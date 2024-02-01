Премьера российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь» состоится 12 февраля в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER, позднее сериал покажут в эфире ТНТ. Отечественная версия получила название «Постучись в мою дверь в Москве», уточняют в пресс-службе Okko.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Российскую версию персонажа Серкана Болата (в оригинале его исполнил Керем Бюрсин) сыграл Никита Волков, звезда сериала «Трудные подростки». Его партнершей на экране стала Лиана Гриба, известная по сериалам «Дурная кровь», и «Монастырь». «Постучись в мою дверь в Москве» расскажет историю круглой отличницы Саши Гордеевой, которая мечтала о карьере ландшафтного дизайнера, но вылетела с последнего курса университета из-за того, что ее именная стипендия была аннулирована без объяснения причины. Обидевшись, девушка решает отомстить владельцу компании, которая отняла у нее стипендию, молодому и талантливому архитектору Сергею Градскому. Но их знакомство оборачивается неожиданностью — Саша получит не только возможность доучиться, но и место в компании Сергея, если 2 месяца будет притворяться его девушкой, чтобы он смог вернуть свою бывшую.
«Я сам себе изначально поставил условие, что, даже если очень захочется, я ни в коем случае не буду смотреть оригинальный сериал, — потому что иначе ты станешь заложником. Это решение развязало мне руки, я был свободен в работе над образом. У меня был только сценарий и мое видение, которое, в случае чего, аккуратно мог поправить режиссер. На репетициях мы задали свои параметры героя - кто он, что он, как он существует с другими, как они друг к другу относятся. Этого было достаточно, чтобы сформировать свой собственный образ Градского», — говорит Никита Волков.
Производством сериала «Постучись в мою дверь в Москве» занималась компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko.
«Постучись в мою дверь» – популярная турецкая романтическая комедия о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару. Два сезона сериала вышли в 2020 и 2021 году, однако до сих пор остаются хитами во многих странах мира. Сериал транслируют в 85 странах, а тег проекта к финальному эпизоду набрал 8,5 миллионов сообщений в сети, обойдя по популярности даже «Игру престолов».
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