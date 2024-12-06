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Николай Омельяненко и Мария Цветкова-Овсянникова вернулись в «Дом с ментами»

6 декабря
2024 год

Новости кино >>
6 декабря 2024
Начались съемки второго сезона детектива «Дом с ментами». Согласно пресс-службе Пятого канала, в продолжение сериала войдет 64 серии.

Николай Омельяненко и Мария Цветкова-Овсянникова вернулись в «Дом с ментами»
фото: пресс-служба Пятого канала

Зрителей ожидает новая встреча с Егором Ожогиным, Анатолием Давыдовым, Михаилом Бельским и Сергеем Матюшиным. Все они – «сбитые летчики». И служба в отдаленном участке – единственная для них возможность сохранить работу и звание. Руководство принимает решение – поселить сотрудников в старом здании отдела полиции. Многочисленные проверки помещения на соответствие жилищным нормам ни к чему не привели. Оперативникам придется снова жить и работать в одном доме.

«Очень рад, что никто из оперативников не согласился переезжать в отдельную квартиру. Уверен, они об этом не пожалеют. Матюхин передает всем привет и заверяет, что постарается меньше попадать в неловкие ситуации, но это не точно. И будет к своему огромному энтузиазму подключать опыт, который получает в отделе», — рассказал Николай Омельяненко, исполнитель роли Сергея Матюхина.

Николай Омельяненко и Мария Цветкова-Овсянникова вернулись в «Дом с ментами»
фото: пресс-служба Пятого канала

Район Васельково расширяется, приезжают новые жильцы, а с ними и новые проблемы. Прямо под носом у полиции мошенники открывают колл-центр, воришки подрезают сумки, пропадают люди, совершаются другие преступления. В здании полиции оперативники обнаружат тайник. Благодаря этой находке будет раскрыто старое дело. Анатолий Давыдов наконец-то прочтет «Анну Каренину», и все благодаря его новой девушке, которая служит актрисой в театре. Мухина отправится на курсы повышения квалификации, будет пытаться выстроить более эффективную работу со своими подчиненными, что приведет к конфликтам. Кроме того, во втором сезоне будет раскрыта ее личная тайна. Зрители узнают, почему полковник постоянно пропадает на работе даже в выходные дни. И дело не только в одиночестве. На это есть и другие причины.

«Планы моей героини на новый сезон грандиозные. Во-первых, раскрыть побольше "глухарей", стать любимым полковником для своих подчиненных и влюбиться. А еще было бы здорово отметить всеми любимый праздник 8 Марта в такой прекрасной мужской компании оперативников. Раскрою секрет – такая серия будет», — говорит Мария Цветкова-Овсянникова, играющая Мухину.
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