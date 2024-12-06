«Свет» Тома Тыквера откроет юбилейный Берлинале

Юбилейный — 75-й — Берлинский международный кинофестиваль откроется драмой Тома Тыквера
«Свет». Об этом сообщается на сайте
смотра, который пройдет с 13 по 23 февраля 2025 года.
«Как только мы увидели "Свет", мы сразу поняли, что хотим, чтобы он открыл 75-й Берлинале. Том Тыквер находит красоту и радость в нашем часто раздробленном и сложном мире и волшебным образом передает суть нашей современной жизни на экране. Для нас большая честь снова приветствовать Тома на Берлинале», —
прокомментировала директор фестиваля Триша Таттл.
Картина рассказывает про Тима, Милену и их детях — семью, которая живет больше бок о бок, чем вместе, и ничто не удерживает их вместе, пока в их жизни не появляется экономка Фарра. Таинственная женщина из Сирии подвергает мир Энгельсов неожиданному испытанию, выносит на свет долгое время скрывавшиеся чувства и кардинально изменяет жизнь семьи. В фильме заняты Ларс Айдингер
, Николетт Кребиц
, Тала Аль-Дин и другие актеры. Для Тыквера это первая полнометражная работа после девятилетнего перерыва.
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