали похожие истории из собственной жизни – у кого-то в любви, у кого-то с детьми, а у кого-то с друзьями. Этот сериал – и есть жизнь, потому что он – ее полное отражение», — считает режиссер Анна Кудинова.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету после 16 лет совместной жизни Ксения наконец получила предложение руки и сердца от Дениса. Но он внезапно умирает, а героиню увольняют с работы. Планы начать новую жизнь меняет звонок Лизы, дочери ее сестры Натальи. Девочку собираются забрать в детдом – ее мать в поисках любви совсем забросила дочь. Чтобы помочь племяннице, Ксения вынуждена вернуться в родной город. Для нее это словно пытка – здесь ее предал любимый человек и умер их новорожденный сын. Прошло уже столько лет, но рана все еще не зажила.
Ксения попадает на встречу одноклассников, где встречается с Андреем и выясняет, почему 18 лет назад он обвинил ее в измене. Лед между героями начинает таять.
«Моя героиня Ксения решительная, настойчивая, самостоятельная женщина, достаточно организованная, отзывчивая и впечатлительная. Она не лжет ни себе, ни окружающим. Боль от пережитых тяжелых событий держала в страхе и тем самым закаляла ее характер. В нашей истории все сложилось идеально: первая любовь, случившаяся много лет назад, вспыхнула вновь, дождавшись своего часа», — рассказала Анастасия Морозовская.
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