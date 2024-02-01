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Любовь и торговля: новый трейлер сериала по франшизе «Волчица и пряности»

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Новости кино >>
1 февраля 2024
У финансово-экономического фэнтези «Волчица и пряности: Торговец встречает мудрую волчицу», анонсированного в июле прошлого года, появился второй проморолик. Новая аниме-адаптация ранобэ Исуна Хасэкуры выйдет уже в апреле. Смотрите трейлер ниже — с русскими субтитрами:


Однажды купец Крафт Лоуренс, странствующий по городам средневековой Европы, заезжает в маленькую деревню с золотыми пшеничными полями и попадает на праздник плодородия, где чествуют богиню-волчицу Холо. К своему удивлению, этой же ночью молодой предприниматель обнаруживает обнаженную Холо в повозке. Покровительница урожая сетует, что жители больше её не ценят, как раньше, и просит отвезти в родные северные земли Ёицу. Так начинается захватывающее торговое путешествие Лоуренса и его необычной попутчицы.

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Первый трейлер (у нас – с русскими субтитрами), посвященный встрече Лоуренса и мудрой волчицы, можно посмотреть здесь. Производство ведется на студии PassioneМежвидовые рецензенты», «Гарем рабов в лабиринте другого мира»).

Любовь и торговля: новый трейлер сериала по франшизе «Волчица и пряности»

Во франшизу вернулись уже знакомые сэйю: странствующего негоцианта снова озвучил Дзюн Фукуяма (Лелуш из «Кода Гиасс», метрдотель из «Консьержа универмага «Арктика»), а Холо — Ами Косимидзу (Рюко Матой из «Убей или умри», Пайрин из «Монолога фармацевта»).

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Ранобэ «Волчица и пряности», написанное Исуной Хасэкурой и проиллюстрированное Дзю Аякурой, появилось в 2006 году и завершилось с выходом 17-го тома в июле 2011-го, но затем вернулось с сиквелом «Волчица и пергамент», продолжая радовать поклонников по сей день. Первая экранизация «Волчицы...» вышла в 2008 году стараниями режиссера Такэо ТакахасиИсюра», «Герои шести лепестков») и студии Imagin, а год спустя последовал второй сезон с тем же постановщиком, но производством уже занимались на Brain's BaseДля тебя, Бессмертный», «Пингвиний барабан») и Marvy JackХеллсинг», «Семь смертных грехов: Недовольство Эдинбурга»).

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Волчица и пряностиВолчица и пряности 2Волчица и пряности: Торговец встречает мудрую волчицуГарем рабов в лабиринте другого мираГерои шести лепестковДля тебя, БессмертныйИсюраКод Гиас: Восставший ЛелушКонсьерж универмага «Арктика»Межвидовые рецензентыМонолог фармацевтаПингвиний барабанСемь смертных грехов. Гнев Эдинбурга. Часть 1Убить или быть убитымХеллсинг

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Любовь и торговля: новый трейлер сериала по франшизе «Волчица и пряности» фотографии
Любовь и торговля: новый трейлер сериала по франшизе «Волчица и пряности» фотографии
Любовь и торговля: новый трейлер сериала по франшизе «Волчица и пряности» фотографии
Любовь и торговля: новый трейлер сериала по франшизе «Волчица и пряности» фотографии
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