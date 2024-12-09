Юра Борисов
номинирован на «Золотой глобус» как лучший актер второго плана за роль в «
Аноре
». Впервые в истории премии на награду претендует российский актер. Конкуренцию Борисову в его категории составляют
Киран Калкин
(«
Настоящая боль
»),
Эдвард Нортон
(«
Совершенный незнакомец
»),
Гай Пирс
(«
Бруталист
»),
Джереми Стронг
(«
Ученик. Восхождение Трампа
») и
Дензел Вашингтон
(«
Гладиатор 2
»). Всех номинантов можно найти на
сайте
премии.
фото: Кадр из «Аноры»
На приз за лучшую женскую роль второго плана претендуют
Селена Гомес
(«
Эмилия Перес
»),
Ариана Гранде
(«
Злая
»),
Фелисити Джонс
(«Бруталист»),
Маргарет Куэлли
(«
Субстанция
»),
Изабелла Росселлини
(«
Конклав
») и
Зои Салдана
(«
Эмилия Перес
»).
В номинации «Лучший фильм (драма)» заявлены «Бруталист», «Совершенный незнакомец», «Конклав», «
Дюна: Часть вторая
», «Мальчишки из "Никеля"» и «5 сентября». В категории «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» за награду поборются «Анора», «
Претенденты
», «Эмилия Перес», «Настоящая боль», «Субстанция» и «Злая». Среди режиссеров за главный поборются
Жак Одиар
(«Эмилия Перес»),
Шон Бэйкер
(«Анора»),
Эдвард Бергер
(«Бруталист»),
Брэди Корбет
(«Бруталист»),
Корали Фаржа
(«Субстанция») и
Паял Кападиа
(«
Все, что нам кажется светом
»). В номинации «Лучший сценарий» представлены «Эмилия Перес», «Анора», «Бруталист», «Настоящая боль», «Субстанция» и «Конклав».
В основных актерских номинациях в драматическом жанре заявлены
Эдриан Броуди
(«Бруталист»),
Тимоти Шаламе
(«Совершенный незнакомец»),
Дэниел Крейг
(«Квир»),
Колман Доминго
(«
Синг Синг
»),
Рэйф Файнс
(«Конклав»),
Себастиан Стэн
(«Ученик. Восхождение Трампа»),
Памела Андерсон
(«
Шоугерл
»),
Анджелина Джоли
(«
Мария
»),
Николь Кидман
(«
Плохая девчонка
»),
Тильда Суинтон
(«
Комната по соседству
»),
Фернанда Торрес
(«
Я все еще здесь
») и
Кейт Уинслет
(«
Великая
»).
фото: Кадр из фильма «Великая»
В комедийном жанре или мюзикле на звание лучшего актера или актрисы претендуют
Джесси Айзенберг
(«Настоящая боль»),
Хью Грант
(«
Еретик
»),
Габриэль Лабелль
(«
Субботний вечер
»),
Джесси Племонс
(«
Виды доброты
»),
Глен Пауэлл
(«
Я не киллер
»), Себастиан Стэн («
Другой человек
»),
Эми Адамс
(«
Ночная сучка
»),
Синтия Эриво
(«Злая»), Карла Гаскон («Эмилия Перес»),
Майки Мэдисон
(«Анора»),
Деми Мур
(«Субстанция») и
Зендея
(«Претенденты»).
В категории «Лучший фильм на иностранном языке» представлены «Все, что нам кажется светом», «Эмилия Перес», «
Девушка с иглой
», «Я все еще здесь», «
Семя священного инжира
» и «
Горная невеста
». На звание лучшего анимационного фильма претендуют «
Поток
», «
Головоломка 2
», «
Мемуары улитки
», «
Уоллес и Громит: самая дикая месть
» и «
Дикий робот
». В категории «Кинематографические и кассовые достижения» представлены «
Чужой: Ромул
», «
Битлджус Битлджус
», «
Дэдпул и Росомаха
», «Гладиатор 2», «Головоломка 2», «
Смерч 2
», «Злая» и «Дикий робот».
В категории «Лучший драматический сериал» представлены «
День шакала
», «
Дипломатка
», «
Мистер и миссис Смит
», «
Cегун
», «
Медленные лошади
» и «
Игра в кальмара
». В комедийном жанре за награду поборются проекты «
Начальная школа "Эбботт"
», «
Медведь
», «
Джентльмены
», «
Хитрости
», «
Никто этого не хочет
» и «
Убийства в одном здании
». В номинации «Лучший мини-сериал или телефильм» заявлены «
Олененок
», «
Все совпадения неслучайны
», «
Монстры: История братьев Менендес
», «
Рипли
», «
Пингвин
» и «
Настоящий детектив: Страна ночи
».
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