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Премьера «Хороших девочек» с Варварой Феофановой состоится 8 декабря

6 декабря
2024 год

Новости кино >>
6 декабря 2024
Премьерный показ полнометражного детективного триллера Александра Сукачева «Хорошие девочки» с Варварой Феофановой, Ксенией Лукьянчиковой и Антоном Феоктистовым в главных ролях состоится 8 декабря в 19:10 на ТВ-3, сообщает пресс-служба телеканала.

«Хорошие девочки»


Для Варвары Феофановой «главная тема фильма — честность перед своими близкими. Вне зависимости ни от каких обстоятельств мы, как ни крути, всегда должны говорить правду близким и не питать иллюзиями других людей. Семья — самое важное, что может быть! И считаю очень правильным выпустить такой проект именно в этом году, который объявлен Годом семьи».

По сюжету у Марии пропадает дочь – семилетняя Соня. Героиня испытывает сильнейший стресс, находя поддержку в лице родных. Но со временем Марии начинает казаться, что члены ее семьи вовсе не горят желанием отыскать девочку. Муж и вовсе уезжает в командировку, приглашая в дом бывшую жену – чтобы та присмотрела за Марией. Оставшись один на один со своим горем, женщина начинает подозревать, что ребенок исчез по вине ее же близких.

Премьера «Хороших девочек» с Варварой Феофановой состоится 8 декабря
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

«Когда я читал сценарий фильма "Хорошие девочки", то меня очень сильно держала сценарная интрига. Мой герой Андрей – муж главной героини. Он целеустремленный, работящий и всегда помогает своей жене. А вот почему он это делает, вы узнаете, посмотрев фильм», — говорит Антон Феоктистов.
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Премьера «Хороших девочек» с Варварой Феофановой состоится 8 декабря фотографии
Премьера «Хороших девочек» с Варварой Феофановой состоится 8 декабря фотографии
Премьера «Хороших девочек» с Варварой Феофановой состоится 8 декабря фотографии
Премьера «Хороших девочек» с Варварой Феофановой состоится 8 декабря фотографии
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