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Съемки сериала про Гарри Поттера намечены на лето 2025 года

8 декабря
2024 год

Новости кино >>
8 декабря 2024
Стало известно, когда начнутся съемки сериала HBO и Warner Bros. по «Гарри Поттеру» Джоан Роулинг. Согласно THR, они намечены на лето 2025 года.

Съемки сериала про Гарри Поттера намечены на лето 2025 года
фото: deadline.com

По словам режиссера и исполнительного продюсера шоу Марка Майлода, в кастинге на главные роли Гарри, Рона и Гермионы приняло участие более 32 тысяч детей. Создателем сериала также числится сценаристка Франческа Гардинер. Премьера состоится не раньше 2026-го.

По информиации Deadline, на роль Альбуса Дамблдора пробовались Марк Райлэнс и Марк Стронг, Северуса Снегга предложили сыграть Паапе Эссьеду, Бретта Голдстина видят в качестве лесничего Рубеуса Хагрида, а Шэрон Хорган и Рэйчел Вайс могут выбрать для воплощения образа профессора трансфигурации Минервы Макгонагалл.
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