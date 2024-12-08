Объявлены лауреаты 37-го европейского «Оскара»

Объявлены лауреаты 37-й церемонии вручения наград Европейской киноакадемии, состоявшейся в швейцарском городе Люцерн. Триумфатором стал криминальный мюзикл Жака Одиара «Эмилия Перес». Об этом сообщается на сайте премии.
фото: кадр из фильма «Эмилия Перес»
Ленте Одиара вручили пять статуэток: за лучший фильм, постановку, сценарий, женскую роль Карлы Софии Гаскон и монтаж. Картина, впервые показанная на фестивале в Каннах, повествует о квалифицированном адвокате Рите в исполнении Зои Салданьи. Она работает в крупной мексиканской компании, где использует свои юридические навыки для обслуживания крупной фирмы, которая больше заинтересована в отмывании денег от преступников, чем в служении правосудию. Неожиданно Рита получает интригующее предложение, от которого трудно отказаться. Грозный босс картеля Хуан Дель Монте (Гаскон) хочет выйти из своего криминального бизнеса и исчезнуть навсегда, для чего он решил сменить пол. Именно Рита должна ему помочь.
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