Марк Эйдельштейн получил главную роль во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»

Звезда «Аноры
» Марк Эйдельштейн
возглавит актерский состав второго сезона сериала Amazon Prime Video «Мистер и миссис Смит
», уверяет Variety
.
В первом сезоне сыграли Дональд Гловер
и Майя Эрскин
, которые, впрочем, в продолжении не появятся. Похоже, что зрителей ожидает своеобразная антология. Гловер остается у руля в качестве исполнительного продюсера и соавтора.
Шоу представляет собой переосмысление одноименного фильма Дага Лаймана
с Брэдом Питтом
и Анджелиной Джоли
, вышедшего в 2005 году. По сюжету Джон и Джейн женаты не так давно, но уже устали от брака. Им кажется, что они знают друг о друге все. Но есть кое-что, что каждый предпочитает держать при себе: оба они — наемные убийцы, которые тайно путешествуют по миру, выполняя опасные миссии. Эти отдельные тайные приключения становятся их общей судьбой в тот момент, когда Джейн получает заказ на Джона, а Джон — на Джейн.
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