Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Зак Брафф и Дональд Фейсон воскресят «Клинику»

8 декабря
2024 год

Новости кино >>
8 декабря 2024
«Клиника» получит перезапуск от телеканала ABC и студии 20th Century Television, сообщает Deadline.

Зак Брафф и Дональд Фейсон воскресят «Клинику»
фото: deadline.com

За создание обновленной версии медицинского ситкома отвечает автор оригинала Билл Лоуренс. Поговаривают, что к своим ролям вернутся звезды популярного комедийного шоу Зак Брафф, Дональд Фейсон, Джон Си Макгинли и Сара Чок. Остается только гадать, о чем они будут шутить в современных реалиях, где царят политкорректность и толерантность.

«Клиника», шедшая на NBC с 2001-го по 2010 год, рассказывала о стажере Джоне Дориане (Брафф), который проходит практику в кардиологическом госпитале «Святое сердце». Вместе с другом Крисом (Фейсон) он обучается здесь не только медицине, клиника — замечательная школа жизни, любви и дружбы.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Быть Заком Браффом. Звезде «Клиники» – 45 лет
персоны
Зак БраффБилл ЛоуренсДжон Си МакГинлиДональд ФейсонСара Чок
фильмы
Клиника

анонс

Скорбим

Татьяна Ермолаева
6 декабря ушла из жизни актриса Татьяна Ермолаева.
Виктор Азеев
4 декабря ушёл из жизни режиссёр-мультипликатор Виктор Азеев.
Вера Рызванович
4 декабря ушла из жизни оперная певица Вера Рызванович.

День рождения >>

Лев Борисов
Юра Борисов
Светлана Брюханова
Елена Валюшкина
Марина Голуб
Фёдор Гуринец
Артём Михалков
Евгений Стеблов
Алиса Фрейндлих
Ким Бэсингер
Дэвид Кэррадайн
Доминик Монахэн
Анна-София Робб
Йен Сомерхалдер
Тери Хэтчер
Максимилиан Шелл
все родившиеся 8 декабря >>

Афиша кино >>

Амадей
историческая драма
США, 1984
Тогда. Сейчас. Потом
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2024
Операция «Кровавая охота»
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Мой сосед — монстр
комедия, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Пятница 13-е. Новая глава
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Белл-Лейк. Озеро демонов
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Лесные спасатели
детский фильм, музыкальный фильм, приключения, экранизация
Бельгия, Люксембург, Нидерланды, 2024
На расстоянии удара
боевик, спортивный фильм
США, 2024
Баба Яга спасает Новый год
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2024
Дева Мария: Мать Христа
боевик, триллер
Великобритания, 2024
Мне тебя обещали
драма, триллер
Казахстан, 2023
Одна дома. Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram