Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Свет» Тома Тыквера откроет юбилейный Берлинале

6 декабря
2024 год

Новости кино >>
6 декабря 2024
Юбилейный — 75-й — Берлинский международный кинофестиваль откроется драмой Тома Тыквера «Свет». Об этом сообщается на сайте смотра, который пройдет с 13 по 23 февраля 2025 года.

«Свет» Тома Тыквера откроет юбилейный Берлинале
фото: berlinale.de

«Как только мы увидели "Свет", мы сразу поняли, что хотим, чтобы он открыл 75-й Берлинале. Том Тыквер находит красоту и радость в нашем часто раздробленном и сложном мире и волшебным образом передает суть нашей современной жизни на экране. Для нас большая честь снова приветствовать Тома на Берлинале», — прокомментировала директор фестиваля Триша Таттл.

Картина рассказывает про Тима, Милену и их детях — семью, которая живет больше бок о бок, чем вместе, и ничто не удерживает их вместе, пока в их жизни не появляется экономка Фарра. Таинственная женщина из Сирии подвергает мир Энгельсов неожиданному испытанию, выносит на свет долгое время скрывавшиеся чувства и кардинально изменяет жизнь семьи. В фильме заняты Ларс Айдингер, Николетт Кребиц, Тала Аль-Дин и другие актеры. Для Тыквера это первая полнометражная работа после девятилетнего перерыва.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Тодд Хэйнс назначен председателем жюри 75-го Берлинале
«Золотого медведя» 74-го Берлинале вручили документальному фильму «Дагомея»
Объявлены лауреаты 73-го Берлинского кинофестиваля
Фильмы Малики Мусаевой и Виталия Манского покажут на Берлинале
Кристен Стюарт возглавит жюри 73-го Берлинского международного кинофестиваля
На Берлинале впервые вручат награду за лучший сериал
«Золотой медведь» Берлинале достался драме Карлы Симон Пипо «Алькаррас»
Рюсуке Хамагути и Карим Айнуз составят компанию М. Найту Шьямалану в Берлине
Поиск по меткам
Берлинский кинофестиваль
персоны
Ларс АйдингерНиколетт КребицТом Тыквер

анонс

Скорбим

Татьяна Ермолаева
6 декабря ушла из жизни актриса Татьяна Ермолаева.
Виктор Азеев
4 декабря ушёл из жизни режиссёр-мультипликатор Виктор Азеев.
Вера Рызванович
4 декабря ушла из жизни оперная певица Вера Рызванович.

День рождения >>

Александр Балуев
Николай Баталов
Лариса Блинова
Екатерина Кабак
Сергей Кемпо
Виктория Клинкова
Владлена Марчак
Ольга Науменко
Елена Шилова
Элисса Ланди
Олаф Любашенко
Ульрих Томсен
ДжоБет Уильямс
Том Халс
Торри Хиггинсон
Рольф Хоппе
все родившиеся 6 декабря >>

Афиша кино >>

Звёзды в Сибири
комедия
Россия, 2024
Пятый битл
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, 2023
Ариэтти из страны лилипутов
драма, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, Франция, США, 2010
Безмолвное братство
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Операция «Панда»
боевик, комедия, приключения, фильм о животных
Китай, 2024
Уралочка
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Заклятье. Обитель дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Германия, 2023
Роковая партия
драма
Россия, 2024
Возвращение Одиссея
драма, исторический фильм
Великобритания, Греция, Италия, США, Франция, 2024
Операция "Холодно"
комедия
Россия, 2024
Папу маме заверни
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2024
Хаяо Миядзаки и Птица
биография
Япония, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram