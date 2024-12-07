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Титаны-миллиардеры, проклятый гарем и повтор Миядзаки: главные новости аниме за неделю

7 декабря
2024 год

Новости кино >>
7 декабря 2024
Миллиард иен «Атаки титанов», восемь минут «Властелина-колец» и (еще) один Миядзаки в российском прокате: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом «Гандаме» или втором сезоне «Ста девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень тебя любят»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Титаны-миллиардеры, проклятый гарем и повтор Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 Миллиард «Титанов»: именно столько иен добыла «Последняя атака» в японских кинотеатрах за дебютный уикенд. В России — с 10 декабря.

🔘 Также отечественный прокат вспомнит, почему «Ветер крепчает»: одно из самых кассовых аниме Хаяо Миядзаки снова покажут на большом экране с 16 января.

🔘 Яростные поклонники Толкиена, которые считают дни до премьеры «Властелина колец: Войны рохирримов», могут оценить первые восемь минут фильма.

🔘 «Власть книжного червя» пролонгируется только в 2026 году: об этом сообщила студия WitСемья шпиона», «Кабанэри Железной Крепости»), перехватившая год назад четвертый сезон. Новые серии по мотивам фэнтези-ранобэ выйдут с подзаголовком «Приемная дочь лорда».

🔘 TMS EntertainmentДоктор Стоун», «Девушка на час») демонстрирует тизер 28-го полнометражного аниме про детектива Конана — «Воспоминания одноглазого»:


🔘 Пока нет подробностей о полнометражном аниме «Зомбилэнд-Сага» официальный аккаунт франшизы развлекает посетителей ссылкой на новую песню.

🔘 Заявлено аниме по ромкому «Учитель Ёваёва» — истории застенчивой наставницы, которой поможет преодолеть стеснение ученик. Все подробности пока скрываются в классном журнале Shounen Magazine.

🔘 Creepy Nuts врываются в чарты: трек Bling-Bang-Bang-Born прозвучал в опенинге второго сезона «Магии и мускулов», завирусился в TikTok и теперь — на десятой строчке главных песен года по версии Apple Music.

🔘 Кохэй Хорикоси, создатель «Моей геройской академии», уже работает над новой мангой: пока времени хватает лишь на планирование и раскадровку, но, кажется, анонс не за горами.

🔘 Манга «Город» Кэйити Арави, по которой недавно аносировали аниме, закончилась три года назад, но это не помешает ей вернуться на страницы журнала Morning 12 декабря.

Читать Гнездо Миядзаки: новейшие мультфильмы в традиции классика

Из гарема так просто не выбраться


Появился непростительно красивый трейлер «Огненной крысы» — второго полнометражного фильма трилогии «Мононокэ». Первая часть с подзаголовком «Зонтик» уже доступна на Netflix, а продолжение выйдет в японский прокат 14 марта 2025 года. Режиссерское кресло удержал Кэндзи НакамураТрапеция», «Радости рыбалки»), а Хироси Камия (Леви Акерман из «Атаки титанов»), заменивший Такахиро Сакурая после скандала, вновь озвучит загадочного Аптекаря.


Во внутренних покоях Ооку царит смятение. Жесткие методы управления новой отосиёри Ботан Отомо приводят к конфликту с амбициозной Фуки Токитой — любимой наложницей императора. Ситуация накаляется из-за выбора опекуна для августейшего наследника. Одновременно тут и там внезапно сгорают дотла горожане. Аптекарь подозревает злых духов и вновь погружается в тайны императорского гарема, чтобы вычислить и победить нечистую силу.

К основным персонажам, присоединятся новые лица: роль отца Фуки исполнит Тё (Сиф из «Страны песков»), а главу дома Отомо — Кэнъю Хориути (Эн из «Дорохэдоро»).

Читать «Ооку: Внутренние покои» — фантастическая история из того же дворца

Месть без предела


Отмеченная многочисленными наградами манга «Кагурабати» Хакэру Хокадзоно получит аниме-адаптацию. Производство разделят между собой компании Shochiku (продюсировала «Форму голоса» и полнометражную «Вайолет Эвергарден»), CyberAgent (помогала со «Звездным дитя» и «Зомбилэнд-Сагой») и её «дочка» — Cygames PicturesБегущий по лезвию: Блэкаут 2022», грядущий хоррор «Лето, когда погас свет»). Подробности будут чуть позже, а пока смотрим бук-трейлер, выпущенный в честь релиза пятого тома боевой манги.


Мечник и кузнец Кунисигэ Рокухира прославился созданием шести Зачарованных клинков, сыгравших ключевую роль в прекращении Имперской войны. После долгих лет подпольной жизни его выслеживает и убивает организация хишаку, состоящая из десяти элитных чародеев. Сын виртуоза Тихиро, вооружившись седьмой волшебной катаной, отправляется по кровавому пути мести.

Читать «Одержимые смертью» — брутальная сага о самураях

Нелюбовь


Уже 5 января стартует «Полное исследование» — производственная драма студии MAPPAКулинарные скитания в параллельном мире», «Забвение бэттери»). В новом трейлере звучит вступительный трек Zen рок-квинтета BAND-MAIDГрендайзер U»), а эндинг Rest in peace исполнит SouСмертельная игра мертвой горы»). Предыдущий ролик, с русскими субтитрами, хранится тут.


Юная режиссерка Нацуко Хиросэ стремительно продвигается по карьерной лестнице и снимает аниме-хит. Однако следующий проект — романтическая комедия о первой любви — вызывает у нее внезапные трудности. Девушка никогда не испытывала влюбленности и не знает, как передать эту концепцию в произведении. Заработавшись до потери сознания, Нацуко неожиданно оказывается в мире мультфильма «Сказка о гибели», который обожала в детстве.

Также представлены ранее не упомянутые сэйю: Джастис озвучит Роми Пак (Дилли из «Ниндзя Камуи»), а Дестини — Манака Ивами (Райс Шоуэр из «Девушек-пони: Славное дерби»).

Читать «Оглянись» — драматичное аниме о юности и творчестве

Проклятие Прометея


У третьего и финального сезона «Пламенной бригады пожарных», анонсированного на Anime Expo 2024, появился новый захватывающий ролик. Первый кур городского фэнтези запланирован на апрель 2025 года, а второй — на январь 2026-го. Снимает по-прежнему Тацума МинамикаваХвост Феи: Плач дракона», «Ведьма с Меркурия») на студии David ProductionКлетки за работой», «Нежить и Неудача»).


В постапокалиптическом будущем Великий Катаклизм уничтожил большую часть человечества. Синра Кусакэбе по кличке «Дьявольские Ступни» вместе с командой пожарных №8 противостоит ужасной угрозе — спонтанным возгораниям, которые превращают людей в огненных монстров, сеющих хаос и разрушение.

Читать «Коколорс» — (пост)апокалипсис как искусство

…и ад следовал за ними!


Трепещите! «Ночь живых кошаков», о которой стало известно еще в феврале, наступит в 2025-м. Такаси МиикэОнимуся» «Вороны: Начало»), возглавляющий проект, предупреждает: «Нэкопандемию уже не остановить. Человечество должно полностью отдаться кошкам. Сопротивление бесполезно». О том, какие ужасы нас ждут, можно узнать из короткого тизера под тяжелые риффы бывшего гитариста Megadeth Марти Фридмана и искрящийся вокал Хайди Шепард из американской метал-группы Butcher Babies.


Пришло время, когда усатые мурлыки стали не просто домашними любимцами, а настоящими хозяевами жизни. Вирус, передающийся через прикосновение к кошкам, превращает людей в пушистых созданий, которые тут же начинают преследовать неинфицированных, заставляя себя погладить при помощи разных уловок. Для юноши Кунаги и старшеклассницы Каору, раньше работавших в котокафе, борьба за выживание становится не только физическим испытанием, но и проверкой любви к питомцам. Руководить кошачьим апокалипсисом Миике помогает Томохиро КамитаниНекий научный Рейлган», «Моя геройская академия»), а сценарий написал Синго ИриэПоднятие уровня в одиночку», «О движении Земли». Последний оплот человечества — отчаянная студия OLMУ Коми проблемы с общением», «Монолог фармацевта»). Впрочем, не исключено, что у них уже лапки.

Читать «Необычное такси»: та же студия об антропоморфных животных в большом городе

Бонус: Постеры к спецпоказам по случаю 50-летия «Космического линкора Ямато». С 27 декабря по 16 января покажут отреставрированные эпизоды культового сериала, которые отобрал Хидэаки Анно, а именно: второй, третий, седьмой, 16-й, 18-й, 22-й, 23-й, 24-й и 26-й.

Титаны-миллиардеры, проклятый гарем и повтор Миядзаки: главные новости аниме за неделю

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Титаны-миллиардеры, проклятый гарем и повтор Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Титаны-миллиардеры, проклятый гарем и повтор Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Титаны-миллиардеры, проклятый гарем и повтор Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Титаны-миллиардеры, проклятый гарем и повтор Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
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