Юра Борисов стал лучшим актером второго плана по версии кинокритиков Лос-Анджелеса

«Анора» также была признана лучшим фильмом, а Майки Мэдисон и Марианна Жан-Батист («Суровая правда») стали лучшими актрисами. Ассоциация кинокритиков вручает по две актерских награды в каждой категории, так как было решено отказаться от разделения номинаций по гендерному признаку.
Лучшим режиссером назвали Мохаммада Расулофа, снявшего «Семя священного инжира». За сценарий отметили работу Джесси Айзенберга «Настоящая боль». В анимационной категории победил фильм «Течение» режиссера Гинтс Зильбалодис. За операторскую работу наградили картину «Мальчишки из "Никеля"».
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