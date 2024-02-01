Любовь и торговля: новый трейлер сериала по франшизе «Волчица и пряности»

У финансово-экономического фэнтези «Волчица и пряности: Торговец встречает мудрую волчицу
», анонсированного
в июле прошлого года, появился второй проморолик. Новая аниме-адаптация ранобэ Исуна Хасэкуры
выйдет уже в апреле. Смотрите трейлер ниже — с русскими субтитрами:
Однажды купец Крафт Лоуренс, странствующий по городам средневековой Европы, заезжает в маленькую деревню с золотыми пшеничными полями и попадает на праздник плодородия, где чествуют богиню-волчицу Холо. К своему удивлению, этой же ночью молодой предприниматель обнаруживает обнаженную Холо в повозке. Покровительница урожая сетует, что жители больше её не ценят, как раньше, и просит отвезти в родные северные земли Ёицу. Так начинается захватывающее торговое путешествие Лоуренса и его необычной попутчицы.
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Первый трейлер (у нас – с русскими субтитрами), посвященный встрече Лоуренса и мудрой волчицы, можно посмотреть здесь
. Производство ведется на студии Passione
(«Межвидовые рецензенты
», «Гарем рабов в лабиринте другого мира
»).
Во франшизу
вернулись уже знакомые сэйю: странствующего негоцианта снова озвучил Дзюн Фукуяма
(Лелуш из «Кода Гиасс
», метрдотель из «Консьержа универмага «Арктика
»), а Холо — Ами Косимидзу
(Рюко Матой из «Убей или умри
», Пайрин из «Монолога фармацевта
»).
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Ранобэ «Волчица и пряности», написанное Исуной Хасэкурой
и проиллюстрированное Дзю Аякурой
, появилось в 2006 году и завершилось с выходом 17-го тома в июле 2011-го, но затем вернулось с сиквелом «Волчица и пергамент
», продолжая радовать поклонников по сей день. Первая экранизация
«Волчицы...» вышла в 2008 году стараниями режиссера Такэо Такахаси
(«Исюра
», «Герои шести лепестков
») и студии Imagin
, а год спустя последовал второй сезон с тем же постановщиком, но производством уже занимались на Brain's Base
(«Для тебя, Бессмертный
», «Пингвиний барабан
») и Marvy Jack
(«Хеллсинг
», «Семь смертных грехов: Недовольство Эдинбурга
»).
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