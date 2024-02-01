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Стартовали съемки подросткового сериала «Первый раз» с Алексеем Онеженым и Полиной Гухман

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Новости кино >>
1 февраля 2024
В Москве стартовали съемки нового подросткового сериала «Первый раз» с Алексеем Онеженым и Полиной Гухман. Производством занимаются «Киностудия КИТ» при участии платформ RUTUBE и PREMIER, уточняют в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Стартовали съемки подросткового сериала «Первый раз» с Алексеем Онеженым и Полиной Гухман
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Главный герой Костя — благополучный московский подросток, который, как и все его друзья, переживает, что давно пора стать взрослым и лишиться девственности. И, казалось бы, все складывается удачно, — мама уезжает в отпуск и Косте достается пустая квартира. Но все идет не по плану, — две недели каникул перевернут мир Кости и заставят его повзрослеть гораздо сильнее, чем он мог себе представить.

В сериале также снимаются Иван Добронравов, Егор Абрамов, Маргарита Дьяченкова, Валери Зоидова и другие. Режиссером выступает Антон Мамыкин, участник и победитель российских и международных кинофестивалей, для которого «Первый раз» станет дебютом в формате сериала. Авторами сценария значатся Полина Веденяпина и Серафим Ореханов.
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обсуждение >>
№ 4
Сокельников Иван   1.02.2024 - 18:37
Здесь прям сюжет какого-то "Американского пирога" ахаха Ничего против это темы не имею, но хотелось, чтобы преподнесли всё по доброму, без лишней пошлости читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   1.02.2024 - 18:36
Самый классический первый раз, ну хоть такой. Но в наше время можно было придумать по-оригинальней. читать далее>>
№ 2
Виталий Пекарев   1.02.2024 - 17:31
Ого, не знал, что RUTUBE всё ещё жив. Последний раз, когда туда заходил, то всё очень сильно лагало. Здорово, что платформа развивается) читать далее>>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   1.02.2024 - 17:25
А Полина Гухман теперь везде. Лепят новую звезду-звездульку? читать далее>>
Всего сообщений: 4
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фотографии >>
Стартовали съемки подросткового сериала «Первый раз» с Алексеем Онеженым и Полиной Гухман фотографии
Стартовали съемки подросткового сериала «Первый раз» с Алексеем Онеженым и Полиной Гухман фотографии
Стартовали съемки подросткового сериала «Первый раз» с Алексеем Онеженым и Полиной Гухман фотографии
Стартовали съемки подросткового сериала «Первый раз» с Алексеем Онеженым и Полиной Гухман фотографии
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