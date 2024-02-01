Единственная вечная ценность: трейлер романтической комедии «Природа любви»

В сети появился дублированный трейлер романтической комедии «Природа любви
» режиссёра Моньи Шокри
, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале в 2023 году.
София с легкостью цитирует Платона и Шопенгауэра. Сильвену чинить крыши проще, чем рассуждать о чувствах. Она пьет изысканное вино, он завсегдатай пивного бара. Она преподает теорию любви, а ему интереснее теории заговоров. У этих двоих так мало общего, что они могли бы возненавидеть друг друга. Или влюбиться без памяти.
Роли в картине исполнили Магали Лепин-Блондо
, Пьер-Ив Кардинал
, Франсис-Вильям Реом
, Монья Шокри, Ги Товетт
, Стив Лаплант
, Любна Плайюс
, Мари-Жинетт Ге
, Матьё Барон
и другие.
«Романтические отношения в кино обычно идеализируются
, — считает Монья Шокри. — Социальное окружение редко принимается во внимание. Тем не менее, среда сильно влияет на развитие отношений. Ваши друзья, семья, работа, район, соседи — все это может оказать очень сильное воздействие
».
В российский прокат «Природа любви
» выйдет 22 февраля.
обсуждение >>