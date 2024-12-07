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Марк Эйдельштейн получил главную роль во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»

7 декабря
2024 год

Новости кино >>
7 декабря 2024
Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн возглавит актерский состав второго сезона сериала Amazon Prime Video «Мистер и миссис Смит», уверяет Variety.

Марк Эйдельштейн получил главную роль во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»
фото: ew.com

В первом сезоне сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин, которые, впрочем, в продолжении не появятся. Похоже, что зрителей ожидает своеобразная антология. Гловер остается у руля в качестве исполнительного продюсера и соавтора.

Шоу представляет собой переосмысление одноименного фильма Дага Лаймана с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, вышедшего в 2005 году. По сюжету Джон и Джейн женаты не так давно, но уже устали от брака. Им кажется, что они знают друг о друге все. Но есть кое-что, что каждый предпочитает держать при себе: оба они — наемные убийцы, которые тайно путешествуют по миру, выполняя опасные миссии. Эти отдельные тайные приключения становятся их общей судьбой в тот момент, когда Джейн получает заказ на Джона, а Джон — на Джейн.
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№ 2
Андрей (Омск)   7.12.2024 - 16:06
Настоящий Мистер Смитт. )))) Разночинском кофе поработает. читать далее>>
№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   7.12.2024 - 15:00
И что он там будет делать? Вновь дышать?! XD А может для лучшего восприятия как его нами, так и этого сериала в целом, он заменит героиню, которая как раз при случае будет томно дышать? Вот тогда рейты... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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