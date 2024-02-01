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«Слово пацана», «Мастодонт» и «Политех» стали самыми популярными проектами 2023 года, созданными при поддержке ИРИ

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Новости кино >>
1 февраля 2024

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») провел презентацию, на которой раскрыл главные показатели за прошлый год, поделился планами и анонсировал стратегическое партнерство с компанией Mediascope.

«Слово пацана», «Мастодонт» и «Политех» стали самыми популярными проектами 2023 года, созданными при поддержке ИРИ
фото: Институт развития интернета

В 2023 году при поддержке ИРИ вышло почти 400 проектов, треть из которых – контент в блогосфере. Количество просмотров контента ИРИ составило 6,5 млрд, а просмотры контента, созданного при поддержке ИРИ, на российских онлайн-платформах достигли 334 млн. Наиболее популярными у аудитории сериалами стали «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Мастодонт», «Политех», «Крутая перемена» и «Большой дом». Растет и доля контента ИРИ среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатров: в 2023 году она составила уже 37%, по сравнению c 26% в 2022 г. и 18% в 2021-м. В тройку платформ, где вышло наибольшее количество оригинальных проектов при поддержке ИРИ, вошли PREMIER (20%), Wink (16%), Okko (14%).

«Мы всегда смотрим как на количественные, так и на качественные показатели в динамике нескольких лет. Итоги 2023 года показывают не только, как растет ИРИ, но и как растет рынок российского контента. По данным Mediascope, из топ-20 проектов прошлого года в прокате большая часть – отечественные. По нашим данным, ситуация на онлайн-платформах схожая: отечественные сериалы и документальные проекты – в топе по просмотрам. А это значит, что решается главная задача: российский контент не просто выходит, а становится по-настоящему интересным самым разным сегментам аудитории», – говорит генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский.

На презентации ИРИ и Mediascope объявили о стратегическом партнерстве. Генеральный директор исследовательской компании Руслан Тагиев рассказал о системе, которая осуществляет обработку данных по онлайн-кинотеатрам и преобразует их в стандартные метрики анализа медиарынка. В рамках партнерства ИРИ планирует использовать данные Mediascope в своей работе. Кроме того, ИРИ опубликовал базу поддержанных проектов на своем официальном сайте. На онлайн-витрине уже доступна информация о проектах 2023 года. Впоследствии раздел дополнится контентом, поддержанным в 2020-2022 гг. Любой пользователь может выбрать проекты по темам, получить полную информацию по каждому из них и узнать платформу, на которой проект размещен.

Институт развития интернета также анонсировал грядущие громкие премьеры. Среди ожидаемых релизов при поддержке ИРИ в январе-мае 2024 года: «ГДР», «Десять дней до весны», «20/22», «По зову сердца», «Адмирал Кузнецов», «Точка ноль. Эпицентр», «Нефть», «Многодетство», «Любопытная Варвара», «Казачок», «Невский», «Все ОК», «Курьеры», «Три друга, клад и матрос Кошка» и многие другие. Также в 2024 году выйдут первые крупные игры: историческое приключение с элементами RPG по мотивам романа Михаила Загоскина «Смута», пошаговая тактическая RPG «Спарта» в сеттинге современной войны, действие которой происходит в вымышленной африканской стране и военная стратегия в реальном времени «Передний край».
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«Слово пацана», «ГДР», «Золотое дно»: НТВ рассказал о телепремьерах 2024 года
«Слово пацана», «Подростки и космос» и «Министерство Всего Хорошего»: ИРИ рассказал о новинках сезона
Трепачи. Золотой век: 44 российских сериала осени, которые постучат в вашу дверь
«Слово пацана», «Все ок» и «Крутая перемена»: Презентация новых проектов Института развития интернета на фестивале «Пилот»
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