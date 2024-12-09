Клим Шипенко, Алексей Нужный и Михаил Локшин стали самыми кассовыми режиссерами года

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Юра Борисов стал лучшим актером второго плана по версии кинокритиков Лос-Анджелеса

8 декабря

Съемки сериала про Гарри Поттера намечены на лето 2025 года

В кастинге на главные роли Гарри, Рона и Гермионы приняло участие более 32 тысяч детей