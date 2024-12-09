Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Клим Шипенко, Алексей Нужный и Михаил Локшин стали самыми кассовыми режиссерами года

9 декабря
2024 год

Новости кино >>
9 декабря 2024
Клим Шипенко, Алексей Нужный и Михаил Локшин стали самыми кассовыми режиссерами года. Портал Кино-Театр.Ру при партнерстве с Inc. Russia проанализировал итоги российского кинопроката, определив, фильмы каких жанров россияне смотрели чаще всего, кто создавал и продюсировал самые успешные проекты и какие актеры в них снимались.

Клим Шипенко, Алексей Нужный и Михаил Локшин стали самыми кассовыми режиссерами года
фото: Кино-Театр.Ру

Для анализа был выбран период с 2 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Такой период решено было взять для того, чтобы исключить влияние предстоящей новогодней «битвы» фильмов, и сосредоточиться на анализе ключевых тенденций, формировавших прокат в течение года. Аналитики платформы опирались на данные системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), а также информацию, предоставленную пиар-службами.

Самые кассовые жанры

Всего за это время в прокат вышло 755 фильмов, из них российских было более 220, суммарно отечественные ленты собрали около 27 млрд рублей. По мнению аналитиков Кино-Театр.Ру, российская киноиндустрия демонстрирует заметные изменения. Зритель становится более открытым к новому: наряду с комедиями (за год их было выпущено 56), драмами (45) и анимацией (44), в прокат выходили фэнтези (6), биографии (8), приключения (12) и документальные ленты (19). Если рассматривать жанры в контексте кассовых сборов, в общем объеме продолжают лидировать комедии. Тем не менее в первой двадцатке есть и приключения, и драмы, и фантастика, и мультфильмы, и боевики.

Сохраняется тренд на экранизации. Так, в топе по сборам оказались экранизации романов Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», Александра Пушкина «Онегин», а также повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Кроме того, зрители высоко оценили адаптации сказок Ганса Христиана Андерсена «Огниво» и Братьев Гримм «Бременские музыканты», правда, здесь литературные произведения только частично взяты за основу. Документальному кино следует также уделить особое внимание, так как этот жанр набирает все большую популярность, и, как показывают сборы, зрители готовы смотреть документальные фильмы на большом экране. Например, фильм «Огненный лис» собрал около 97 млн рублей, став самым кассовым российским фильмом о природе.

Самые кассовые режиссеры

В топ-10 самых кассовых режиссеров года вошли Клим Шипенко с его «Холопом 2», который собрал 3,8 млрд рублей, Алексей Нужный с «Бременскими музыкантами», касса которых перевалила за 3 млрд рублей, Михаил Локшин, чья экранизация «Мастера и Маргариты» принесла 2,3 млрд рублей, Юрий ХмельницкийЛед 3» собрал 1,8 млрд рублей) и Аскар Узабаев, у которого за это время вышли сразу два фильма – «Теща» и «Руки Вверх!», совместно они принесли 1,6 млрд рублей. Также в десятке – Александр Андрющенко («Сто лет тому вперед», 1,5 млрд рублей), Александр Войтинский («Огниво», 1,2 млрд рублей), Илья УчительЛетучий корабль», 1,1 млрд рублей), Константин ФеоктистовТри богатыря и Пуп Земли», 1,1 млрд рублей) и Сарик Андреасян («Онегин» и «Мужское слово», суммарно 0,8 млрд рублей).

Самыми плодовитыми отечественными режиссерами, у которых за год вышло сразу три фильма, оказались Владимир КоттНепослушники», «Обе две» и «Культурная комедия»), Василий РовенскийВеликолепная пятерка», «Новогодний шеф» и «Большое путешествие. Вокруг света»), Андрей БогатыревБаба Мороз и тайна Нового года», «Легенда о Самбо» и «Золото Умальты») и Анарио МамедовБар МоскваЧики», «Мое любимое привидение» и «Одна дома»).

Клим Шипенко, Алексей Нужный и Михаил Локшин стали самыми кассовыми режиссерами года
фото: кадр из фильма «Одна дома»

«Как профильное издание мы решили внимательно изучить тенденции в российском кинотеатральном прокате, анализируя кассовые сборы и выявляя ключевые закономерности. Наш анализ показывает, что российская киноиндустрия демонстрирует заметные изменения. Зритель становится более открытым к новому: наряду с лидирующими жанрами — комедиями, драмами и анимацией — набирают популярность биографии, приключения, фэнтези, и особенно документалистика. Успех "Огненного лиса" подтвердил, что качественные документальные фильмы могут быть коммерчески успешными и привлекать широкую аудиторию. В числе успешных российских режиссеров появились новые имена. Например, Аскар Узабаев, который выпустил сразу два кассовых фильма за год. Отдельного внимания заслуживает и тренд на экранизации, которые все чаще входят в топ проката. Отечественная индустрия становится все более многогранной, укрепляя свои позиции как среди постоянных зрителей, так и привлекая новую аудиторию. Мы продолжим фиксировать эти достижения и анализировать, как развивается российское кино», — отметил главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

Самые активные продюсеры и актеры

Среди самых активных продюсеров — Георгий Шабанов, который был задействован сразу в 11 фильмах, Вадим Верещагин, Сарик и Гевонд Андреасяны работали над 8 разными лентами, а Антон Златопольский, Максим Рогальский, Илья Шувалов и Георгий Малков выпустили по 7 фильмов.

Самыми востребованными актерами за этот период были Алексей Розин (9 ролей, одна из них в «Мастере и Маргарите»), Ян Цапник (7 ролей, был в касте «Огнива»). Шесть ролей за год удалось сыграть Роману Курцыну («Бременские музыканты») и Никите Кологривому (самый кассовый фильм с его участием – «Возвращение попугая Кеши», собрал в прокате около 144 млн рублей). По пять ролей у Аглаи Тарасовой («Холоп 2», «Теща»), Константина Хабенского («Бременские музыканты», «Сто лет тому вперед»), Виктории Исаковой («Сто лет тому вперед»), Юрия Кузнецова («Огниво»), Анны Уколовой («Летучий корабль», «Теща»), Павла Прилучного (больше всего собрал «Водитель-олигарх» — 319 млн руб.), Алексея Шевченкова (самый коммерчески успешный — «Позывной "Пассажир"», 131 млн, руб.), Владимира Сычева (самый кассовый фильм с его участием — «Любовь зла», 37 млн руб.) и Михаила Тарабукина (появился в «Битве пап», кассовые сборы 36 млн рублей.)

Среди сценаристов лидерами по числу выпущенных фильмов стали Гайк Асатрян, который также был креативным продюсером ряда проектов и написавший сценарии двух частей «Манюни» (суммарно их касса составила более 566 млн рублей), Юлия Лемарк (самым коммерчески успешным стал фильм по ее сценарию «Новогодний ол инклюзив», собравший около 60 млн рублей) и Инга КиркижМалышарики. День Рождения», 30,1 млн рублей).

Самой насыщенной датой для российского проката стало 17 октября 2024 года — в этот день вышло сразу восемь отечественных фильмов.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Иван Беляев (Москва)   9.12.2024 - 14:42
Огненный лис - крутейшее кино, смотрели всей семьей и все советовали! Больше бы таких документалок читать далее>>
№ 1
Igor D.88   9.12.2024 - 14:34
Зрители сделали популярным фильмом Мастер и Маргариту, пошли посмотреть что сняли. По итогу плевались)) А касса готова, и интерес огромный. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Аскар Узабаев: «В самом начале меня очень сильно удивило, что в кино почти нет музыки»
Сарик Андреасян: «Мне вообще плевать на критику»
Владимир Котт: «Смех и слезы – это и есть наша эмоциональная российская скрепа»
Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года
персоны
Гевонд АндреасянСарик АндреасянАлександр АндрющенкоГайк АсатрянАндрей БогатыревВадим ВерещагинАлександр ВойтинскийАнтон ЗлатопольскийВиктория ИсаковаИнга КиркижНикита КологривыйВладимир КоттЮрий КузнецовРоман КурцынЮлия ЛемаркМихаил ЛокшинГеоргий МалковАнарио МамедовАлексей НужныйПавел ПрилучныйЖан ПросяновВасилий РовенскийМаксим РогальскийАлексей РозинВладимир СычёвМихаил ТарабукинАглая ТарасоваАскар УзабаевАнна УколоваИлья УчительКонстантин ФеоктистовКонстантин ХабенскийЮрий Хмельницкий (II)Ян ЦапникГеоргий ШабановАлексей ШевченковКлим ШипенкоИлья Шувалов
фильмы
Баба Мороз и тайна Нового ГодаБар МоскваЧикиБитва папБольшое путешествие. Вокруг светаБременские музыкантыВеликолепная пятеркаВодитель-олигархВозвращение попугая КешиЗолото УмальтыКультурная комедияЛегенда о СамбоЛетучий корабльЛёд-3Любовь злаМалышарики. День рожденияМанюня. Веселье продолжаетсяМастер и МаргаритаМоё любимое привидениеМужское словоНепослушникиНовогодний ол инклюзивНовогодний шефОбе двеОгненный лисОгнивоОдна домаОнегинПозывной «Пассажир»Руки вверхСто лет тому вперёдТёщаТри Богатыря и пуп землиХолоп-2

анонс

Скорбим

Олег Руденко-Травин
6 декабря ушёл из жизни актёр Олег Руденко-Травин.
Татьяна Ермолаева
6 декабря ушла из жизни актриса Татьяна Ермолаева.
Виктор Азеев
4 декабря ушёл из жизни режиссёр-мультипликатор Виктор Азеев.
Вера Рызванович
4 декабря ушла из жизни оперная певица Вера Рызванович.

День рождения >>

Игорь Ботвин
Ирина Бякова
Екатерина Варнава
Тимофей Каратаев
Татьяна Кравченко
Сергей Марин
Зоряна Марченко
Антон Феоктистов
Юрий Шибанов
Стефан Данаилов
Джуди Денч
Кирк Дуглас
Джон Кассаветис
Джон Малкович
Майкл Нури
Дуглас Фербенкс-мл.
все родившиеся 9 декабря >>

Афиша кино >>

Амадей
историческая драма
США, 1984
Тогда. Сейчас. Потом
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2024
Операция «Кровавая охота»
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Мой сосед — монстр
комедия, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Пятница 13-е. Новая глава
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Белл-Лейк. Озеро демонов
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Лесные спасатели
детский фильм, музыкальный фильм, приключения, экранизация
Бельгия, Люксембург, Нидерланды, 2024
На расстоянии удара
боевик, спортивный фильм
США, 2024
Баба Яга спасает Новый год
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2024
Дева Мария: Мать Христа
боевик, триллер
Великобритания, 2024
Мне тебя обещали
драма, триллер
Казахстан, 2023
Одна дома. Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен