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Единственная вечная ценность: трейлер романтической комедии «Природа любви»

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Новости кино >>
1 февраля 2024

В сети появился дублированный трейлер романтической комедии «Природа любви» режиссёра Моньи Шокри, премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале в 2023 году.


София с легкостью цитирует Платона и Шопенгауэра. Сильвену чинить крыши проще, чем рассуждать о чувствах. Она пьет изысканное вино, он завсегдатай пивного бара. Она преподает теорию любви, а ему интереснее теории заговоров. У этих двоих так мало общего, что они могли бы возненавидеть друг друга. Или влюбиться без памяти.

Роли в картине исполнили Магали Лепин-Блондо, Пьер-Ив Кардинал, Франсис-Вильям Реом, Монья Шокри, Ги Товетт, Стив Лаплант, Любна Плайюс, Мари-Жинетт Ге, Матьё Барон и другие.

Единственная вечная ценность: трейлер романтической комедии «Природа любви»

«Романтические отношения в кино обычно идеализируются, — считает Монья Шокри. — Социальное окружение редко принимается во внимание. Тем не менее, среда сильно влияет на развитие отношений. Ваши друзья, семья, работа, район, соседи — все это может оказать очень сильное воздействие».

В российский прокат «Природа любви» выйдет 22 февраля.
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Единственная вечная ценность: трейлер романтической комедии «Природа любви» фотографии
Единственная вечная ценность: трейлер романтической комедии «Природа любви» фотографии
Единственная вечная ценность: трейлер романтической комедии «Природа любви» фотографии
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