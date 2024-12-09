Клим Шипенко, Алексей Нужный и Михаил Локшин стали самыми кассовыми режиссерами года. Портал Кино-Театр.Ру при партнерстве с Inc. Russia проанализировал итоги российского кинопроката, определив, фильмы каких жанров россияне смотрели чаще всего, кто создавал и продюсировал самые успешные проекты и какие актеры в них снимались.
фото: Кино-Театр.Ру
Для анализа был выбран период с 2 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Такой период решено было взять для того, чтобы исключить влияние предстоящей новогодней «битвы» фильмов, и сосредоточиться на анализе ключевых тенденций, формировавших прокат в течение года. Аналитики платформы опирались на данные системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), а также информацию, предоставленную пиар-службами.
Самые кассовые жанры
Всего за это время в прокат вышло 755 фильмов, из них российских было более 220, суммарно отечественные ленты собрали около 27 млрд рублей. По мнению аналитиков Кино-Театр.Ру, российская киноиндустрия демонстрирует заметные изменения. Зритель становится более открытым к новому: наряду с комедиями (за год их было выпущено 56), драмами (45) и анимацией (44), в прокат выходили фэнтези (6), биографии (8), приключения (12) и документальные ленты (19). Если рассматривать жанры в контексте кассовых сборов, в общем объеме продолжают лидировать комедии. Тем не менее в первой двадцатке есть и приключения, и драмы, и фантастика, и мультфильмы, и боевики.
Сохраняется тренд на экранизации. Так, в топе по сборам оказались экранизации романов Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», Александра Пушкина «Онегин», а также повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Кроме того, зрители высоко оценили адаптации сказок Ганса Христиана Андерсена «Огниво» и Братьев Гримм «Бременские музыканты», правда, здесь литературные произведения только частично взяты за основу. Документальному кино следует также уделить особое внимание, так как этот жанр набирает все большую популярность, и, как показывают сборы, зрители готовы смотреть документальные фильмы на большом экране. Например, фильм «Огненный лис» собрал около 97 млн рублей, став самым кассовым российским фильмом о природе.
«Как профильное издание мы решили внимательно изучить тенденции в российском кинотеатральном прокате, анализируя кассовые сборы и выявляя ключевые закономерности. Наш анализ показывает, что российская киноиндустрия демонстрирует заметные изменения. Зритель становится более открытым к новому: наряду с лидирующими жанрами — комедиями, драмами и анимацией — набирают популярность биографии, приключения, фэнтези, и особенно документалистика. Успех "Огненного лиса" подтвердил, что качественные документальные фильмы могут быть коммерчески успешными и привлекать широкую аудиторию. В числе успешных российских режиссеров появились новые имена. Например, Аскар Узабаев, который выпустил сразу два кассовых фильма за год. Отдельного внимания заслуживает и тренд на экранизации, которые все чаще входят в топ проката. Отечественная индустрия становится все более многогранной, укрепляя свои позиции как среди постоянных зрителей, так и привлекая новую аудиторию. Мы продолжим фиксировать эти достижения и анализировать, как развивается российское кино», — отметил главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
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