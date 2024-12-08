Зак Брафф и Дональд Фейсон воскресят «Клинику»

«Клиника
» получит перезапуск от телеканала ABC и студии 20th Century Television, сообщает Deadline
.
За создание обновленной версии медицинского ситкома отвечает автор оригинала Билл Лоуренс
. Поговаривают, что к своим ролям вернутся звезды популярного комедийного шоу Зак Брафф
, Дональд Фейсон
, Джон Си Макгинли
и Сара Чок
. Остается только гадать, о чем они будут шутить в современных реалиях, где царят политкорректность и толерантность.
«Клиника», шедшая на NBC с 2001-го по 2010 год, рассказывала о стажере Джоне Дориане (Брафф), который проходит практику в кардиологическом госпитале «Святое сердце». Вместе с другом Крисом (Фейсон) он обучается здесь не только медицине, клиника — замечательная школа жизни, любви и дружбы.
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