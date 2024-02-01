«Слово пацана», «Мастодонт» и «Политех» стали самыми популярными проектами 2023 года, созданными при поддержке ИРИ

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») провел презентацию, на которой раскрыл главные показатели за прошлый год, поделился планами и анонсировал стратегическое партнерство с компанией Mediascope.
фото: Институт развития интернета
В 2023 году при поддержке ИРИ вышло почти 400 проектов, треть из которых – контент в блогосфере. Количество просмотров контента ИРИ составило 6,5 млрд, а просмотры контента, созданного при поддержке ИРИ, на российских онлайн-платформах достигли 334 млн. Наиболее популярными у аудитории сериалами стали «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Мастодонт», «Политех», «Крутая перемена» и «Большой дом». Растет и доля контента ИРИ среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатров: в 2023 году она составила уже 37%, по сравнению c 26% в 2022 г. и 18% в 2021-м. В тройку платформ, где вышло наибольшее количество оригинальных проектов при поддержке ИРИ, вошли PREMIER (20%), Wink (16%), Okko (14%).
«Мы всегда смотрим как на количественные, так и на качественные показатели в динамике нескольких лет. Итоги 2023 года показывают не только, как растет ИРИ, но и как растет рынок российского контента. По данным Mediascope, из топ-20 проектов прошлого года в прокате большая часть – отечественные. По нашим данным, ситуация на онлайн-платформах схожая: отечественные сериалы и документальные проекты – в топе по просмотрам. А это значит, что решается главная задача: российский контент не просто выходит, а становится по-настоящему интересным самым разным сегментам аудитории», – говорит генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский.
На презентации ИРИ и Mediascope объявили о стратегическом партнерстве. Генеральный директор исследовательской компании Руслан Тагиев рассказал о системе, которая осуществляет обработку данных по онлайн-кинотеатрам и преобразует их в стандартные метрики анализа медиарынка. В рамках партнерства ИРИ планирует использовать данные Mediascope в своей работе. Кроме того, ИРИ опубликовал базу поддержанных проектов на своем официальном сайте. На онлайн-витрине уже доступна информация о проектах 2023 года. Впоследствии раздел дополнится контентом, поддержанным в 2020-2022 гг. Любой пользователь может выбрать проекты по темам, получить полную информацию по каждому из них и узнать платформу, на которой проект размещен.
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