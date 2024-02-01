Мария Куликова поборется за семью в мелодраме «Пока брак не разлучит нас»

В семье Ольги (Мария Куликова) все складывается безупречно: муж Игорь (Алексей Матошин) руководит крупным производством, у сына от первого брака Данилы появилась любимая девушка Маша, мама Зоя Николаевна (Ирина Серова) с упоением занимается садом. Карьера Ольги тоже идет в гору. Но все меняется, когда на пороге дома появляется мать Игоря – Анна. С этого момента в семье Ольги начинается черная полоса. Трем женщинам из разных поколений – Ольге, Зое Николаевне и Маше – приходится объединиться, чтобы спасти самое важное – семью, карьеру и любовь.
«Съемки в основном пройдут в Москве, но несколько смен будет в ближайшем Подмосковье – в Горках Ленинских. Это абсолютно московская история. Для меня она о том, что как бы жизнь не ставила тебя в тупик, когда "вокруг сплошной мрак", никогда нельзя отчаиваться. Надо остановиться, успокоиться и оглядеться вокруг. И жизнь сама предложит тебе выход. И еще: всегда нужно верить тем, кто тебя действительно любит», — говорит режиссер Сергей Мезенцев.
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