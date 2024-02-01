Стартовали съемки подросткового сериала «Первый раз» с Алексеем Онеженым и Полиной Гухман

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Мария Куликова поборется за семью в мелодраме «Пока брак не разлучит нас»

1 февраля

«И нет равных ему»: Кирилл Зайцев летает на гигантской свинье в тизер-трейлере фильма «Финист. Первый богатырь»

В кино с 1 января 2025 года