Стартовали съемки подросткового сериала «Первый раз» с Алексеем Онеженым и Полиной Гухман

В Москве стартовали съемки нового подросткового сериала «Первый раз» с Алексеем Онеженым и Полиной Гухман. Производством занимаются «Киностудия КИТ» при участии платформ RUTUBE и PREMIER, уточняют в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
Главный герой Костя — благополучный московский подросток, который, как и все его друзья, переживает, что давно пора стать взрослым и лишиться девственности. И, казалось бы, все складывается удачно, — мама уезжает в отпуск и Косте достается пустая квартира. Но все идет не по плану, — две недели каникул перевернут мир Кости и заставят его повзрослеть гораздо сильнее, чем он мог себе представить.
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