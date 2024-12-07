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Комедия «Операция "Холодно"» стала триумфатором 3-го фестиваля «Зимний»

7 декабря
2024 год

Новости кино >>
7 декабря 2024
Новогодняя комедия Данила Иванова «Операция "Холодно"» стала триумфатором 3-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний», который сегодня завершился в московском кинотеатре «Художественный».

Комедия «Операция Холодно» стала триумфатором 3-го фестиваля «Зимний»
фото: "Операция "Холодно"

Фильм Иванова про одно не самое удавшееся похищение чиновника комитета по охране культурного наследия заснеженного Заборска получила сразу три приза – за лучший фильм, режиссуру и актерскую работу Антона Кузнецова, который сыграл в «Операции "Холодно"» незадачливого полицейского.

Специальным призом жюри отметили первый и последний фильм «Гирокастра» знаменитого писателя и сценариста Юрия Арабова, которого не стало в прошлом году. Призом за операторскую работу отметили Шандора Беркеши, работавшего над фильмом Алены Званцовой «День недели – любой».

Награда за лучший сценарий досталась дебютному фильму Виктории Мокеровой «Чувства», за эту же работу приз за лучшую женскую роль получила актриса Ёла Санько.

3-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» проходил в Москве с 1 по 7 декабря. В жюри входили актеры Антон Филипенко и Ирина Розанова, режиссеры и сценаристы Любовь Львова и Сергей Тарамаев, председателем жюри был продюсер Сергей Титинков.
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Комедия «Операция "Холодно"» стала триумфатором 3-го фестиваля «Зимний» фотографии
Комедия «Операция "Холодно"» стала триумфатором 3-го фестиваля «Зимний» фотографии
Комедия «Операция "Холодно"» стала триумфатором 3-го фестиваля «Зимний» фотографии
Комедия «Операция "Холодно"» стала триумфатором 3-го фестиваля «Зимний» фотографии
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