На фестивале авторского кино «Зимний» состоялся индустриальный разговор

В столичном кинотеатре «Художественный» в рамках фестиваля авторского кино «Зимний» состоялась деловая программа «Жара на "Зимнем": Индустриальный разговор». Согласно пресс-службе смотра, модераторами выступили генеральный продюсер «Зимнего» Максим Королев и генеральный директор «Старт Продакшн» Сергей Маевский. Они предложили обсудить наиболее острые проблемы кинопроизводства, поиск их решения, преодоление разногласий, выстраивание эффективных деловых коммуникаций, важность повышение уровня профессионального общения, укрепление и расширение деловых связей.
Разговор веося в неформальном формате, каждый участник и зритель мог высказать свое мнение, задать любой вопрос или даже поспорить на острую тему. Беседа началась с того, что в последнее время в профессиональной среде распространились так называемые «письма счастья», в которых представители различных специальностей, чаще технических, коллективно обращаются с просьбами об улучшении условий труда, включая требования об увеличении минимальной ставки за смену или сокращении рабочего времени. Участники встречи согласились с тем, что профессиональные стандарты для технических специалистов, работающих как на съемочных площадках, так и в пост-продакшене, все еще недостаточно разработаны.
фото: пресс-служба фестиваля
Еще одной важной темой стало увеличение ставок. По оценкам Максима Королева, за последние два года затраты на производство возросли на 90%, в то время как бюджеты, выделяемые телеканалами-заказчиками, не увеличиваются с аналогичной скоростью. При этом Сергей Маевский подчеркнул, что проблема заключается не только в высоких ставках, но и в отсутствии баланса и единых правил, регулирующих работу киноиндустрии. Для достижения компромисса в отрасли некоторым специалистам придется увеличить минимальные ставки, в то время как другим – снизить их. Также необходимо четко определить границы ответственности каждого члена команды, чтобы ясно понимать, за что именно отвечает каждый участник на съемочной площадке.
Гости отметили, что никогда раньше настолько разные специалисты индустрии не собирались одним составом на обсуждениях и насколько важно проводить подобные деловые программы и дальше. Генеральный продюсер фестиваля Максим Королев был «очень рад этой встрече. На моей практике, и как отмечали мои коллеги, это первая подобная беседа в киноиндустрии, на которой присутствовало очень много цехов: продюсерский, реквизиторский, актерский цеха, а также звукорежиссеры, осветители, вторые режиссеры и многие другие. Мы наконец-то вступили в диалог, и на мой взгляд, услышали друг друга. Более того, договорились на будущее проводить и дальше такие встречи».
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