Юра Борисов стал лучшим актером второго плана по версии кинокритиков Лос-Анджелеса

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Клим Шипенко, Алексей Нужный и Михаил Локшин стали самыми кассовыми режиссерами года

8 декабря

Съемки сериала про Гарри Поттера намечены на лето 2025 года

В кастинге на главные роли Гарри, Рона и Гермионы приняло участие более 32 тысяч детей