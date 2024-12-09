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«Не только хорошо для планеты, но и экономически выгодно»: эксперты обсудили экологичное кинопроизводство

9 декабря
2024 год

Новости кино >>
9 декабря 2024
Ведущие эксперты в области устойчивого кинопроизводства, представители съемочных групп и представители благотворительного фонда «Заповедное Посольство» обсудили экологичное кинопроизводство в рамках круглого стола «"Зеленый экран": итоги и перспективы экологичного кино», посвященного итогам одноименного экологического киноконкурса.

«Не только хорошо для планеты, но и экономически выгодно»: эксперты обсудили экологичное кинопроизводство
фото: соцсети конкурса

Как уточняет пресс-служба мероприятия, модератором выступила руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области и продюсер проекта «Зеленый экран» Светлана Солдатова, которая и открыла обсуждение. Свою концепцию устойчивого кинопроизводства представила Мария Кушниренко, основательница компании Sister Mary и эксперт по экологичному кинопроизводству. Она также рассказала о создании проекта «Зеленый экран» и калькулятора углеродного следа «Кладония»: «Мы проделали невероятную работу за последние два года, предоставив базовый инструментарий для реализации экологичных практик на съемках. Калькулятор "Кладония" (в формате чек-листа) и Руководство по зеленым съемкам (справочник) помогут вам на всех этапах создания фильма. Мы надеемся, что "Зеленый экран" станет мощным стимулом для развития экологичного кино в России».

Участники поделились опытом использования калькулятора «Кладония» на разных этапах производства. Продюсер фильма «Мой Север» Денис Филюков отметил необходимость привлечения специалистов по зеленым съемкам: «После заполнения калькулятора я понял, что на следующем проекте мне нужен специалист, который подготовит команду на этапе читки сценария и подготовке к съемкам еще до начала процесса. Я бы с удовольствием пригласил такого специалиста на будущий проект». В свою очередь, режиссер фильмов «Дельные люди. Арктика» и «Ленин наоборот» Никита Чисников подчеркнул важность учета региональных особенностей: «В Мурманске важно понимать и поддерживать природу. Поскольку я сам родом из Мурманска, мы интуитивно придерживались принципов бережного отношения к природе, используя небольшую команду с дублирующими функциями». Певица Варвара Видо обратила внимание на экономическую и экологическую эффективность привлечения местных специалистов: «Привлечение местных специалистов сокращает расходы, выбросы CO2, и обеспечивает более бережное отношение к природе, так как местные жители лучше знают особенности региона».

Исполнительный продюсер фильма «Белый пароход» Марина Чашник поделилась своими впечатлениями от сотрудничества с эко-супервайзерами: «Сначала работа с эко-супервайзерами показалась сложной и дорогостоящей. Однако в итоге это не только сфокусировало статьи бюджета, но и принесло реальную экономию. Важно подчеркнуть, что экологичное производство — это не только хорошо для планеты, но часто и экономически выгодно». А продюсер картины Янна Буряк отметила сплочение команды благодаря экологическому подходу.

«Не только хорошо для планеты, но и экономически выгодно»: эксперты обсудили экологичное кинопроизводство
фото: кадр из фильма «Белый пароход»

Режиссер «Белого парохода» Инга Шепелева также подчеркнула важность бережного отношения к уникальным природным локациям: «Для нас это был первый опыт, и я надеюсь, что подобные практики будут внедряться на более высоком уровне. Инициативы в этой области очень важны, и массовое внедрение экологичных технологий в кинопроизводстве — это прекрасная перспектива».

Директор по развитию благотворительного фонда «Заповедное Посольство» Ксения Гаспарян отметила важность образовательной роли кино в вопросах экологии: «Экологичный образ жизни — это не просто тренд, а необходимый кодекс современного человека. Экология — это наука о взаимодействии живой и неживой природы, и вопрос экологической ответственности касается выживания нашего вида и будущих поколений. Мы стремимся уменьшить наш экологический след, чтобы обеспечить себе и потомкам условия для жизни». Продюсер Жан Просянов также выразил надежду на сотрудничество с киношколами для проведения лекций по тематике устойчивого кинопроизводства.

Участники круглого стола пришли к общему мнению о необходимости дальнейшего развития программы «Зеленый экран» для популяризации экологичных практик в киноиндустрии и формирования экологического сознания у зрителей. Конкурс «Зеленый экран», по мнению участников, может стать отправной точкой для внедрения экологических практик в киноиндустрию на постоянной основе.
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