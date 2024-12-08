Хоррор «Улыбка» обзаведется третьей частью

«Улыбка
» получит третью часть. Съемки продолжения начнутся в грядущем году, уточняет World of Reel
.
Режиссерское кресло вновь займет автор хоррор-серии Паркер Финн
, который также отвечает и за сценарий.
Оригинал, вышедший в 2022-м, заработал 217 млн долларов при бюджете в $17 млн. В ленте рассказывалось про доктора Роуз Коттер, которая после того, как стаоа свидетелем жуткого инцидента с пациентом, начинает переживать необъяснимые пугающие события. Чтобы выжить и вырваться из новой ужасающей реальности, героиня должна встретиться со своим тревожным прошлым. Премьера сиквела
с Наоми Скотт
состоялась этой осенью — фильм собрал в мировом прокате $137 млн.
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