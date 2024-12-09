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Юра Борисов стал лучшим актером второго плана по версии кинокритиков Лос-Анджелеса

9 декабря
2024 год

Новости кино >>
9 декабря 2024
Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA) объявила лауреатов своей премии. Юра Борисов, сыгравший в «Аноре» Шона Бэйкера, стал лучшим актером второго плана. Награду он разделил с Кираном Калкином, которого отметили за роль в трагикомедии Джесси Айзенберга «Настоящая боль». Полный список победителей доступен на сайте организации.

Юра Борисов стал лучшим актером второго плана по версии кинокритиков Лос-Анджелеса
фото: кадр из «Аноры»

«Анора» также была признана лучшим фильмом, а Майки Мэдисон и Марианна Жан-БатистСуровая правда») стали лучшими актрисами. Ассоциация кинокритиков вручает по две актерских награды в каждой категории, так как было решено отказаться от разделения номинаций по гендерному признаку.

Лучшим режиссером назвали Мохаммада Расулофа, снявшего «Семя священного инжира». За сценарий отметили работу Джесси Айзенберга «Настоящая боль». В анимационной категории победил фильм «Течение» режиссера Гинтс Зильбалодис. За операторскую работу наградили картину «Мальчишки из "Никеля"».
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обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   9.12.2024 - 11:05
Борисов вышел на новый уровень, молодец. Правда я не очень понимаю такого восхищения фильмом, мне он лично не сильно понравился по сюжету. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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