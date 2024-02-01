«И нет равных ему»: Кирилл Зайцев летает на гигантской свинье в тизер-трейлере фильма «Финист. Первый богатырь»

В сети появился тизер-трейлер сказочного блокбастера Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь», совместного проекта студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия», при поддержке Фонда кино. Главную роль исполняет Кирилл Зайцев, уточняет пресс-служба ВГТРК.
В центре сюжета — Финист Ясный Сокол (Кирилл Зайцев), самый удалой богатырь Белогорья, самый сильный, самый ловкий и самый красивый. Вместе со своим помощником Мелехой (Сергей Лавыгин) и помолодевшей Бабой Ягой (Юлия Пересильд) Финист отправляется в непростое путешествие в восточные земли, где поймет простую истину — один в поле не воин.
«Я очень люблю создавать сказочный реализм. Это такой жанр, где волшебство случается с реальными людьми. У нас был кастинг на каждую позицию: каждый человек из массовки отсмотрен, утвержден и специально одет. Несмотря на то, что наши герои попадают в абсолютно новую для себя сказочную страну, она оказывается реалистичной: там живут обычные люди, ходят верблюды, павлины и петухи. Эта реалистичность и отличает наш фильм от многих других, созданных в павильонах и с большим количеством компьютерной графики. Поэтому у наших героев засаленные волосы, мокрая и иногда грязная одежда, а окружает их пыльный и реалистичный мир. Фильм будет живым и настоящим», — говорит Дмитрий Дьяченко.
Волшебный восток в фильме снимали в Казахстане. На роль верблюда Джамала был настоящий кастинг. Необходимо было учесть не только яркие внешние данные, но и особенности линьки верблюда из-за разницы климатов на локациях — съемки начинались в декорации в России весной и продолжались летом в Казахстане. Команда успела поработать в абсолютно разных погодных условиях – от 40°C днем до температуры ближе к 0°C на ночных сменах. Съемки проходили на территориях заповедников и национальных парков, где было очень много живности – ядовитые змеи, пауки, скорпионы. На съемочной площадке постоянно дежурил автомобиль реанимации со всеми антидотами, но обошлось без инцидентов.
фото: студия Yellow, Black and White
Под руководством Олега Чемодурова (постановщик трюков) и Роберта Куна (постановщик боевых сцен) Кирилл Зайцев выполнил большую часть трюковых сцен самостоятельно. А всех стражников Анарифа (Федор Добронравов) сыграли профессиональные каскадеры. Всего в фильме участвовали около 300 актеров массовых сцен, которые были тщательно отобраны на этапе кастинга.
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