Титаны-миллиардеры, проклятый гарем и повтор Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Миллиард иен «Атаки титанов
», восемь минут «Властелина-колец
» и (еще) один Миядзаки
в российском прокате: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом
«Гандаме
» или втором сезоне
«Ста девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень тебя любят
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Миллиард «Титанов»: именно столько иен добыла «Последняя атака
» в японских кинотеатрах за дебютный уикенд. В России — с 10 декабря.
🔘 Также отечественный прокат вспомнит, почему «Ветер крепчает
»: одно из самых кассовых аниме Хаяо Миядзаки
снова покажут на большом экране с 16 января.
🔘 Яростные поклонники Толкиена
, которые считают дни до премьеры «Властелина колец: Войны рохирримов
», могут оценить первые восемь минут
фильма.
🔘 «Власть книжного червя
» пролонгируется только в 2026 году: об этом сообщила студия Wit
(«Семья шпиона
», «Кабанэри Железной Крепости
»), перехватившая
год назад четвертый сезон. Новые серии по мотивам фэнтези-ранобэ выйдут с подзаголовком «Приемная дочь лорда
».
🔘 TMS Entertainment
(«Доктор Стоун
», «Девушка на час
») демонстрирует тизер 28-го полнометражного аниме про детектива Конана — «Воспоминания одноглазого
»:
🔘 Пока нет подробностей о полнометражном аниме «Зомбилэнд-Сага
» официальный аккаунт франшизы развлекает посетителей ссылкой
на новую песню.
🔘 Заявлено аниме по ромкому «Учитель Ёваёва
» — истории застенчивой наставницы, которой поможет преодолеть стеснение ученик. Все подробности пока скрываются в классном журнале Shounen Magazine
.
🔘 Creepy Nuts
врываются в чарты: трек Bling-Bang-Bang-Born
прозвучал в опенинге второго сезона «Магии и мускулов
», завирусился в TikTok и теперь — на десятой строчке главных песен года по версии Apple Music.
🔘 Кохэй Хорикоси
, создатель «Моей геройской академии
», уже работает над новой мангой: пока времени хватает лишь на планирование и раскадровку, но, кажется, анонс не за горами.
🔘 Манга «Город
» Кэйити Арави
, по которой недавно аносировали
аниме, закончилась три года назад, но это не помешает ей вернуться на страницы журнала Morning
12 декабря.
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Гнездо Миядзаки: новейшие мультфильмы в традиции классика
Из гарема так просто не выбраться
Появился непростительно красивый трейлер «Огненной крысы
» — второго полнометражного фильма трилогии
«Мононокэ
». Первая часть с подзаголовком «Зонтик
» уже доступна на Netflix
, а продолжение выйдет в японский прокат 14 марта 2025 года. Режиссерское кресло удержал Кэндзи Накамура
(«Трапеция
», «Радости рыбалки
»), а Хироси Камия
(Леви Акерман
из «Атаки титанов
»), заменивший Такахиро Сакурая
после скандала
, вновь озвучит загадочного Аптекаря.
Во внутренних покоях Ооку
царит смятение. Жесткие методы управления новой отосиёри
Ботан Отомо приводят к конфликту с амбициозной Фуки Токитой — любимой наложницей императора. Ситуация накаляется из-за выбора опекуна для августейшего наследника. Одновременно тут и там внезапно сгорают дотла горожане. Аптекарь подозревает злых духов и вновь погружается в тайны императорского гарема, чтобы вычислить и победить нечистую силу.
К основным персонажам
, присоединятся новые лица: роль отца Фуки исполнит Тё
(Сиф
из «Страны песков
»), а главу дома Отомо — Кэнъю Хориути
(Эн
из «Дорохэдоро
»).
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«Ооку: Внутренние покои» — фантастическая история из того же дворца
Месть без предела
Отмеченная многочисленными наградами
манга «Кагурабати
» Хакэру Хокадзоно
получит аниме-адаптацию. Производство разделят между собой компании Shochiku
(продюсировала «Форму голоса
» и полнометражную «Вайолет Эвергарден
»), CyberAgent
(помогала со «Звездным дитя
» и «Зомбилэнд-Сагой
») и её «дочка» — Cygames Pictures
(«Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022
», грядущий
хоррор «Лето, когда погас свет
»). Подробности будут чуть позже, а пока смотрим бук-трейлер, выпущенный в честь релиза пятого тома боевой манги.
Мечник и кузнец Кунисигэ Рокухира прославился созданием шести Зачарованных клинков, сыгравших ключевую роль в прекращении Имперской войны. После долгих лет подпольной жизни его выслеживает и убивает организация хишаку, состоящая из десяти элитных чародеев. Сын виртуоза Тихиро, вооружившись седьмой волшебной катаной, отправляется по кровавому пути мести.
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«Одержимые смертью» — брутальная сага о самураях
Нелюбовь
Уже 5 января стартует «Полное исследование
» — производственная драма студии MAPPA
(«Кулинарные скитания в параллельном мире
», «Забвение бэттери
»). В новом трейлере звучит вступительный трек Zen
рок-квинтета BAND-MAID
(«Грендайзер U
»), а эндинг Rest in peace
исполнит Sou
(«Смертельная игра мертвой горы
»). Предыдущий ролик, с русскими субтитрами, хранится тут
.
Юная режиссерка Нацуко Хиросэ стремительно продвигается по карьерной лестнице и снимает аниме-хит. Однако следующий проект — романтическая комедия о первой любви — вызывает у нее внезапные трудности. Девушка никогда не испытывала влюбленности и не знает, как передать эту концепцию в произведении. Заработавшись до потери сознания, Нацуко неожиданно оказывается в мире мультфильма «Сказка о гибели», который обожала в детстве.
Также представлены ранее не упомянутые сэйю: Джастис озвучит Роми Пак
(Дилли
из «Ниндзя Камуи
»), а Дестини — Манака Ивами
(Райс Шоуэр
из «Девушек-пони: Славное дерби
»).
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«Оглянись» — драматичное аниме о юности и творчестве
Проклятие Прометея
У третьего и финального сезона «Пламенной бригады пожарных
», анонсированного на Anime Expo 2024
, появился новый захватывающий ролик. Первый кур городского фэнтези запланирован на апрель 2025 года, а второй — на январь 2026-го. Снимает по-прежнему Тацума Минамикава
(«Хвост Феи: Плач дракона
», «Ведьма с Меркурия
») на студии David Production
(«Клетки за работой
», «Нежить и Неудача
»).
В постапокалиптическом
будущем Великий Катаклизм уничтожил большую часть человечества. Синра Кусакэбе по кличке «Дьявольские Ступни» вместе с командой пожарных №8 противостоит ужасной угрозе — спонтанным возгораниям, которые превращают людей в огненных монстров, сеющих хаос и разрушение.
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«Коколорс» — (пост)апокалипсис как искусство
…и ад следовал за ними!
Трепещите! «Ночь живых кошаков
», о которой стало известно
еще в феврале, наступит в 2025-м. Такаси Миикэ
(«Онимуся
» «Вороны: Начало
»), возглавляющий проект, предупреждает: «Нэкопандемию уже не остановить. Человечество должно полностью отдаться кошкам. Сопротивление бесполезно
». О том, какие ужасы нас ждут, можно узнать из короткого тизера под тяжелые риффы бывшего гитариста Megadeth Марти Фридмана
и искрящийся вокал Хайди Шепард
из американской метал-группы Butcher Babies
.
Пришло время, когда усатые мурлыки стали не просто домашними любимцами, а настоящими хозяевами жизни. Вирус, передающийся через прикосновение к кошкам, превращает людей в пушистых созданий, которые тут же начинают преследовать неинфицированных, заставляя себя погладить при помощи разных уловок. Для юноши Кунаги и старшеклассницы Каору, раньше работавших в котокафе, борьба за выживание становится не только физическим испытанием, но и проверкой любви к питомцам. Руководить кошачьим апокалипсисом Миике помогает Томохиро Камитани
(«Некий научный Рейлган
», «Моя геройская академия
»), а сценарий написал Синго Ириэ
(«Поднятие уровня в одиночку
», «О движении Земли
». Последний оплот человечества — отчаянная студия OLM
(«У Коми проблемы с общением
», «Монолог фармацевта
»). Впрочем, не исключено, что у них уже лапки.
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«Необычное такси»: та же студия об антропоморфных животных в большом городе
Бонус
: Постеры к спецпоказам по случаю 50-летия «Космического линкора Ямато
». С 27 декабря по 16 января покажут отреставрированные эпизоды культового сериала, которые отобрал Хидэаки Анно
, а именно: второй, третий, седьмой, 16-й, 18-й, 22-й, 23-й, 24-й и 26-й.
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