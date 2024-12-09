Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Анна Здор и Сергей Масленников оказались в альтернативной реальности

9 декабря
2024 год

Новости кино >>
9 декабря 2024
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы «Dомашнего» «Вторая жизнь Веры», главные роли в которой исполнили Анна Здор и Сергей Масленников. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Анна Здор и Сергей Масленников оказались в альтернативной реальности
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету филолог Вера работает в библиотеке заместителем директора по науке. Ни мужа, ни детей у нее нет. Несколько лет назад она прервала беременность от бывшего одноклассника и теперь горько сожалеет об этом. Случайная встреча с цыганкой в корне меняет ее жизнь. Вера переносится в новую реальность: у нее есть муж Николай и сын, она экономист и работает в девелоперской компании любовника Антона – своей первой школьной любви. Вера живет исключительно для себя, пренебрегая чувствами окружающих: подчиненные ее боятся, подруга сторонится, сын – ненавидит, а муж под следствием из-за аферы Антона, которому Вера почему-то не помешала. Теперь она должна исправить ошибки в альтернативной реальности и обрести счастье в своей настоящей жизни.

«Моя героиня достаточно категорична – для Веры существует только черное и белое. Каждая ошибка, даже самая незначительная, для нее приравнивается концу света. Так она относится и к себе, и к окружающим. Альтернативная реальность дает ей возможность посмотреть на себя со стороны. Что-то поменять, что-то сгладить, в чем-то твердо убедиться. А главное – понять, что жизнь имеет разные оттенки и все имеют право на ошибку», — рассказывает Анна Здор.

В проекте также сыграли Платон Подчеваров, Михаил Вихляев, Ева Авеева, Валерия Кот и другие. Режиссером мелодрамы выступил Валентин Донсков.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Анастасия Морозовская и Олег Назаров узнали «Нечаянную правду»
Дарья Белодед и Родион Галюченко запустят «Бумеранг любви»
Янина Третьякова и Владимир Колганов испытают «Шестое чувство»
Анастасия Кравченя и Владимир Колганов сыграли в мелодраме по мотивам «Джейн Эйр»
Ольга Бобкова и Василий Шмаков снялись в мелодраме «Требуется мама в семью с тремя детьми»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Ева АвееваМихаил ВихляевВалентин ДонсковАнна ЗдорВалерия КотСергей Масленников
фильмы
Вторая жизнь Веры

фотографии >>
Анна Здор и Сергей Масленников оказались в альтернативной реальности фотографии
Анна Здор и Сергей Масленников оказались в альтернативной реальности фотографии
Анна Здор и Сергей Масленников оказались в альтернативной реальности фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Халима Ибрагимова
7 декабря ушла из жизни актриса Халима Ибрагимова.
Олег Руденко-Травин
6 декабря ушёл из жизни актёр Олег Руденко-Травин.
Татьяна Ермолаева
6 декабря ушла из жизни актриса Татьяна Ермолаева.

День рождения >>

Игорь Ботвин
Ирина Бякова
Екатерина Варнава
Тимофей Каратаев
Татьяна Кравченко
Сергей Марин
Зоряна Марченко
Антон Феоктистов
Юрий Шибанов
Стефан Данаилов
Джуди Денч
Кирк Дуглас
Джон Кассаветис
Джон Малкович
Майкл Нури
Дуглас Фербенкс-мл.
все родившиеся 9 декабря >>

Афиша кино >>

Амадей
историческая драма
США, 1984
Тогда. Сейчас. Потом
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2024
Операция «Кровавая охота»
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Мой сосед — монстр
комедия, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Пятница 13-е. Новая глава
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Белл-Лейк. Озеро демонов
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Лесные спасатели
детский фильм, музыкальный фильм, приключения, экранизация
Бельгия, Люксембург, Нидерланды, 2024
На расстоянии удара
боевик, спортивный фильм
США, 2024
Баба Яга спасает Новый год
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2024
Дева Мария: Мать Христа
боевик, триллер
Великобритания, 2024
Мне тебя обещали
драма, триллер
Казахстан, 2023
Одна дома. Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен