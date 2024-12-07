Титаны-миллиардеры, проклятый гарем и повтор Миядзаки: главные новости аниме за неделю

«Ооку: Внутренние покои» — фантастическая история из того же дворца

Читать «Ооку: Внутренние покои» — фантастическая история из того же дворца

«Оглянись» — драматичное аниме о юности и творчестве

Читать «Оглянись» — драматичное аниме о юности и творчестве