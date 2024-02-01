Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Премьера российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь» состоится 12 февраля

1 февраля
2024 год
февраль 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости кино >>
1 февраля 2024
Премьера российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь» состоится 12 февраля в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER, позднее сериал покажут в эфире ТНТ. Отечественная версия получила название «Постучись в мою дверь в Москве», уточняют в пресс-службе Okko.

Премьера российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь» состоится 12 февраля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Российскую версию персонажа Серкана Болата (в оригинале его исполнил Керем Бюрсин) сыграл Никита Волков, звезда сериала «Трудные подростки». Его партнершей на экране стала Лиана Гриба, известная по сериалам «Дурная кровь», и «Монастырь». «Постучись в мою дверь в Москве» расскажет историю круглой отличницы Саши Гордеевой, которая мечтала о карьере ландшафтного дизайнера, но вылетела с последнего курса университета из-за того, что ее именная стипендия была аннулирована без объяснения причины. Обидевшись, девушка решает отомстить владельцу компании, которая отняла у нее стипендию, молодому и талантливому архитектору Сергею Градскому. Но их знакомство оборачивается неожиданностью — Саша получит не только возможность доучиться, но и место в компании Сергея, если 2 месяца будет притворяться его девушкой, чтобы он смог вернуть свою бывшую.

«Я сам себе изначально поставил условие, что, даже если очень захочется, я ни в коем случае не буду смотреть оригинальный сериал, — потому что иначе ты станешь заложником. Это решение развязало мне руки, я был свободен в работе над образом. У меня был только сценарий и мое видение, которое, в случае чего, аккуратно мог поправить режиссер. На репетициях мы задали свои параметры героя - кто он, что он, как он существует с другими, как они друг к другу относятся. Этого было достаточно, чтобы сформировать свой собственный образ Градского», — говорит Никита Волков.

Премьера российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь» состоится 12 февраля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграли подруг главной героини, Максим Белбородов исполнил роль антагониста, а Влад Соколовский – друга главного героя. В роли менеджера известной певицы в проекте появится Лео Канделаки. Также к проекту присоединились Анна Невская, которая сыграла тетю главной героини, и Екатерина Волкова в роли мамы главного героя.

Производством сериала «Постучись в мою дверь в Москве» занималась компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko.

«Постучись в мою дверь» – популярная турецкая романтическая комедия о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару. Два сезона сериала вышли в 2020 и 2021 году, однако до сих пор остаются хитами во многих странах мира. Сериал транслируют в 85 странах, а тег проекта к финальному эпизоду набрал 8,5 миллионов сообщений в сети, обойдя по популярности даже «Игру престолов».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Катерина Ковальчук повысит градус, а Киркоров с Давой найдут «Сокровища императора»
Невеста со скрипкой: Что мы знаем о Лиане Грибе
Теперь официально: Никита Волков и Лиана Гриба рассказали о своих ролях в адаптации «Постучись в мою дверь»
Лео Канделаки присоединился к команде российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь»
Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина сыграют в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»
Поиск по меткам
PREMIERТНТ
персоны
Максим БелбородовКерем БюрсинНикита ВолковЕкатерина ВолковаЛиана ГрибаЛео КанделакиАнна НевскаяЮлия СеринаВлад СоколовскийАлександра ТулиноваЕкатерина Шумакова
фильмы
Дурная кровьМонастырьПостучись в мою дверьПостучись в мою дверь в МосквеТрудные подростки

фотографии >>
Премьера российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь» состоится 12 февраля фотографии
Премьера российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь» состоится 12 февраля фотографии
Премьера российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь» состоится 12 февраля фотографии
Премьера российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь» состоится 12 февраля фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Фарида Муминова
31 января ушла из жизни актриса Фарида Муминова.

День рождения >>

Рэй Буртяк
Наталия Быстрова
Нелли Волшанинова
Олег Жилин
Валентин Козачков
Татьяна Кузнецова (II)
Евгений Романцов
Наталья Суровегина
Никита Чаевский
Осси Освальда
Кристен Риттер
Брент Спайнер
Майкл Ти Уайсс
Фара Фосетт
Кшиштоф Хамец
Арли Ховер
все родившиеся 2 февраля >>

Афиша кино >>

Брат-3
боевик, драма, комедия, криминальный фильм
Россия, 2022
Правда
детектив, драма, триллер
Россия, 2023
Детка
драма
Россия, 2023
Я — медведь
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Багровый рассвет
триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
В теле убийцы
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2023
Конец Славы
комедия
Россия, 2024
Идеальные дни
драма
Германия, Япония, 2023
Избави нас. Одержимые
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Как приручить монстров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Испания, 2023
Кривая дорога
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Молли и Ботан
комедия
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен