Премьера российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь» состоится 12 февраля

анонс

«Слово пацана», «Мастодонт» и «Политех» стали самыми популярными проектами 2023 года, созданными при поддержке ИРИ

Мария Куликова поборется за семью в мелодраме «Пока брак не разлучит нас»

Также в ролях Иван Добронравов и Маргарита Дьяченкова

Стартовали съемки подросткового сериала «Первый раз» с Алексеем Онеженым и Полиной Гухман

1 февраля

«И нет равных ему»: Кирилл Зайцев летает на гигантской свинье в тизер-трейлере фильма «Финист. Первый богатырь»

В кино с 1 января 2025 года