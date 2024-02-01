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Мария Куликова поборется за семью в мелодраме «Пока брак не разлучит нас»

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Новости кино >>
1 февраля 2024
В Москве начались съемки мелодрамы «Пока брак не разлучит нас», главные роли в которой исполняют Мария Куликова, Алексей Матошин и Ирина Серова. Телепремьера фильма запланирована в эфире «России», уточняет пресс-служба телеканала.

Мария Куликова поборется за семью в мелодраме «Пока брак не разлучит нас»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

В семье Ольги (Мария Куликова) все складывается безупречно: муж Игорь (Алексей Матошин) руководит крупным производством, у сына от первого брака Данилы появилась любимая девушка Маша, мама Зоя Николаевна (Ирина Серова) с упоением занимается садом. Карьера Ольги тоже идет в гору. Но все меняется, когда на пороге дома появляется мать Игоря – Анна. С этого момента в семье Ольги начинается черная полоса. Трем женщинам из разных поколений – Ольге, Зое Николаевне и Маше – приходится объединиться, чтобы спасти самое важное – семью, карьеру и любовь.

«Съемки в основном пройдут в Москве, но несколько смен будет в ближайшем Подмосковье – в Горках Ленинских. Это абсолютно московская история. Для меня она о том, что как бы жизнь не ставила тебя в тупик, когда "вокруг сплошной мрак", никогда нельзя отчаиваться. Надо остановиться, успокоиться и оглядеться вокруг. И жизнь сама предложит тебе выход. И еще: всегда нужно верить тем, кто тебя действительно любит», — говорит режиссер Сергей Мезенцев.

Также в ролях: Светлана Аманова, Виталий Кудрявцев, Юлия Такшина и другие. За визуальную составляющую отвечают оператор Алексей Шубаков и художник-постановщик Денис Думан. Авторами сценария выступают Аглая Петрова и Александра Калмыкова.
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№ 3
Yanina Sokolova   1.02.2024 - 18:38
Надо больше сюжетов, где главные герои будут не успешные бизнесмены, а простые люди. А то выходит, у простого человека нет никакой жизни. читать далее>>
№ 2
Сокельников Иван   1.02.2024 - 18:36
Сначала подумал, что это канал Домашний, но актёрский состав непривычный. Не смотрю такое, но уверен, что аудитории ТВ каналов такое точно понравится читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   1.02.2024 - 17:30
Почему интересно сейчас так популярны мелодрамы и детективы? Неужели больше других жанров нет? Или же это вопрос к аудитории, которая всё смотрит? читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Пока брак не разлучит нас

фотографии >>
Мария Куликова поборется за семью в мелодраме «Пока брак не разлучит нас» фотографии
Мария Куликова поборется за семью в мелодраме «Пока брак не разлучит нас» фотографии
Мария Куликова поборется за семью в мелодраме «Пока брак не разлучит нас» фотографии
Мария Куликова поборется за семью в мелодраме «Пока брак не разлучит нас» фотографии
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