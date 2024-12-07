Комедия «Операция "Холодно"» стала триумфатором 3-го фестиваля «Зимний»

Новогодняя комедия Данила Иванова «Операция "Холодно"» стала триумфатором 3-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний», который сегодня завершился в московском кинотеатре «Художественный».
фото: "Операция "Холодно"
Фильм Иванова про одно не самое удавшееся похищение чиновника комитета по охране культурного наследия заснеженного Заборска получила сразу три приза – за лучший фильм, режиссуру и актерскую работу Антона Кузнецова, который сыграл в «Операции "Холодно"» незадачливого полицейского.
обсуждение >>