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Хоррор «Улыбка» обзаведется третьей частью

8 декабря
2024 год

Новости кино >>
8 декабря 2024
«Улыбка» получит третью часть. Съемки продолжения начнутся в грядущем году, уточняет World of Reel.

Хоррор «Улыбка» обзаведется третьей частью

Режиссерское кресло вновь займет автор хоррор-серии Паркер Финн, который также отвечает и за сценарий.

Оригинал, вышедший в 2022-м, заработал 217 млн долларов при бюджете в $17 млн. В ленте рассказывалось про доктора Роуз Коттер, которая после того, как стаоа свидетелем жуткого инцидента с пациентом, начинает переживать необъяснимые пугающие события. Чтобы выжить и вырваться из новой ужасающей реальности, героиня должна встретиться со своим тревожным прошлым. Премьера сиквела с Наоми Скотт состоялась этой осенью — фильм собрал в мировом прокате $137 млн.
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