Анна Здор и Сергей Масленников оказались в альтернативной реальности

По сюжету филолог Вера работает в библиотеке заместителем директора по науке. Ни мужа, ни детей у нее нет. Несколько лет назад она прервала беременность от бывшего одноклассника и теперь горько сожалеет об этом. Случайная встреча с цыганкой в корне меняет ее жизнь. Вера переносится в новую реальность: у нее есть муж Николай и сын, она экономист и работает в девелоперской компании любовника Антона – своей первой школьной любви. Вера живет исключительно для себя, пренебрегая чувствами окружающих: подчиненные ее боятся, подруга сторонится, сын – ненавидит, а муж под следствием из-за аферы Антона, которому Вера почему-то не помешала. Теперь она должна исправить ошибки в альтернативной реальности и обрести счастье в своей настоящей жизни.
«Моя героиня достаточно категорична – для Веры существует только черное и белое. Каждая ошибка, даже самая незначительная, для нее приравнивается концу света. Так она относится и к себе, и к окружающим. Альтернативная реальность дает ей возможность посмотреть на себя со стороны. Что-то поменять, что-то сгладить, в чем-то твердо убедиться. А главное – понять, что жизнь имеет разные оттенки и все имеют право на ошибку», — рассказывает Анна Здор.
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