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Объявлены лауреаты 37-го европейского «Оскара»

8 декабря
2024 год

Новости кино >>
8 декабря 2024
Объявлены лауреаты 37-й церемонии вручения наград Европейской киноакадемии, состоявшейся в швейцарском городе Люцерн. Триумфатором стал криминальный мюзикл Жака Одиара «Эмилия Перес». Об этом сообщается на сайте премии.

Объявлены лауреаты 37-го европейского «Оскара»
фото: кадр из фильма «Эмилия Перес»

Ленте Одиара вручили пять статуэток: за лучший фильм, постановку, сценарий, женскую роль Карлы Софии Гаскон и монтаж. Картина, впервые показанная на фестивале в Каннах, повествует о квалифицированном адвокате Рите в исполнении Зои Салданьи. Она работает в крупной мексиканской компании, где использует свои юридические навыки для обслуживания крупной фирмы, которая больше заинтересована в отмывании денег от преступников, чем в служении правосудию. Неожиданно Рита получает интригующее предложение, от которого трудно отказаться. Грозный босс картеля Хуан Дель Монте (Гаскон) хочет выйти из своего криминального бизнеса и исчезнуть навсегда, для чего он решил сменить пол. Именно Рита должна ему помочь.

Среди мультфильмов победу одержал «Поток» Гинтса Зилбалодиса. Открытием года названа драма Хальвдана Ульмана Тенделя «Арман». Лента «Нет другой земли» удостоена европейского «Оскара» как неигровой фильм года. Абу Сангаре, сыгравший в «Истории Сулеймана», получил награду как лучший актер. У «Субстанции» призы за операторскую работу и спецэффекты. Виму Вендерсу и Изабелле Росселлини вручили почетные награды за вклад в европейское и мировое кино соответственно.
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