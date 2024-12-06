Премьера «Хороших девочек» с Варварой Феофановой состоится 8 декабря

Для Варвары Феофановой «главная тема фильма — честность перед своими близкими. Вне зависимости ни от каких обстоятельств мы, как ни крути, всегда должны говорить правду близким и не питать иллюзиями других людей. Семья — самое важное, что может быть! И считаю очень правильным выпустить такой проект именно в этом году, который объявлен Годом семьи».
По сюжету у Марии пропадает дочь – семилетняя Соня. Героиня испытывает сильнейший стресс, находя поддержку в лице родных. Но со временем Марии начинает казаться, что члены ее семьи вовсе не горят желанием отыскать девочку. Муж и вовсе уезжает в командировку, приглашая в дом бывшую жену – чтобы та присмотрела за Марией. Оставшись один на один со своим горем, женщина начинает подозревать, что ребенок исчез по вине ее же близких.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
«Когда я читал сценарий фильма "Хорошие девочки", то меня очень сильно держала сценарная интрига. Мой герой Андрей – муж главной героини. Он целеустремленный, работящий и всегда помогает своей жене. А вот почему он это делает, вы узнаете, посмотрев фильм», — говорит Антон Феоктистов.
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