Съемки сериала про Гарри Поттера намечены на лето 2025 года

Стало известно, когда начнутся съемки сериала HBO и Warner Bros. по «Гарри Поттеру
» Джоан Роулинг
. Согласно THR
, они намечены на лето 2025 года.
По словам режиссера и исполнительного продюсера шоу Марка Майлода
, в кастинге на главные роли Гарри, Рона и Гермионы приняло участие более 32 тысяч детей. Создателем сериала также числится сценаристка Франческа Гардинер. Премьера состоится не раньше 2026-го.
По информиации Deadline
, на роль Альбуса Дамблдора пробовались Марк Райлэнс
и Марк Стронг
, Северуса Снегга предложили сыграть Паапе Эссьеду
, Бретта Голдстина
видят в качестве лесничего Рубеуса Хагрида, а Шэрон Хорган
и Рэйчел Вайс
могут выбрать для воплощения образа профессора трансфигурации Минервы Макгонагалл.
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